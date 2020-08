Nejen prodejci pozemku Zemanovi. Z Lán utajeně putuje dřevo i do komunistické Číny

Dřevo z Lán neputovalo jen na pilu muže, který prodal Miloši Zemanovi pozemek. Aktuálně.cz a HN vypátraly, že šéf Lán Miloš Balák, který je stíhaný už za vývoz lánského kamene, prodává dřevo vytěžené v sídle prezidenta a přitom nelegálně skrývá množství i cenu. Řezivo za nejasných podmínek putovalo do Číny, k firmě Balákova zetě, nebo do pražské společnosti napsané na kadeřnici z moravské vesnice.

Je to čtyři roky, co generální tajemník čínské komunistické strany Si Ťin-pching za prezidentem Milošem Zemanem přijel do Lán a symbolicky před objektivy novinářů zasadil strom. Z miliardových investic v Česku, které tehdy domluvili, se toho mnoho nezhmotnilo. Z pátrání Aktuálně.cz a HN ovšem plyne, že poté ze sídla prezidenta putovalo dřevo opačným směrem - do Číny. A tentokrát skrytě.

Na neprůhledné a dle expertů i nelegální obchody Hradu se dřevem z pěti tisíc hektarů lánské obory redakce narazily při rozkrývání případu někdejší kosmetičky Ivany Píšové. Ta na začátku roku uzavřela smlouvu, díky níž může po letošní rok odebírat ze sídla prezidenta dřevo. Kolik a za jakou cenu je utajeno. Jak Aktuálně.cz a HN upozornily minulý týden, Píšová je dcera podnikatele Josefa Hoška, od kterého vloni koupil Miloš Zeman pozemek v Lánech. Na něm si chce postavit bungalov, do něhož se přestěhuje, až mu skončí mandát.

Z analýzy redakcí ovšem plyne, že Píšová, která užívá pilu svého otce, zdaleka není sama, komu Hrad dřevo za pochybných okolností prodal. Celkem Aktuálně.cz v registru smluv dohledalo více než 150 smluv včetně dodatků na prodej dřeva z Lán. A to jen od poloviny roku 2017, kdy prezidentskému sídlu zákon nařídil dokumenty zveřejňovat. Balák poslal hradní dřevo i firmě svého zetě nebo pražské společnosti napsané na kadeřnici z jihomoravské vesnice. Dle několika svědků, které redakce získala, také část pokácených stromů mizí v kontejnerech v Číně. Za posledních 5 let Hrad podle svého prohlášení vytěžil na 137 tisíc krychlových metrů dřeva.

U smluv na jeho prodej je přitom protizákonně začerněno množství prodaného dřeva i cena. Obchody podepisuje šéf Lán Miloš Balák navzdory tomu, že už je stíhaný za prodej kamene ze sídla prezidenta, který dle policie prováděl pod rukou. A také obžalovaný za manipulaci stamilionové zakázky na zpevnění břehů v Lánech. Prezidentův kancléř Vratislav Mynář, který Baláka osobně do funkce vybral a dosadil, ho odmítá odvolat.

To, že dřevo z venkovského sídla prezidenta putuje do Číny, redakce zjistila až od některých odběratelů. Z registru smluv totiž nic takového nelze vyčíst. "To běží souběžně s našimi odběry. My jsme chtěli, aby nám dřevo dovezli, a oni odmítli. Prý nakládají kontejner do Číny. Musím tak sehnat auto, které zboží odveze," uvedl živnostník Jiří Hvězda, který z Lán dřevo také odebírá. "Když jsme chtěli kulatinu, řekli, že to dávají do Číny," potvrzuje další živnostník Rudolf Kučera.

Samotný šéf Lán Balák obchody s Čínou připustil až na přímý dotaz redakce. "Smlouva je a je samozřejmě zveřejněna v souladu s platnou legislativou. Více pro vás nemůžu udělat," napsal v SMS. Odmítl ovšem říci, prostřednictvím koho na Dálný východ lánské dřevo putuje. I to, kolik řeziva, které je majetkem státu, do Číny prodal a za jakou cenu. Pouze redakci odkázal na žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Jsou tedy dvě možnosti. Dohodu přímo s čínskými partnery před registrem smluv Lány zatajily, nebo vše řeší přes prostředníka. Příliš neobjasnil ve svém pozdějším prohlášení ani mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. "Lesní správa Lány neuzavřela žádnou smlouvu s firmou z Čínské lidové republiky. Využití a použití prodaného dřeva Lesní správa Lány u jednotlivých odběratelů dále nesleduje ani neeviduje," tvrdí Ovčáček.

