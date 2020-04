Facka dívce ho stála místo strážníka, v minulosti dostal medaili za záchranu života

O žádném jiném strážníkovi se v Česku nyní nemluví víc. Sociálními sítěmi zahýbalo video, na kterém strážník při služebním zákroku v pražských Řepích udeřil devatenáctiletou ženu. Dotyčná spadla na zem. Strážníka stál úder práci. Deník Aktuálně.cz zjistil, že teď už bývalého městského policistu o několik let dříve ředitel vyznamenal za záchranu života.

"Událost se odehrála v chladném zimním měsíci. V Centrálním parku na Stodůlkách byla nalezena třicetiletá žena oděná "na lehko". Ležela na zemi bez známek života. Strážníci jí zprůchodnili dýchací cesty a zahájili resuscitaci. Životní funkce se jim podařilo zanedlouho obnovit, uložili ji do stabilizované polohy a svými svršky ji zajistili proti chladu," objevilo se na profilu pražské městské policie na sociální síti Facebook v červenci 2017.

Příspěvek pokračuje tím, že oba strážníci pomohli ženu přinést k přivolané záchrance na nosítkách. Vůz se na místo nemohl kvůli terénu dostat. Oba muže ve službě vyznamenal onoho července před třemi lety ředitel Městské policie hlavního města Prahy Eduard Šuster medailí I. stupně za záchranu života.

Jedním ze dvou oceněných strážníků byl nyní padesátiletý Jiří Laštovka. Podle zjištění Aktuálně.cz to byl on, kdo dívku minulý týden srazil úderem na zem. V pondělí se s ním vedení městské policie dohodlo na rozvázaní pracovního poměru. "Kdyby mě takhle někdo provokoval, řekl mi to samé, co ona mně, a v téhle situaci, kdy člověk neví, co od koho kde chytí, tak bych to udělal znovu," řekl Aktuálně.cz propuštěný strážník.

Strážníky jsme neuráželi

K incidentu došlo uplynulý čtvrtek na rozhraní pražských městských částí Řepy a Zličín. Skupina čtyř mladých lidí včetně devatenáctileté dívky seděla u rybníka. Někdo z místních na ně zavolal městskou policii. Porušovali nařízení ministerstva zdravotnictví, které zapovídá se venku shromažďovat ve více než dvou lidech. U rybníka popíjeli a měli sundané roušky. Porušení zákazu na místě řešilo pět strážníků.

Udeřená dívka na svém profilu na sociální síti Facebook zveřejnila video z události v neděli. Přiznává, že s přáteli neměli na místě být, a chápe, že je strážníci vykázali. "Všechno tedy probíhalo v pořádku, dokud strážníka jeden z kamarádů nekonfrontoval s tím, že jsou tam taky ve více lidech a ani nedodržují odstup," popisuje, jak se situace vyhrotila.

Dotyčný kvůli své průpovídce údajně dostal od Laštovky pěstí. Dívka se měla svého kamaráda slovně zastat. Od strážníka dostala facku a skončila na zemi. "Strážníkovu fyzickému napadení nepředcházela z naší strany absolutně žádná agrese, slovní urážení nebo snad zasahování do jeho osobního prostoru," uvádí dívka. Součástí jejího příspěvku je video, jež trvá třiatřicet vteřin.

Záznam začíná úderem od Laštovky. Končí tím, jak si ve stoje facku vyříkávají. Mladá žena strážníkovi vyčítá nedostatek profesionality. Laštovka oponuje, že ho neměla urážet. V tu chvíli záznam končí. Není jasné, co úderu předcházelo. Laštovka pro Aktuálně.cz odmítl, že by někoho udeřil pěstí. Dotyčného člena skupiny podle svých jen odtáhl za bundu pryč, aby ho dostal z blízkosti své a svých kolegů.

Nebyla to facka, ale úder do ramene

"Já jsem ho odstrčil, protože byl pod vlivem alkoholu a měl roušku pod bradou," vysvětlil, že se tím chtěl chránit. Dotyčná dívka se k němu následně měla přibližovat, provokovat ho a se sexuálním podtextem ho urážet. Laštovka se fyzicky ohradil. "Nebyla to facka, byl to úder do ramene, abych ji od sebe odstrčil. Pořád ke mně lezla. Nevím, co tím sledovala. Už jsem na ni neměl nervy," vysvětluje.

Ze záznamu se ale zdá, že Laštovka úder vedl ve výšce dívčiny tváře. Stejně tak je slyšet zvuk typický pro facku, bývalý strážník si ale trvá na svém. "Já vám říkám, jak to je. Podívejte se, má brýle. Kdybych jí dal facku, tak si myslím, že bych jí ty brýle poškodil. Anebo by se za tu tvář držela," vysvětluje Laštovka, který službu u pražské městské policie začal v roce 1995.

Selhání odmítá. Na argument, že by měl jako představitel veřejné moci, z níž těží svou autoritu, obdobný konflikt vyřídit bez fyzických projevů síly, navíc vůči zjevně drobnějšímu člověku, nepřistupuje. "A to jsem se měl na to vys.at? Na svou práci? Měl jsem tam být s rukama v kapsách, ať si po mně skáčou?," vysvětluje svůj pohled.

Člověk se o sebe bojí

Úder vůči dívce vedený údajnou snahou dostat ji od sebe dál, ačkoliv si ránu posléze vysvětlují z několika centimetrů od sebe, vychází prý ze zvýšené starosti o své zdraví. Letos v únoru regionální média informovala, že na Zličíně plivla žena se žloutenkou strážníkovi do oka. Poplivaným byl Laštovka. Průběžně kvůli tomu chodí na opakované testy na žloutenku.

"Člověk se o sebe bojí, snaží se chránit. Pak vás někdo vyprovokuje poměrně dost lehce. Žiju s tchýní, která je v pokročilém věku. Mám nevlastní dceru, která je v jiném stavu. Nedovolím nějaké dívce, která si myslí, že spasí svět, aby mě ohrožovala," popisuje. Čím se bude profesně zabývat dál, zatím netuší. "Během čtrnácti dnů si to musím rozmyslet, chtěl bych příští měsíc začít něco někde dělat," dodává.

Městská policie na incident zareagovala nekompromisně. S Laštovkou se dohodla na ukončení pracovnímu poměru, od pondělí už není strážník. "Je zcela evidentní, že strážník selhal, vyhrocenou konfliktní situaci profesně nezvládl a navíc jednal v rozporu se zákonem. Jeho jednání je pro nás naprosto neakceptovatelné a veřejnosti se za něj ještě jednou omlouváme," uvedla městská policie v prohlášení.

Její reakce je nezvykle prudká. V jejích řadách, byť ho vedení stáhlo z ulice, zůstal strážník, který při vyklízení squatu zlomil jednomu člověku ruku obuškem. Z ulice nechalo ředitelství stáhnout i čtyři strážníky, kteří byli na místě s Laštovkou. Převedlo je na práci v budově útvaru vzdělávání městské policie v Praze 8. Podle zjištění Aktuálně.cz je mezi nimi i Ivan Fryč. Jde o onoho druhého strážníka, který vedle Laštovky dostal zmíněnou medaili za záchranu života.