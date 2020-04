Nemusím si nechat vše líbit, mohl jsem jí nasadit pouta, popisuje propuštěný strážník

Jiří Laštovka sloužil u pražské městské policie od roku 1995. Jeho kariéra skončila uplynulé pondělí, když se s ním vedení dohodlo na rozvázání pracovního poměru. Důvodem byl jeho zákrok z minulého týdne, kdy srazil na zem mladou ženu, která s přáteli navzdory vládním zákazům kvůli koronaviru seděla u rybníka v pražských Řepích. Laštovka v rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje své motivy.

Proč jste dal té dívce facku?

Zaprvé to nebyla facka, byl to úder do ramene. Na tom videu to není vidět (z incidentu vznikl obrazový záznam, pozn. aut.).

Na záznamu je ale vidět, jak se napřahujete ve výšce její tváře a vedete ránu na hlavu.

Nebylo to tak.

I ten zvuk po dopadu úderu zní jako facka na tvář.

Já jsem to slyšel.

Takže to byla facka, ne?

Já vám říkám, jak to je. Podívejte se, má brýle. Kdybych jí dal facku, tak si myslím, že bych jí brýle poškodil. Nebo by to na její tváři bylo vidět.

Přes tvář měla roušku.

Dobře, ale držela by se za tvář. Kdybych jí ublížil, neodmítne lékaře. Nechala by si ho zavolat, aby to na mě uhrála se vší parádou. Ptali jsme se všech, jestli se cítí zranění, že jim zavoláme záchranku. Ale nikdo nic nechtěl, k žádnému zranění tam nedošlo.

Slečna při rozhovoru s vámi po tom úderu ale jasně mluví o tom, že dostala facku.

Opravdu dostala ránu do ramene, abych ji od sebe odstrčil. Bylo to z toho důvodu, že si sundavali roušky, přibližovali se k nám a nedodržovali od nás odstup. Všichni tam popíjeli alkohol.

Jsem strážník, nebudu uhýbat

Když dívka popisovala konflikt s vámi na svém profilu na sociální síti Facebook, uvedla, že před fackou se slovně zastala svého kamaráda, kterému jste podle ní dal pěstí. Udeřil jste ho pěstí?

Tuhle osobu jsem akorát chytl za bundu, odtlačil jsem ji dolů k rybníku a řekl jsem jí, ať tam zůstane. Kdybych jí dal pěstí, tak jí minimálně přerazím čelist. To bylo čtyřicetikilové dítě. Já vážím 120 kilo a mám skoro dva metry. Kdybych tuhle osobu praštil, bylo by to na ní vidět.

Proč jste kamaráda té dívky chytil za bundu?

Tenhle člověk byl nejvíc pod vlivem alkoholu, roušku měl úplně pod bradou. Tímhle to začalo. Tahle osoba byla nejvíc opilá. Byla první, která mezi nás lezla bez roušky. Měla ji pořád pod bradou. Nechápala, že si ji musí nasadit.

Nerozumím tomu, proč jste ji táhl pryč k rybníku.

Když se k vám někdo postaví pod nos bez roušky, tak se ho snažíte dát od sebe. Jsem strážník, nebudu mu uhýbat. Řekl jsem tomu člověku, ať jde ode mě a vezme si roušku. Ale on nereagoval. Tak jsem ho chytil za bundu a odtáhl jsem ho k rybníku.

Co bylo dál?

Vrátil jsem se nahoru na vršek. V tu chvíli ke mně přišla ta blondýna (dívka, kterou Laštovka srazil na zem, pozn. aut.), začala na mě ječet a říkat mi vulgarismy. Řekl jsem jí, ať odstoupí a dá si roušku na obličej. Řekl jsem jí to třikrát nebo čtyřikrát, ale pořád byla dotěrná. Navíc měla blbý hlody, tak jsem ji od sebe odstrčil. Neměl jsem na ni nervy.

Když s vámi mluví po tom úderu, nebo jak vy říkáte odstrčení, je vidět, že roušku má na sobě.

Neměla. Ona to měla pod nosem, ale teď si nejsem jistý. Ale když byla předtím u mě, měla odkrytou i pusu.

Říkal jste, že vás urážela. Jak?

Urážela mě, bavila se o mých pohlavních orgánech. Byly tam i nějaké sexuální nabídky.

Tomu nerozumím, proč by to dělala?

Nevím, co tím sledovala. Ale měli všichni vypito.

Jak víte, že měli vypito, vy jste jim dával dýchnout?

Neměřili jsme je, neměli jsme důvod dávat jim dýchnout. Byli plnoletí a byli v místech, kde konzumace alkoholu zakázaná není. Porušili ale nařízení vlády tím, že se tam shlukli, bylo jich tam víc a sundali si roušky. Jak k nám mluvili, tak nemluvili souvislé věty. Měli vypito.