Tisíce krychlových metrů pro kadeřnici z jihomoravské vesnice

Dřevo od Lesní správy Lány ve velkém nakupuje například pražská firma pojmenovaná Wood-Hunt. Dohledat o ní informace není lehké. Společnost nemá webové stránky, nedodržuje zákonnou povinnost vkládat účetní závěrky do veřejného rejstříku a na místě jejího sídla v Karlíně je jen schránka. Napsaná je na Ivonu Bognerovou z jihomoravské vesničky Hostěradice.

Ta krom toho, že má v Hostěradicích na Znojemsku kadeřnictví v zadní části budovy obecního úřadu, ve velkém vykupuje dřevo ze sídla prezidenta.

Společnost Wood-Hunt celkem uzavřela s Hradem 19 smluv a jejich dodatků. První v červnu 2018 - zhruba měsíc poté, co Bognerovou jako majitelku firmy nechal zapsat předchozí vlastník, kterým je společnost, jež nabízí zakládání společností na klíč. Navzdory běžným zvyklostem v dokumentech chybí na firmu telefonní kontakt a jako fakturační adresa je uveden bytový dům ve Vysočanech, jiný než sídlo firmy.

Redakci se podařilo získat několik smluv a dodatků z přelomu let 2018 a 2019. Podpisy Bognerové na dokumentech se nápadně liší.

Jen smlouvami, které má Aktuálně.cz k dispozici v nezcenzurované podobě, Balák firmě se základním kapitálem 12 tisíc korun odprodal za poslední dva roky na dva a půl tisíce metrů krychlových dřeva. Dle kvality se krychlový metr prodává i za více než 5 tisíc. Objem obchodů se tedy pohybuje v milionech.

Ve vesnici Hostěradice s tisíci obyvateli jsou rozsáhlým byznysem místní kadeřnice zaskočení. "Určitě nevím, že by s manželem skupovali hodně dřeva. To bychom se dozvěděli," uvedl starosta Hostěradic Martin Vančura.

"Žádný bílý kůň nejsme"

Sama Bognerová s redakcí mluvit odmítla. "Vy tady voláváte lidem ve vesnici. Nebudu se o tom bavit," reagovala na dotazy a položila telefon. Na stejnou firmu Wood-Hunt je ještě napsaná pražská cestovní agentura nazvaná Monde Travel. Telefon uvedený na webu ale nikdo nezvedal.

Následně zpět zavolal muž, který redakci odmítl říct jméno. "To vás nemusí zajímat. Jsem právní zástupce," sdělil. Na opakovanou výzvu o sdělení jeho jména nereagoval: "Už nevolejte a neotravujte slušné lidi," ukončil hovor.

To ale nebyl konec. Následně se ozval další muž jménem Karel Pučálka, který Aktuálně.cz a HN začal tvrdit, že ve skutečnosti patří firma jemu, i když je napsaná na jeho sestru. Zda firma Wood-Hunt dřevo přeprodává nebo zpracovává, ale říci odmítl. Prý jde o obchodní tajemství. "Žádný bílý kůň nejsme. Jednatelem jsem nemohl být kvůli zaměstnání. Ale teď se firma za chvíli přepíše na mě," vysvětloval Pučálka a zdůrazňoval, že se v lesnictví pohybuje dlouhé roky.

To je pravda. Redakce totiž dohledala, že až doteď vystupoval jako zaměstnanec Hradecké lesní a dřevařské společnosti. Ta je dalším velkým odběratelem dřeva z Hradu. Za poslední dva roky s ní Balák uzavřel 12 smluv. Opět je u nich utajena cena i prodané množství.

