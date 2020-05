Neporovnávejme všechno týkající se českých potravin s Agrofertem, říká Jurečka

Marian Jurečka, který původně váhal, zda má kandidovat na předsedu KDU-ČSL, je nakonec v politice činný víc než kdykoliv dříve. Nejenže vede lidovce, ale nyní stanul také v čele krajské volební kandidátky na Olomoucku. A do toho se coby poslanec snaží prosadit změnu, která podle něj zajistí větší množství českých potravin v obchodech. Kritici ovšem namítají, že se návrh obrátí proti zákazníkům.

Už v úterý začíná další schůze Poslanecké sněmovny, na které by se mimo jiné mělo rozhodovat o tom, zda obchody budou muset prodávat zákonem dané množství některých českých potravin. Mezi velké příznivce takové změny zákona, která vyvolává značně různorodé reakce, patří předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, který se tématu českých potravin hodně věnoval i jako ministr zemědělství v letech 2014 až 2017.

Jméno předsedy opoziční strany pod návrhem na podporu českých potravin v obchodech ale může být na první pohled překvapivé. S návrhem totiž přišla vládní poslankyně za ANO Margita Balaštíková a podpis pod něj připojilo nejen několik poslanců ANO, ale také poslanci SPD či předseda Trikolóry Václav Klaus.

"Ale pod návrhem jsou i poslanci ODS," hájí se Jurečka v rozhovoru pro Aktuálně.cz upozorněním na dva zákonodárce této pravicové strany. Jinak ale není pod návrhem podpis nikoho dalšího z opozičního "demokratického bloku" -ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN ani Pirátů.

Poslanci, kteří podepsali návrh na více českých potravin Návrh na vyšší podíl českých potravin v obchodech podala poslankyně hnutí ANO Margita Balaštíková, ke které se přidali další poslanci ANO a také někteří zástupci SPD, KSČM, Trikolóry, ODS a KDU-ČSL. Pro návrh chtějí hlasovat i další poslanci. Kolik jich nakonec bude, a zda třeba nezmění naopak názor někteří, kteří návrh podepsali, bude jasné až při hlasování. Podporu má také od ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD). Margita Balaštíková (ANO), Josef Kott (ANO), Pavel Plzák (ANO), Radek Zlesák (ANO), Karel Tureček (ANO), Monika Oborná (ANO), Taťána Malá (ANO), Jiří Bláha (ANO), David Pražák (ANO), Jan Volný (SPD), Zdeněk Podal (SPD), Monika Jarošová (SPD), Jiří Kohoutek (SPD), Jaroslav Dvořák (SPD), Karla Maříková (SPD), Tereza Hyťhová (SPD), Radim Fiala (SPD), Jan Hrnčíř (SPD), Radek Koten (SPD), Václav Klaus (Trikolóra), Zdeněk Ondráček (KSČM), Jan Birke (ČSSD), Marian Jurečka (KDU-ČSL), Jaroslav Martinů (ODS), Pavel Jelínek (ODS)

Čeští pěstitelé ovoce a zeleniny potřebují podporu, tvrdí Jurečka

V poslanecké novele zákona o potravinách a tabákových výrobcích, kterou čeká závěrečné hlasování, by nově přibyl požadavek, aby obchody musely od roku 2021 nabízet minimálně 55 procent zboží s označením Česká potravina a tento podíl by se každý rok zvyšoval až na 85 procent v roce 2027.

"Jestliže chceme opravdu změnit strukturu naší krajiny a řešit například její schopnost udržet vodu, tak potom je potřeba mimo jiné podporovat české zemědělce, kteří pěstují právě ovoce a zeleninu," sdělil Aktuálně.cz Jurečka.

Podle něj není možné volat po změnách v krajině nebo po tom, aby zemědělci pěstovali ovoce a zeleninu, pokud se nedočkají výraznější podpory. Třeba zrovna tím, že budou moci více prodávat své potraviny.

"Představa lidí, že zemědělec bude investovat do pořízení techniky a potom bude doufat, že uspěje někde na trzích, není správná. Takto to nefunguje. Jedním z efektivních způsobů, jak zemědělcům pomoci, je ten, že jim řekneme: Když budete pěstovat pestré plodiny, například ovoce a zeleninu, tak my vám pomůžeme," uvedl Jurečka, který čelí, stejně jako další podporovatelé této změny, ostré kritice.