Minimálně z videa se zdá, že mladá žena, která má s vámi konflikt, mluví souvisle bez nejmenších problémů.

Že by byla ožralá, to ne. Ale byla pod vlivem alkoholu.

Omluvili se nám, že to přepískli

Když jste se po tom úderu bavili, ptala se vás, jestli vám přijde profesionální dát facku 19leté ženě. Vy jste opáčil, jestli jí přijde profesionální se k vám takto chovat. Co jste tím myslel?

To teď nevím. Vypadlo to ze mě, ale nevím, co jsem tím myslel. Jenom jsem to plácnul. V člověku hrají nervy. Neuvědomuji si, že bych jí to řekl.

Poté, co jste si ránu s dotyčnou vyříkali, co následovalo?

Úplně se to uklidnilo, všechno bylo v pohodě. Řekl jsem jim, ať po sobě uklidí a jdou s námi k autu. Chtěli jsme to tam dořešit, doopsat si věci z občanek a tak. Když jsme šli, zeptal jsem se jich, co je vedlo k tomu, že se shlukují, když vědí, že je to zakázané. Prý se nudili a chtěli se sejít. Pak nám předhodili, že tam také nejsme ve dvou a je nás víc. Řekl jsem jim, že se nám nemůžou divit. Když je někdo udal, dostali jsme informaci, že je na místě víc osob, a ve dvou prostě nepojedeme.

Z popisu incidentu tou mladou ženou vyplývá, že právě tato narážka na váš počet vedla k celému konfliktu.

Ne, tohle už bylo po konfliktu u rybníka. Každopádně u auta jsem jim řekl, že to nebudeme rozmazávat. Ať prostě seberou toho kamaráda, který se tam nejvíc motal, odvedou ho domů a aby se rozešli. Víc jsme to nechtěli řešit. Oni se omluvili, že to přepískli. Tím to skončilo. Jenže slečně se to asi rozleželo v hlavě a dala to na sociální sítě.

Jak zpětně hodnotíte své jednání vůči dívce, kterou jste srazil na zem?

Asi bych to udělal znovu. Kdyby mě takhle někdo provokoval, řekl mi to samé, co ona mně, a v téhle situaci, kdy člověk neví, co od koho kde chytí, tak bych to udělal znovu.

Není součástí vaší práce, abyste v takových situacích dokázal obstát bez využití fyzické síly?

My jsme taky normální lidi, nejsme roboti. Buď se budu chovat jako splachovací člověk a bude mi to všechno buřt, nebo nebudu. A to, jestli to pak ode mě je profesionální, nebo ne, ať posoudí někdo jiný.

Ale asi byste měl být schopen zhodnotit, jestli jste s ní jednal profesionálně, ne?

Já vám říkám, že bych to udělal znovu. Žiju s tchyní, která je v pokročilém věku. Mám nevlastní dceru, která je v jiném stavu. Nedovolím nějaké dívce, která si myslí, že spasí svět, aby mě ohrožovala. Kdyby dodržovali vládní nařízení tak, jak mají, nikdy by k ničemu takovému nedošlo.

Kdyby dodržovali naše výzvy, nestalo by se to

Nemají i lidé, kteří nedodržují nařízení vlády, právo, aby s nimi městská policie jednala korektně a nesrážela je na zem?

Kdyby dodržovali naše výzvy, které jsme jim říkali, tak by k tomu nedošlo. Jako strážník mám možnost použít donucovací prostředky, jako jsou hmaty a chvaty. To mám dané ze zákona, když mě někdo ohrožuje na zdraví. Samozřejmě nemůžu vědět, jestli byla nakažená. Ale všichni se máme chovat tak, že jsme. Proto máme udržovat odstupy, nosit roušky a neshlukovat se.

Vím, že můžete používat hmaty a chvaty. Nicméně bavíme se o o hlavu menší a výrazně lehčí 19leté dívce. Nepatří k vaší práci psychická odolnost, abyste nesáhl k síle, když to není nutné?

Já vám to řeknu takhle, mě v tom nikdo netrénoval. Psychologickou přípravu jsme měli. Byla ve smyslu, že nám řekli, jak se k takovým situacím máme stavět. Ale nikdo nás v tom netrénoval, to se neděje ani u státní policie.

Podle zákona se máte chovat k lidem tak, že v první řadě musíte dbát na zachování jejich důstojnosti. Slučuje se to s tím, že srazíte mladou ženu na zem?