12 milionů do firmy s neexistujícím vlastníkem i sídlem

Před měsícem stejně poprvé nakoupila od Hradu dřevo Kristýna Houbová, která jinak dle živnostenského rejstříku provozuje ze středočeské vesnice Skryje autodopravu. Dle pátrání Aktuálně.cz ale na takovou činnost nemá koncesi, kterou zákon vyžaduje. Tu jí zajišťuje Tomáš Kaiser.

Jeho jméno je důležité. Kaiser totiž také v obchodním rejstříku od letoška figuruje jako majitel společnosti Piratex Trading. Do té v letech 2017 a 2018 odteklo minimálně 12 veřejných milionů ze zakázky na zpevnění břehů lánské nádrže.

Za její manipulaci už pražské vrchní státní zastupitelství Baláka obžalovalo. Dle poslední zveřejněné účetní závěrky měla ještě společnost v roce 2015 Piratex Trading nulový obrat. Do doby, než ji převzal Kaiser, měla navíc v obchodním rejstříku zapsané sídlo v budově hostící schránkové firmy, kde jí ale odmítali přebírat poštu. A majitelem byl v té době už neexistující střelecký spolek Trefa Unhošť, založený Michalem Krejčíkem.

Firma přesto byla v Lánech obřím subdodavatelem kladenské společnosti Energie, která za manipulaci tendru půjde k soudu společně s Balákem. Energie i Balák ale odmítají říci, co tak drahého na stavbě dělala. To, že šlo o provize za manipulaci zakázky, ovšem policie doteď neprokázala. Od stejné firmy ovšem Balák nakupoval i své myslivecké košile.

Experti: Nezveřejnit smlouvy je nelegální. Jsou neplatné

Dle právníků a expertů na zákon o registru smluv má přitom Hrad problém. Tím, že nezveřejnil u jednotlivých smluv ani celkovou cenu, dle nich jednoznačně porušil zákon. A uzavřené obchody se dřevem za poslední tři roky, po které zákon o registru smluv platí, se vůbec nesměly uskutečnit. "Pokud Lesní správa Lány nezveřejňuje celkovou cenu, smlouvy jsou dle zákona neplatné," uvedl právník protikorupčního sdružení Rekonstrukce státu Lukáš Kraus.

Zatímco v minulých letech Hrad cenu nezveřejňoval bez zdůvodnění, nyní ke zcenzurovaným smlouvám z poslední doby připojuje druhý dokument - údajné prohlášení kupujících, že jde o jejich obchodní tajemství a takové utajení požadují. Pozoruhodné je, že jsou všechna prohlášení psaná jak podle šablony, slovo od slova.

"To je velmi podezřelé. Je možné, že jde pouze o kličku, jak se lesní správa snaží vyhnout požadavkům zákona. Tato klička ale vůbec není dokonalá. Obchodním tajemstvím v tomto případě dle zákona nemůže být celková cena prodávaného dřeva, ale pouze jeho objem, anebo kalkulace jednotkové ceny. Navíc nemůže jít o obchodní tajemství kupujícího, ale obchodní tajemství prodávajícího, tedy Lesní správy Lány," dodal Kraus.

O tom, že po Lánech dle registru smluv požadují utajení ceny a objemu dřeva, přitom část odběratelů vůbec neví. Například dcera muže, který Zemanovi prodal pozemek, byla tvrzením, že chce údaje tajit, zaskočená. "O tom vůbec nevím, že je to neviditelné," uvedla Ivana Píšová.

"Nerozumím - jaké utajení? Vždyť já dostávám normálně dodací listy a faktury. Já na ničem netrvám. To jsem blázen, kdo to mohl chtít? Já teda určitě ne," řekl redakci například i živnostník Rudolf Kučera.

"Sdělujeme vám, že veškeré tyto kupní smlouvy obsahují naše obchodní tajemství. Za obchodní tajemství označujeme následující informace: cena v Kč/m3 jednotlivých sortimentů, množství jednotlivých sortimentů v m3. Tímto vás žádáme, aby při zveřejňování smluv byly výše uvedené informace začerněny a nebyly tak zpřístupněny třetím osobám," podepsal ovšem dle tvrzení Lesní správy Lány Kučera.

