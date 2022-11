Nerudová odevzdala 82 tisíc podpisů a hlásí se do prezidentské volby

Ženu, která v lednu v Pardubicích odložila do kontejneru své novorozeně, poslal soud na 16 let do vězení. Silně podchlazené dítě, které náhodou našli dva bezdomovci v noci na 8. ledna, lékaři zachránili. Znalci z oborů psychologie a psychiatrie dnes před soudem v Pardubicích uvedli, že chování ženy bylo cílené, neemotivní, nebyla pod vlivem laktační psychózy.

Pětatřicetiletá žena nebyla těhotná poprvé, dvě děti již měla. Policistům tvrdila, že o těhotenství nevěděla, přestože se jí rodina a partner na možné těhotenství vyptávali. Když pocítila příznaky porodu, nikomu nic neřekla a dítě přivedla na svět. Podle vyšetřovatele novorozeně zabalila do kusu látky, o jeho pohlaví se nezajímala a vyhodila ho do kontejneru. Po porodu se vrátila domů a šla si lehnout. Později vyšla placenta, kterou zabalila do ručníku a odložila na zem. Následně usnula a vzbudila ji až ráno policie.