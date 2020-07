Nekontrolované šíření vs. lokální ohniska: rizikem je superpřenašeč v pendolinu

Lokální ohniska nákazy covidem-19 v Moravskoslezském kraji výrazně zhoršují epidemiologickou situaci v České republice. Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko a Kypr kvůli tomu v různé míře omezily vstup českých občanů na své území. Podle virologa Jiřího Černého z Fakulty tropického zemědělství ČZU je v Praze situace značně odlišná než na začátku epidemie v březnu. I tak je ale potřeba se mít na pozoru.

Starostové z Karvinska považují situaci v okrese za velmi vážnou a vinu připisují vládě, ministerstvu zdravotnictví a krajským hygienikům. Chytrá karanténa podle nich nefunguje, lidé se pozdě dozvídají výsledky testů a hygienici nezvládají organizaci.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) stát epidemiologickou situaci v Moravskoslezském kraji nepodcenil. Kritiku označil za politizaci tématu.



Podle virologa Černého se zatím epidemii v lokálních ohniscích daří zvládat. "Klidní být můžeme, a nemusíme. Víme, kde se ten virus pohybuje, víme, kteří lidé jsou ohrožení. To je markantně odlišná situace než v březnu, kdy jsme nevěděli, kolik lidí se vrátilo ze severní Itálie a Rakouska. Netušili jsme, kolik tu je a bude nakažených," vysvětluje Černý.



Akademik ale varuje před krizovým scénářem. "I dnes se může stát, že se objeví superpřenašeč z Karvinska, který nebude vědět, že je infekční, zajde si do obchodního centra v Ostravě, vydá se pendolinem do Prahy a tady si udělá kulturní kolečko po různých akcích. Ale do okamžiku, kdy jsou hygienici schopní trasovat a zjišťovat, kdo se od koho nakazil, je ta situace pod kontrolou," tvrdí Černý.



Virolog v tuto chvíli považuje za důležité zapojit se do projektu chytré karantény, dodržovat hygienická pravidla, mýt si ruce a ideálně dál používat roušky v MHD a uzavřených veřejných prostorech. Podívejte se na rozhovor s ním v reportáži v úvodu článku.