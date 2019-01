Aktualizováno před 1 hodinou

Ilustrační foto. | Video: Poslanecká sněmovna

Sněmovna začala projednávat návrh KSČM na zdanění státních náhrad, které dostávají církve za majetek nevydaný v restitucích. Schvalování by mohlo provázet zdržování zejména pravicovou opozicí, která pokládá předlohu za protiústavní. Do sněmovního finále se novela dostala až na mimořádné schůzi v polovině prosince. V dolní komoře by se však nakonec měl najít dostatek hlasů pro její přijetí.