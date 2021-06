Úklid po kůrovci vrcholí. V Česku se loni vytěžilo rekordních 36 milionů kubíků dřeva

Česko opět zažilo rok, kdy se posunuly rekordy v objemu vytěženého dřeva. Loni dělníci z lesů odvezli 35,8 milionu metrů krychlových dřeva bez kůry, z toho naprostou většinu takzvanou nahodilou těžbou - ze stromů poškozených kůrovcem, suchem nebo jinými přírodními živly. Celkově loni zmizelo z české přírody asi dvakrát tolik stromů než před pěti lety. Více se jich ale také vysadilo.

Ačkoli šíření kůrovce v posledním roce zpomalilo, českým lesům bude ještě několik let trvat, než se vzpamatují z kalamity, která je společně se suchem postihla zejména mezi lety 2015 a 2019. Práce s uklízením následků je pořád dost.

To se podepisuje i na stále intenzivnější těžbě dřeva, která v posledních třech letech překonávala historické rekordy a vloni podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) vyvrcholila - číslo 35,8 milionu kubíků dřeva je více než dvakrát vyšší, než tomu bylo v roce 2016.

A to zejména kvůli enormnímu podílu nahodilé těžby - ta loni činila 94,8 procenta z celkového čísla, tedy téměř 34 milionů metrů krychlových dřeva. Z toho nejvíce, přes 26 milionů, tvořilo právě dřevo ze stromů poškozených kůrovcem, informuje Český statistický úřad.

"Jsou to obrovská čísla, obrovské plochy, které je potřeba nejdříve vytěžit a pak obnovit," říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.

Také podíl nahodilé těžby - tedy kácení poškozených stromů - na celkovém objemu byl vloni dosud rekordní. Například v roce 2012 tento podíl činil pouze zhruba pětinu celkové těžby dřeva v Česku, poté ale vlivem sucha i kůrovcové kalamity soustavně rostl.

Například v lesích, které spravuje státní podnik Lesy ČR - a zabírají asi polovinu rozlohy všech tuzemských lesů -, se loni vytěžilo 14,3 milionu metrů krychlových, z toho bylo 9,6 milionu napadených kůrovcem. "V nekalamitních letech podnik ročně těžil asi osm milionů metrů krychlových dříví," dodal generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

Na Moravě tempo těžby zpomalilo, v Čechách zrychlilo

Zdaleka nejvíce lesníci těžili jehličnaté stromy, které kůrovec napadá nejúspěšněji - ty tvořily 96,5 procenta z celkového počtu vytěžených stromů. Mezi jednotlivými druhy pak devadesáti procenty jasně převládal smrk.

Zdaleka nejvíce se těžilo na Vysočině. Ta se na celkovém čísle jako jedno z území nejsilněji zasažených kůrovcovou kalamitou podílela 8,7 milionu vytěžených kubíků dřeva. Následuje rovněž silně poznamenaný Jihočeský kraj s 4,8 milionu metrů krychlových a kraje Jihomoravský a Středočeský společně s Prahou, které čítají shodně kolem 3,8 milionu kubíků vytěženého dřeva. Nejméně se kácelo v nejmenším Karlovarském kraji - milion metrů krychlových dřeva.

ČSÚ dále dodává, že zatímco v krajích Moravy a Slezska tempo těžby zpomaluje, v Čechách naopak zrychluje, a to včetně severních oblastí.

Opět se vysadilo více listnáčů než jehličnanů

Vytěžené stromy jsou sice pryč, už se ovšem pracuje na jejich náhradě. Rok 2020 byl v Česku výjimečný také mimořádně rozlehlou nově zalesněnou plochou - oproti předchozímu roku se číslo navýšilo o pět tisíc hektarů.

"V posledních letech můžeme pozorovat nárůst u zalesňované plochy, což má souvislost s vysokou těžbou dřeva. Síje a sadba tak vloni představovaly již 33 671 hektarů," uvedl Josef Kahuda z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

V roce 2019 lesníci vůbec poprvé v historii Česka vysázeli víc listnatých než jehličnatých stromů a tento trend se přenesl také do loňska. Stejně jako v předchozím roce tvořila plocha s vysazenými listnáči 51,3 procenta z celkového čísla. Nejvíce vysazovaným druhem ovšem zůstává smrk, který činí 30,7 procenta všech nově vysazených stromů. Druhé jsou v tomto ohledu buky - 23,8 procenta.

Nejvíce se zalesňovalo na Vysočině (6190 hektarů) a v Jihomoravském kraji (4500 hektarů).

Na některých místech si ovšem les pomohl sám. Celkem 6615 hektarů plochy se opět zalesnilo samo přirozenou obnovou, z toho téměř třetina v Moravskoslezském kraji.

Rekordy už padat nebudou, věří lesníci

Co se týče těžby, rok 2021 už pravděpodobně rekordní nebude - podle mluvčí podniku Lesy ČR Jouklové číslo bude v příštích letech opět klesat. "Už v letošním roce to za nás klesne. Nebude to ale výrazný pokles, je třeba pokračovat v obnově, a tím pádem i těžbě. Stromů, které kůrovec opustil a ze kterých se stávají souše, je stále hodně," řekla.

V případě ploch, které mají v područí Vojenské lesy a statky ČR, už se ale trend dokonce obrací. "Zpracování kalamity mělo z hlediska objemu těžeb vrchol o dva roky dříve, v roce 2018, kdy celkový objem dosáhl 1680 tisíc kubíků. V loňském roce již byly těžby asi o třetinu nižší," uvedl mluvčí podniku Jan Sotona.

Podle Jouklové se může v příštích letech situace zlepšit, vše bude ale záležet na tom, jaké bude počasí. "Loni i letos už není takové sucho a už to na les má vliv. Podívejte se, kolik je v lesích k vidění zelené barvy. To v předchozích letech vůbec nebylo, ty lesy byly šedivé," říká s tím, že právě dostatek vody je pro les klíčový.

Zatímco těžba bude pomalu ustávat, s výsadbou chtějí Lesy ČR pokračovat. "Pokud kácíte, musíte i hodně sázet. V letošním roce chceme zalesnit 21 tisíc hektarů a vysadit 85 milionů sazenic, což je asi o třetinu víc než loni," představuje plány Jouklová.