Jenomže si nemusím nechat všechno líbit. Sloužil jsem u městské policie 25 let, konfliktů za ty roky byla spousta a daleko horších. Někdy se musela použít síla, někdy ne. Vím, že jsem v tomhle případě mohl postupovat jinak. Když neuposlechla výzvy, mohl jsem použít hmaty, nasadit jí pouta a předvést ji. Mohl jsem pak napsat, že porušila nařízení vlády a znečistila veřejné prostranství. Všechno tohle jsem mohl udělat, bylo by to korektní a v souladu se zákonem.

Jinými slovy říkáte, že má být ráda, jak jste s ní jednal, a že jste mohl být ještě ráznější?

Samozřejmě. Kdybych to chtěl dotáhnout do konce, tak by to odskákala. Za porušení vládního nařízení jsou zpřísněné tresty. Podle mě je to studentka, nevím, kde by na to vzala. Za pětikilo by jí to v dnešní situaci nikdo nedal.

Kvůli tomuto incidentu od pondělí nejste strážníkem. Když se ohlédnete, stálo vám to tedy za to?

A to jsem se měl na to vy**at? Na svou práci? Měl jsem tam být s rukama v kapsách, ať si po mně skáčou? Stálo mě to práci jen proto, že je tahle krize. Tohle není trestný čin, z mé strany to mohl být maximálně přestupek. Nebo bych dostal kárný trest, ale nic jiného by se s tím nedělalo. Ale tady někdo zatlačil shora, z ministerstva zdravotnictví a magistrátu. Byla v tom prostě politika, proto to pan Šuster (ředitel pražské městské policie, pozn. aut.) udělal. Jinak by mě za tohle nevyhodil.

Vy ten údajný tlak můžete doložit?

Nemůžu to doložit, ale řekl mi to můj přímý nadřízený. Takových situací jsem zažil u sebe nebo u kolegů spoustu. Když to někdo opravdu přehnal, sebralo se mu osobní ohodnocení nebo se přeřadil na jinou práci. Ale nevyhazovalo se.

Jsem pod práškama

Původně se v médiích uvádělo, že jste dostal výpověď. Nakonec se to ale vyřešilo rozvázáním pracovního poměru dohodou, co k tomu vedlo?

Kdybych dostal výpověď, neměl bych šanci na přijetí k jiné městské policii nebo se vrátit. Můj přímý nadřízený mi řekl, že by byl rád, kdybych se vrátil, až se to uklidní. Otázka je, jestli by to pan Šuster schválil a podepsal.

Když jsem zjišťoval vaši identitu, narazil jsem na to, že vás v létě 2017 ocenil ředitel městské policie Eduard Šuster medailí za záchranu života. Jaké to vlastně je, být v jednu chvíli za hrdinu, zatímco teď jste kvůli jinému zákroku o práci přišel?

K té medaili vám něco řeknu. V roce 2017 jsem ji sice dostal, ale zachránil jsem život v roce 2015. Víte, proč rozdával pan Šuster tyhle medaile? Aby se zviditelnil a ukázal, jak má dobré lidi. Té holce jsme život zachránili, odměnu jsme za to ale dostali už tehdy. Víc jsme od toho nečekali. Najednou pan Šuster přijde s tím, že se budou dostávat medaile, bude to v televizi a na sociálních sítích.

Jste podle našeho zjištění aktérem ještě jednoho mediálně známého příběhu. V únoru jste zasahoval v pražském obchodním centru Metropole Zličín u jedné ženy, která se chovala agresivně. Při zákroku vám plivla do oka a obličeje. Ukázalo se, že má žloutenku. Co z toho pro vás vyplynulo?

Chodím na infekční na Bulovku, kde se teď léčí koronavirus, na pravidelné odběry krve. Bude to trvat půl roku. Žloutenku mi zatím nezjistili, nejsem nemocný. Ale zjistili, že mám oslabenou imunitu proti béčkové žloutence, takže mě budou očkovat proti béčku. Tímhle to všechno začalo. Člověk se o sebe bojí, snaží se chránit. Pak vás někdo vyprovokuje poměrně dost lehce.

Jak se vám momentálně daří?

Nic moc, jsem pod práškama. Zatím se snažím nějak fungovat, vybíjím energii prací na zahradě.

Máte představu, čím byste se chtěl dál profesně zabývat?

Vyučil jsem se v zemědělství, ale to pro mě dnes nemá smysl. Sice bydlím za Prahou, ale abych tu měl dobytek, na to nemám. Dělat někde u soukromníka, to už jsem se také poučil. Ale během čtrnácti dnů si to musím rozmyslet, chtěl bych příští měsíc začít něco někde dělat. Spousta přátel a známých se mi ozvala, nabízí mi pomoc. A kdybych měl zůstat v uniformě, třeba bych se uchytil. Strážníků je všude málo, nikdo to nechce dělat.