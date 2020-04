Tohle už se nesmí stát. Policie se omlouvá za strážníka, při kontrole udeřil dívku

Vedení městské policie v Praze se v neděli vpodvečer omluvilo za chování strážníka, jenž minimálně jednou udeřil dívku, která byla se třemi kamarády u rybníka v Řepích. "Je zřejmé, že se náš strážník choval neprofesionálně a v rozporu se zákonem, což je pro nás zcela nepřijatelné a velmi nás to mrzí. Rádi bychom se za selhání našeho zaměstnance omluvili," sdělila mluvčí policie na facebooku.

Informace o incidentu se objevily v neděli odpoledne na sociálních sítích, kam je umístila devatenáctiletá Tereza Smažinková. Ta popsala incident a připojila video, na kterém je část konfliktu zachycena.

Dívka popisuje, jak se třemi kamarády seděla u rybníka v Řepích, když na místo přijeli strážníci. "Přijeli ze dvou stran, dohromady jich přišlo pět nebo šest. Začali se chovat agresivně a vyhrožovali nám pokutou, na což měli právo, uvědomujeme si, že jsme porušili vyhlášku, a tedy toto jejich chování absolutně nevyvracím," píše dívka s tím, že ona i kamarádi měli roušky. Problém byl ale v tom, že podle rozhodnutí vlády není možné, aby se lidé nyní shromažďovali.

Městská policie zasahuje. Facka devatenáctileté dívce. Můžete prosím vysvětlit, @MP_Praha? pic.twitter.com/6xvbNWNQwa — Filip Titlbach (@FilipTitlbach) April 5, 2020

Podle ní začal konflikt v okamžiku, kdy se ozval jeden z kamarádů. "Vše probíhalo v pořádku, dokud strážníka jeden z kamarádů nekonfrontoval s tím, že jsou tam taky ve více lidech a ani nedodržují odstup." Poté ho strážník podle ní udeřil do obličeje, to na záznamu vidět není. "Ve chvíli, kdy jsem se ho (slovně) zastala, tak jsem dostala facku. Strážníkovu fyzickému napadení nepředcházela z naší strany absolutně žádná agrese, slovní urážení nebo snad zasahování do jeho osobního prostoru," tvrdí dívka.

Přiložené video začíná okamžikem, kdy jsou vidět záda strážníka, pád dívky a zvuk, který připomíná facku na tvář. "To je profesionální chování?" říká strážníkovi Tereza Smažinková. "Mně je devatenáct let. Já jsem se vás absolutně nedotkla," pokračuje. "Přijde vám profesionální se ke mně takto chovat? Mě takto urážet?" reaguje strážník. "Já vás urážím?" reaguje dívka, přičemž v tomto okamžiku video o délce 33 sekund končí.

Stavíme se k tomu čelem, píše policie

Příspěvek a video okamžitě vzbudily na sociálních sítích reakce. Mluvčí městské policie uvedla, že video bylo okamžitě předáno Inspekci Městské policie hl. m. Prahy. "Přestože zatím nevíme, co se přesně na místě odehrálo, již z prezentované části videa je zřejmé, že se náš strážník choval neprofesionálně a v rozporu se zákonem, což je pro nás zcela nepřijatelné a velmi nás to mrzí," stojí v prohlášení.

To pokračuje vysvětlením, že městská policie v Praze má přes 2200 zaměstnanců. "Velmi bychom si přáli, aby se všichni vždy chovali, tak jak se sluší a patří. Bohužel to nejsme schopni vždy ovlivnit a v tuto chvíli to vnímáme jako selhání jednotlivce. Jakmile budeme mít k dispozici výsledky šetření Inspekce, zveřejníme je. K celé situaci se stavíme čelem, bez vytáček a rádi bychom se za selhání našeho zaměstnance omluvili," píše mluvčí.