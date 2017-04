Do boje o Hrad se hlásí nový muž: Exposlanec Věcí veřejných odsouzený za šíření nenávisti k Romům

před 1 hodinou

Zájem o prezidentský post projevil další kandidát. Bývalý poslanec Věcí veřejných Otto Chaloupka v pondělí oznámil, že hodlá kandidovat. Na svých stránkách se vymezuje proti Miloši Zemanovi i jeho předchůdci Václavu Klausovi. Současný místopředseda politické strany Republika se označuje za jediného skutečně nezávislého kandidáta a nestojí o podporu politických partají. V minulosti byl odsouzen k podmíněnému trestu za podněcování k nenávisti vůči Romům.

Praha - Do boje o prezidentský úřad by rád vstoupil další kandidát. V pondělí svůj záměr kandidovat oznámil bývalý poslanec Věcí veřejných Otto Chaloupka. K tomuto kroku ho podle něj přimělo mimo jiného i chování současného prezidenta Miloše Zemana, zejména jeho údajná servilita vůči nedemokratickým režimům v Rusku a Číně.

Chaloupku ke kandidatuře nabádalo jeho nejbližší okolí, se kterým v minulosti pracoval. Jejich nápad nejprve považoval za vtip, po delším uvažování se ale přece jenom rozhodl do souboje o Hrad jít. "Opravdu nezbývá moc času na provedení razantních změn, protože vývoj od takzvané revoluce není pozitivní a nesměřuje to k dobrému konci, když to takhle půjde dál," prozradil redakci Aktuálně.cz důvody svého rozhodnutí.

Současný místopředseda politické strany Republika, kterou v roce 2013 pomáhal zakládat, prožil část života ve Spojených státech, kam utekl před komunistickým režimem. Ale ani současná politická situace v zemi ho neuspokojuje. V Česku podle něj i nadále vládnou komunisté, kteří jsou ukryti v demokratických stranách.

"Máme právo na lepší život"

"Už nechci odcházet kvůli bezpečí nebo za lepším životem ze země, kde se narodili moji předkové, kde jsem se narodil já. Nechci, aby z této země odešly moje děti. Nikdo nesmí být nucen hledat si novou zemi, protože jeho vlast ho zradila. My, občané České republiky, máme právo na lepší život tady. Doma," napsal na svých stránkách.

Další nestranický kandidát

Do souboje o úřad prezidenta se chce dostat přes podpisy občanů. O podporu politických stran nestojí. "Prezident by měl být apriori nestranický. O tom jsem přesvědčen," zdůvodňuje své rozhodnutí a označuje se za jediného skutečně nezávislého kandidáta.

K zisku padesáti tisíc hlasů nutných pro kandidaturu mu bude pomáhat malý tým a pouze skromná kampaň. "Mám kolem sebe skupinu důvěryhodných, zodpovědných, spolehlivých a loajálních lidí, o nichž vím, jaké mají smýšlení a že to myslí vážně. Mám malý, nenáročný, ale efektivní tým. Finančně to bude kampaň velice nenáročná, žádné billboardy, žádné gigantické placené reklamy, žádné Zemáky putující po republice. Nic takového," říká. Podporu lidí se bude snažit získat především na sociálních sítích a osobním kontaktem.

Chtěl by se stát jiným prezidentem, než kterým byly obě předcházející hlavy státu. Václav Klaus podle jeho názoru napáchal obrovské ekonomické škody, Miloš Zeman pak politické. Oběma vyčítá morální selhání.

Podmínka za podněcování k nenávisti

Sám Chaloupka se však kvůli svému jednání nejednou dostal před soud. Podezření, že nutil svého asistenta, aby mu vyplácel část svého platu, se neprokázalo a soudce ho zprostil obžaloby. Bývalý poslanec na sebe však upozorňoval svými slovními výpady proti Romům, za což byl za podněcování k nenávisti v roce 2014 odsouzen k podmínce.

"Slušní lidé dlouho snášeli vaše krádeže, agresivitu a neoprávněné požadavky na další a další výhody," psal tehdy na sociální síti po útoku skupiny Romů na manželský pár v Duchcově. "Lidi jsou na hraně a ještě pár takovýchto cikánských provokací a začne mazec. A pak je neochrání ani těžkooděnci," napsal rovněž. Nezachránil ho ani argument, že příspěvky psal v Poslanecké sněmovně.

Uznává, že jeho minulost před soudy může být v kampani handicapem, nepovažuje to ale za nepřekonatelnou překážku. "U spousty lidí bude handicapem spousta věcí. U různých skupin lidí bude handicapem to, že jsem emigroval. Pro spoustu lidí bude handicapem, že jsem byl několikrát vyšetřován za rasismus, jednou dokonce odsouzený v absurdním případu. Nemám v úmyslu oslovit úplně všechny," vysvětluje Chaloupka.

Prozatím největším favoritem voleb je dosavadní prezident Miloš Zeman, který svůj záměr kandidovat i do druhého období oznámil v den čtvrtého výročí své inaugurace. Jako jeho největší soupeři se jeví Michal Horáček a akademik Jiří Drahoš. O kandidaturu se hodlá ucházet například i lékař Marek Hilšer.

autor: Radek Dragoun

Související články