Proti vystupuje například prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza, stejně jako někteří ekonomové. Prouza považuje 85 procent za "totálně nereálné číslo". "Spousta ovoce nebo zeleniny se v České republice pěstovat nikdy nebude. Podpora českých potravin nemá být v zákoně. Malým zemědělcům to nijak nepomůže, pro velké to bude obrovská pomoc, protože se z trhu ztratí jejich konkurence. Mohou zvýšit ceny a snížit kvalitu, protože tu nebude alternativa," řekl Prouza CNN Prima.

Kritický je rovněž analytik Aktuálně.cz David Klimeš. "Nápad zákonodárců, abychom na pultech měli 85 procent českých potravin, není jen atakem na zdravý rozum a unijní pravidla. Jde hlavně o špatně maskovanou snahu pomoci tuzemskému agroimpériu," píše mimo jiné Klimeš.

Jurečka s kritikou nesouhlasí a avizuje, že přijde ještě s některými dalšími návrhy kolem českých potravin. "Náš návrh neříká, že v každé položce musí převažovat české potraviny," oponuje a argumentuje tím, že se to bude týkat jen potravin, které lze v Česku vypěstovat. "Ministerstvo zemědělství by vyhláškou například upřesnilo, o které potraviny půjde," řekl Jurečka.

Odmítá přitom námitky, že se například zvýší ceny ovoce a zeleniny nebo že z takové podpory českých potravin budou těžit velké agropodniku typu Agrofert, který patřil premiéru Andreji Babišovi a nyní je v jeho svěřenském fondu.

"Já už mám fakt pocit, že cokoliv se řekne okolo zemědělství a potravin, tak někteří lidé měří pouze optikou Agrofertu. Neporovnávejme všechno s Agrofertem. Nevím o zemědělském podniku, který je ve skupině Agrofert a který by ve větší míře produkoval ovoce, zeleninu či brambory," říká Jurečka. "A pokud jde o ceny, kdyby byla u nás silná produkce ovoce a zeleniny, tak by například květák dnes stál určitě méně. Navíc ceny jsou odvislé od komoditních burz, zemědělci v České republice si opravdu ceny nediktují," dodal.

Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha upozorňuje, že chybí větší zastoupení českých potravin v obchodech. "Pro více českých potravin na pultech obchodů je nutné zajistit jejich dostupnost, a to co do rozsahu, kvality i ceny. Je nám jasné, že nelze direktivně nařídit, že se budou prodávat jen české potraviny. Chceme ale od obchodníků skutečnou podporu tuzemské výroby potravin," prohlašuje Pýcha a naléhá na české zákazníky, aby chtěli po obchodech české potraviny. "Obchodníci v České republice jsou převážně zahraniční řetězce, které v mnoha případech na pulty vůbec nedávají české suroviny," tvrdí.

Teprve se uvidí, jestli bych šel do vedení kraje

Je možné, že budoucnost českých potravin a tuzemská soběstačnost, stejně jako stav krajiny a boj proti suchu, budou patřit mezi témata letošních podzimních krajských voleb, po kterých by mohl být Jurečka součástí vedení Olomouckého kraje.

Jurečka je totiž jediným z deseti předsedů politických stran ve sněmovně, který se rozhodl vést kandidátku v podzimních krajských volbách. Stal se lídrem koalice s názvem Spojenci - Koalice pro Olomoucký kraj. Tvoří ji lidovci s TOP 09, Zelenými a regionálním sdružením ProOlomouc.

"Rok jsme tuto kandidátku připravovali a chceme bojovat o vítězství. Naším jediným a hlavním cílem je dokázat změnit fungování Olomouckého kraje," avizuje.

Na otázku Aktuálně.cz, zda je případně připravený kandidovat na hejtmana, odpověděl, že by se rozhodl až podle výsledku voleb. "Jdu do voleb s cílem vyhrát. Jak by to ale bylo s personálním obsazením vedení kraje, to se uvidí až po volbách," reagoval šéf lidovců, který se coby zastupitel účastnil jednání zastupitelstva i v době, kdy dělal ministra zemědělství.

