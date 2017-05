Češi jako největší rasisti v Evropě? Výzkum nemusí odpovídat realitě, zpochybňují výsledky odborníci

před 47 minutami

Na internetu se v minulém týdnu začala šířit evropská mapa rasismu. Ta vznikla jako výsledek mnohaletého průzkumu Harvardské univerzity. Na webových stránkách Project Implicit zřízených právě univerzitou se vyjádřilo téměř 300 tisíc Evropanů z většiny evropských států. Nejrasističtější obraz má na mapě Česká republika. Směrodatné byly reakce lidí na konkrétní slova a asociace s jinými slovy, které si vybavili při jejich vyslovení. Metodika výzkumu však nejen podle odborníků, ale i samotných tvůrců není zcela objektivní.

Praha - Podle průzkumu IAT Harvardské univerzity zveřejněného v časopise The Conversation jsou Češi největšími rasisty v Evropě. Nejméně rasistické názory převládají v západní a severní Evropě, naopak nejvyhraněnější jsou obyvatelé východní Evropy a Balkánu.

Metodika průzkumu je poměrně kritizovaná, protože z každé země se přihlásil jiný počet lidí a pouze ti, kteří chtěli.

Průzkumu se během let 2002-2015 zúčastnilo 288 tisíc občanů evropských států, přičemž z Česka odpovídalo pouze 819 lidí.

"Metoda IAT je zajímavá, ale i hodně kritizovaná," okomentoval průzkum Daniel Prokop, sociolog agentury Median. "Není jasné, jak byl dělán ten výběr, zda to není jen online anketa, kde se lidé samostatně přihlašují," dodává a poukazuje na to, že z Česka se zúčastnilo pouze pár stovek lidí, což nemusí být relevantní vzorek a odrážet tak názory českých obyvatel.

Test byl zaměřen na rozdílnost vnímání rasismu jednotlivými národnostmi. Lidé při testu spojovali tváře černochů a bělochů se slovy, která je v první chvíli napadla.

Ukázalo se, že v každé evropské zemi lidé méně spojují černochy s pozitivními slovy, naopak mnohem více používají slova negativní. Nejvíce negativních asociací a užití slov 'špatný' nebo 'kriminálník' použili Češi, Litevci a další východní národnosti.

Podle Prokopa i jiné testy však naznačují, že Češi mají tendenci některá etnika silně dehumanizovat.

"Neznáme černochy ani muslimy, protože tady nežijí, a necítíme tedy, že jsou to jednotlivci, kteří jsou špatní, nebo dobří. A proto u nás převládají skupinové charakteristiky," popsal.

Žádný z evropských států není neutrální a nemá nulový koeficient. Mapa rasismu v Evropě vznikla jako obdoba již existující mapy Spojených států, která má podobné výsledky. Nejčervenější, tedy nejrasističtější je jih a východ Spojených států, nejméně západ a sever. Toto rozložení přesně kopíruje i mapa Evropy.

Poměrně výrazným aspektem je podle odborníků při odpovědích také historický vývoj daných států. Nejzápornější vztah k jiným etnikům mají v Evropě postsovětské země. Právě v těchto zemích občané často podléhají předsudkům, jelikož mnohdy nemají s jinými etniky zkušenosti. Na jihu Spojených států hraje roli zase historický vývoj spojený s otrokářstvím a občanskou válkou.

"V českém veřejném diskursu se výrazně zabydlely metafory přirovnávající někoho ke švábům, otráveným bonbonům apod. To, co je v Česku normální výrok prezidenta, v zahraničí by byl skandál. A to, jak se o věcech bavíme, má velký vliv. Zvlášť když s nimi nemáme osobní zkušenost," uzavřel Prokop.