Stejně jako Vojtěch Jelínek, další nákupčí dřeva z Lán. Ani on dotazu neporozuměl. "Nemůžu se vám k tomu vyjadřovat. To se musíte ptát jich," reagoval. Na poznámku o tom, že z registru smluv plyne, že utajení požaduje on, odpověděl: "Netuším, nebudu se vyjadřovat," a ukončil hovor.

Balák při osobní konfrontaci nedokázal vysvětlit, proč Hrad tvrdí, že utajení ceny požadovali kupující dřeva, když to minimálně v několika případech není pravda. "Představte si, že někdo bude vědět naši cenu a pak nám nebude chtít za něco dát míň nebo víc," uvedl jen obecně Balák, proč cenu dle něj musí Hrad tajit.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček následně oznámil, že Hrad trvá na tom, že zákon neporušuje. "Odmítáme spekulaci o nezákonnosti smluv. Lesní správa Lány je podle zákona povinna chránit obchodní tajemství, které takto druhá strana označí. Máme proto za to, že postupujeme podle zákona," řekl Ovčáček.

Jak je možné, že odběratelé dřeva nevědí o tom, že žádost u utajení podepsali, ale nevysvětlil.

3:27 Pochybná zakázka na zpracování dřeva | Video: Aktuálně.cz

Dřevo pro firmu, v níž sedí Balákův zeť i kolega z Lán

Balák osobně svým podpisem stvrdil mimo jiné i prodej neznámého objemu dřeva svému zeťovi Michalu Košatkovi, vlastníkovi firmy Top-Pal. V metadatech smlouvy v registru smluv je částka 127 tisíc, takže v tomto jediném případě z víc než 150 smluv jde teoreticky o platnou smlouvu. Kolik za částku dostal Balákův příbuzný dřeva, ale už opět zůstalo utajeno.

V představenstvu firmy Top-Pal původně seděl i sám Balák. Dnes je dle obchodního rejstříku jediným akcionářem zmiňovaný Michal Košatka, který si vzal Balákovu dceru. A v dozorčí radě dodnes sedí Balákův blízký spolupracovník z Lán Eduard Gaisler. Z poslední zveřejněné účetní závěrky za rok 2019 plyne, že jen za poslední dva roky firma prodělala 1,3 milionu korun.

Redakce se chtěla zeptat přímo Košatky, jak se mu dřevo z Lán podařilo získat. Telefon sice zvedl, ale posléze začal tvrdit, že novinářské dotazy neslyší. Na otázky zaslané v SMS pak už nereagoval.

Související Prověřování Mynáře kvůli stamilionovým manipulacím v Lánech zabránila ochranka Zemana

Aktuálně.cz a HN se také pokoušely zjistit od Baláka, jak Košatku a jiné kupující vybral, či jak určuje cenu, za kterou jim dřevo prodává. Nejprve Balák trval na tom, že si má redakce vyžádat odpovědi dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Když se redakce ohradila, že jde o majetek podléhající veřejné kontrole, následně odpovědi přislíbil.

Balák je ovšem redakci nakonec neposlal. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček před vydáním tohoto textu v pátek vyvěsil reakci na web Hradu s titulkem "Jak média manipulují: Dotazy s ultimátem".

"Celkem bylo firmě Top-Pal dodáno cca 63 metrů krychlových smrkového kůrovcového dříví za cenu shodnou s ostatními odběrateli dřevní hmoty," tvrdí Ovčáček s tím, že to bylo na základě její poptávky a Lány mají dřeva "obrovský nadbytek a rádi jej prodají komukoliv, kdo projeví zájem".

Cenu dřeva prý stanovuje Hrad na základě "cenového jednání podle jednotlivých sortimentů dřeva na základě průzkumu trhu".

"Já jsem se jich ptal na kulatinu. Oni mi řekli, že podle objednávky je to 1700 korun za kubík kulatiny. To jsem odmítl jako moc drahé. Potom mi volali, že mi to prodají do tisíce korun, když si to vozíme sami," popsal licitování o ceně se státní organizací živnostník Kučera.

"Oni totiž to dříví měli dávat zase do Číny, Čína jim to odřekla, se jim to válí v lese," dodal Kučera.