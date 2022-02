Neučte předměty, učte děti. Hledají se inspirativní učitelé, kteří umějí motivovat

Organizace na podporu vzdělávání EDUin vyhlašuje další ročník ceny Global Teacher Prize pro inspirativní pedagogy s individuálním přístupem k žákům, kteří vytvářejí ve třídě bezpečné prostředí, zapojují do výuky inovativní prvky nebo podporují děti v mimoškolních aktivitách. Pedagogy je možné nominovat do konce února.

Do letošního ročníku vstupuje anketa s mottem "Děkujeme všem učitelům, kteří neučí předměty, ale učí děti". Klade tak důraz především na individuální lidský přístup a empatii. V úvodním spotu také vyzdvihuje důvěru mezi pedagogy a žáky a zároveň pozitivní přístup k chybám, z nichž se studenti mohou učit.

Smyslem národního kola Global Teacher Prize je ocenit inspirativní české pedagogy a zvýšit prestiž učitelského povolání. Zároveň si klade za cíl pomoci takovým učitelům vstoupit do veřejného prostoru a na základě jejich příběhu ukázat široké veřejnosti možnou cestu k proměnám českého vzdělávání. Důraz klade také na to, aby učitelé získali zpětnou vazbu ke své práci a nadále se rozvíjeli.

"Naším cílem je, aby cena pomohla nejen ve vytipování, podpoře a ocenění inspirativních učitelů. Doufáme, že takto získaný odborný kredit posílí jejich učitelskou pozici a sebevědomí," vysvětluje koordinátorka cen Hana Matoušů.

Vítěze vybírá nezávislá porota odborníků, kteří se angažují v oblasti vzdělávání. Ta kromě přihlášek posuzuje u nominovaných kandidátů především kvalitu pedagogické práce, individuální přístup k žákům, inovativní výuku a zapojení učitelů do mimoškolních aktivit a do odborné komunity. Posoudí také práci finalistů přímo na hodinách.

Nominovat inspirativního učitele základní nebo střední školy na cenu Global Teacher Prize Czech Republic 2022 může kdokoli prostřednictvím nominačního formuláře na webových stránkách ceny do 28. února. Zároveň je možno nominovat více než jednoho učitele. Navržený kandidát poté musí nominace sám přijmout a do 13. března potvrdit své přihlášení.

Letošní spot připomíná, že to, jestli a jak děti zvládají výuku ve škole, ovlivňuje mnoho faktorů - i to, co se děje u nich doma, mezi kamarády, ve škole. "Chceme poděkovat všem učitelům, kteří vědí, že pro to, aby se děti rády a dobře učily, je důležité jim ve škole vytvořit bezpečné prostředí. To jim pomůže více věřit ve své schopnosti, v sebe sama," dodává Hana Matoušů.