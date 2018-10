Nejoblíbenější jména v lednu byla Eliška a Jakub. Narodil se i Bentley nebo Eulálie

Jména udělovaná v lednu sleduje Český statistický úřad od roku 1999.

Praha - Nejoblíbenějšími jmény, která rodiče letos v lednu dali svým dětem, jsou Eliška a Jakub. Na dalších místech se umístila chlapecká jména Jan a Adam, z dívčích jmen obsadily druhou a třetí příčku Anna a Sofie. Novinářům to řekl Tomáš Chrámecký z Českého statistického úřadu. Jména udělovaná v lednu sledují statistici od roku 1999.

Jména Jakub a Jan se na prvních příčkách statistiky objevují pravidelně, naopak Adam na třetím místě je letos novinkou. Loni byl šestý. Od roku 1999 do loňska se na třetím místě držel Tomáš, který loni klesl na sedmou příčku a v první trojici ho vystřídal Matyáš. Letos v lednu byl Matyáš čtvrtý a Tomáš pátý.

V dívčích jménech vede od ledna 2015 Eliška, která se i předtím objevovala mezi nejčastějšími jmény. Na druhém místě je letos Anna, která se loni umístila třetí. Vzrostla oblíbenost jména Sofie, které se letos dostalo na třetí místo, zatímco loni bylo sedmé v pořadí. Na čtvrtém místě je Ema a po ní následuje Tereza, která byla loni druhá a do roku 2011 se dlouho držela na prvním místě.

Eliška počtvrté za sebou první.

Sofie, Ema, Emma, Julie, Amálie a Anežka nejlepší umístění v historii.

Tereza a její 5. místo naopak nejhorší.#jmena pic.twitter.com/VsGPelNLKz — ČSÚ (@statistickyurad) October 16, 2018

Chrámecký uvedl, že vedle Emy se objevuje čím dál častěji také jméno Emma, které statistici počítají jako další variantu zvlášť. "V lednu 2015 se poprvé dostala Emma do tabulky (prvních 20 nejoblíbenějších jmen) a letos se podívala už téměř do první desítky, a pokud bychom obě varianty jména sečetly, tak by skončily na prvním místě," řekl.

Z dívčích jmen jsou podle ČSÚ v posledních letech čím dál populárnější Viktorie, Anežka, Julie nebo Amálie. Oblibu naopak ztrácejí jména Kateřina, Barbora a Natálie. Mezi chlapci roste obliba třeba jmen Matěj či Tobiáš. Naopak klesá popularita jmen David, Michal, Petr či Šimon.

Statistici zaznamenali v lednu také několik neobvyklých jmen. Narodili se třeba kluci, které rodiče pojmenovali Mikeš, Gaston, Medard, Tigran nebo Bentley Enow. Mezi děvčaty to byla zase jména jako Medina, Caitlin, Kiara, Tamika či Amálie Eulálie.

Mezi otci vedlo jméno Jan, naopak u matek byla nejčastější Lucie. Nejvíce dětí se narodilo párům se jmény Petr a Lucie. Chrámecký upozornil, že při porovnání žebříčků jmen rodičů a jejich dětí je vidět, že dědění jmen je výsadou mužů. Kromě jména Pavel jsou všechna nejobvyklejší jména otců i v tabulce 25 nejoblíbenějších jmen chlapců, řekl. Naopak u žen to neplatí. "Mezi maminkami byla Eliška až na 35. místě, třetí Sofie se mezi maminkami v podstatě nevyskytuje a Ema a Viktorie tam není v podstatě žádná," řekl. Zděděné jméno dostalo v lednu 17 procent chlapců a čtyři procenta dívek.

Jakub opět vystřídal Jana. Tomáš se do top 3 nevrátil. Michal, Petr a Šimon se letos do top 20 nedostali.#jmena pic.twitter.com/dI08jZcaDu — ČSÚ (@statistickyurad) October 16, 2018

Novorozeným holčičkám dali rodiče v lednu 680 různých jmen, chlapcům 553. Asi třetina z celkového počtu se skládala ze dvou jmen, jako třeba Anna Marie, která je podle Chrámeckého nejobvyklejší. "Všechny ostatní se vyskytují pouze tak jednou, maximálně dvakrát, zatímco Anna Marie - pokud bychom brali pouze dvojjména - tak je absolutní vítězka," dodal.

Jména dětí narozených v lednu sleduje ČSÚ od roku 1999, s výjimkou roku 2013, kde výsledky chybí. Výsledky statistici prezentovali před Evropským dnem statistiky, který připadá na pátek 20. října.