S námitkou, jestli to voliče neodradí, když nemají jistotu, že by se lídr v případě úspěchu ujal vedení kraje, nesouhlasí. "Nemyslím si ani, že je správné, abych dopředu říkal, že chci být případně hejtmanem. Člověk má mít v sobě určitou dávku pokory. A nám jde nyní skutečně o to, aby se změnilo vedení kraje a poměry, které tady panují," uvedl Jurečka.

Mezi jeho soupeře bude patřit především hejtman za ANO Ladislav Okleštěk, který s největší pravděpodobností bude svůj post obhajovat. Mimochodem, Jurečka zná Oklešťka i z Poslanecké sněmovny, protože oba jsou poslanci. Hnutí ANO vyhrálo poslední krajské volby v roce 2016 s 23,77 procenta. K vítězství tehdy dovedl kandidátku lékař Oto Košta. V únoru 2017 se ho ale zastupitelé ANO za podpory šéfa ANO Andreje Babiše rozhodli vyměnit za Oklešťka, který kandidoval z druhého místa.

"V některých věcech musím i jako opoziční zastupitel uznat, že se

hejtmanovi Oklešťkovi leccos podařilo. Celkově ale kraj uvadá, což je vidět zejména na ekonomických ukazatelích. Podle průměrné mzdy, počtu nezaměstnaných a vývoji HDP jsme třetí až čtvrtý nejhorší kraj. Rád bych dosáhl toho, abychom se alespoň o tři příčky posunuli nahoru," slibuje Jurečka.

Podle něj například nedokáže Okleštěk využít velký vědecký potenciál kraje. Upozorňuje, že například brněnské či ostravské inovační centrum jsou podle něj neporovnatelně lepší. "V Olomouci máme jedny z nejlepších vědců v zemi, ale vedení Olomouckého kraje neumí tento potenciál využít a vytvořit díky práci vědců nová pracovní místa a příležitosti pro firmy z kraje," kritizuje vedení kraje.

Musíme získat některé voliče ANO

I kdyby však Jurečkova koalice ve volbách výrazně uspěla, není příliš pravděpodobné, že by měl zájem o post hejtmana nebo jiné místo ve vedení kraje. Hlavním cílem KDU-ČSL budou totiž nepochybně volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Podle průzkumů veřejného mínění se lidovci pohybují na hranici pěti až sedmi procent hlasů. A Jurečka byl letos zvolený šéfem strany proto, aby kromě jiného pomohl k co nejlepšímu výsledku ve volbách do sněmovny.

"Jsou to jen průzkumy veřejného mínění, podle některých máme navíc podporu sedmi a více procent voličů. Velmi důležité je také to, že podle průzkumů existuje spoustu lidí, kteří naši volbu zvažují," říká Jurečka, který tvrdí, že zatím je pořád ještě brzy na rozhodování, jestli strany "demokratického bloku" půjdou do voleb samostatně, nebo se zkusí nějakým způsobem propojit. Podle Jurečky je nejdůležitější ze všeho pokusit se získat některé voliče Andreje Babiše a jeho hnutí ANO.

"Musíme si uvědomit jednu věc. Pokud těchto pět stran bude soutěžit jen o své současné voliče, tak je to k ničemu. Je nutné, aby strany měly potenciál oslovit také voliče hnutí ANO. Pokud je nezískají, tak to nevypadá, že by se poměry ve sněmovně změnily. Nedosáhli bychom na více jak 100 poslanců," míní Jurečka, který vzpomíná také velkého Babišova spojence, prezidenta Miloše Zemana.

"Vzhledem k tomu, že prezident bude po volbách v roce 2021 tím, kdo pověří někoho sestavením vlády, tak je jasné, že výsledek musí být jasně ve prospěch současné opozice. Pokud nebude, tak je šance na změnu v české politice extrémně obtížná až nemožná," soudí předseda KDU-ČSL.

K tomu, aby změna možná byla, se chtějí lidovci ještě více soustředit kromě jiných také na Babišovy voliče. "Věřím, že budeme těmto voličům stát za to, aby naši volbu zvážili. Mnoho z nich volilo Andreje Babiše proto, že byli naštvaní na vývoj zemi před jeho vstupem do politiky. Věřím, že jsou mezi nimi lidé, kteří přemýšlí nad tím, jestli premiér Babiš vede zemi skutečně správným směrem," uvedl Jurečka.