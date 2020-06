Negativní test bude povinný při návratu z Británie a Švédska, končí zmražení nájmů

Od poloviny června budou moci Češi bez omezení cestovat do většiny evropských zemí, jen při návratu z Británie a Švédska se musejí prokázat negativním testem na onemocnění covid-19. Záležet ale bude i na podmínkách ostatních států. Systém takzvaného semaforu rozdělující země podle míry rizika v pondělí schválila vláda.

Ministři také zrušili zmrazení nájemného u bytů a rozhodli o dalším uvolňování omezení kvůli koronaviru. Od příštího pondělí se budou moci konat akce pro až 500 lidí, na koupalištích se nemusí nosit roušky a návštěvníci divadel, kin či koncertů už mohou obsadit všechny sedačky. Za uplynulého čtvrt roku se v Česku nakazilo skoro 9300 lidí, 321 z nich zemřelo.

Češi se budou muset prokazovat testem na koronavirus při návratu z Británie a Švédska, z dalších zemí Evropské unie budou moci přicestovat bez omezení. Týká se to všech sousedních zemí i oblíbených turistických destinací, jako jsou Řecko, Chorvatsko či Bulharsko. Země jsou v systému rozděleny do tří kategorií značících nízké, střední a vysoké riziko. Češi mohou bez omezení cestovat do států v prvních dvou kategoriích. Cizinci přijíždějící do Česka se ale budou muset nadále prokazovat testem i při cestě ze středně rizikových zemí, do nichž patří například Itálie, Španělsko či Francie.

Česko čeká 8. června další vlna zmírnění restrikcí kvůli koronaviru. Budou možné pořádat akce pro maximálně 500 účastníků. Divadla, kina či koncertní sály budou moci zrušit rozestupy v hledištích, kdy musela mimo jiné nechávat neobsazované celé řady. Od stejného data se zvýší limity pro počty návštěvníků zoologických či botanických zahrad na 250 lidí na hektar, o stovku víc než dosud. O týden později pak vláda plánuje v těchto zařízeních zrušit limit úplně. Od 8. června se ruší také omezení pro venkovní zahrádky restaurací a povinnost používat roušku v prostorách u bazénů a koupališť.

Vláda v pondělí zrušila zmrazení nájemného u bytů, které zavedla kvůli epidemii koronaviru 23. dubna. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na twitteru uvedla, že po ukončení nouzového stavu skončilo i omezení pohybu a situace na trhu s byty se vrací k normálu. Cenové moratorium kritizovala opozice a část senátorů ho Ústavnímu soudu navrhla zrušit. "Během nouzového stavu byl problém sehnat si nové bydlení, proto jsme lidem dali záruku, že jim náklady na bydlení neporostou. Omezení pohybu už ale skončila a prohlídky bytů už zase probíhají. Vracíme se k normálu," uvedla Schillerová.

V Česku je epidemie koronaviru na ústupu, denně přibývají jen desítky nových případů, v neděli jich bylo 38. Celkem se od začátku epidemie v Česku nakazilo podle údajů k dnešnímu večeru 9286 lidí, nyní je v celé zemi 2323 nakažených, z nichž 123 potřebuje nemocniční péči. Obětí je 321.

Epidemiologové se teď zaměřují na lokální ohniska a rizikové profese. V Dole Darkov společnosti OKD v Karviné přibylo od neděle devět nakažených - sedm zaměstnanců a dva jejich příbuzní. Pozitivně testováno tam bylo dohromady 356 lidí. Hygienici dnes v OKD zahájili kontrolu protiepidemických opatření na dolech ČSM-Jih a ČSM-Sever. V úterý začne na Darkově druhá etapa plošného testování zaměstnanců. Má ověřit, zda se nemoc později neprojevila u pracovníků, jejichž vzorky byly při prvních testech negativní.

Od 15.6. můžeme začít cestovat po Evropě. Na vládě jsme schválili systém označující bezpečné země pro cestování. Barvy na mapě označují závažnost vývoje covid v dané zemi. Zeleně jsou bezpečné země, oranžově země se středním rizikem nákazy a červeně země s vysokým rizikem nákazy. pic.twitter.com/hSphgepOei — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) June 1, 2020

Kvůli nákaze v Dole Darkov hygienici minulý týden nařídili i zvýšenou dezinfekci měst a obcí na Karvinsku. Kvůli nakažené zaměstnankyni musela radnice v Bohumíně uzavřít odbor dopravy. V Orlové zase onemocněla studentka posledního ročníku gymnázia, jejím spolužákům kvůli karanténě hrozil odklad maturity, nakonec ale maturují v samostatné budově.

Didaktické testy státních maturit začaly v celé zemi, potrvají do středy. Studenti posledních ročníků absolvovali zkoušky s rozestupy mezi lavicemi a po dezinfekci rukou. Ráno se konaly testy z matematiky a francouzštiny, víc maturantů se přihlásilo na odpolední angličtinu. K prvnímu pokusu se letos přihlásilo 68 036 maturantů.

V některých středních školách dnes začala praktická výuka pro žáky nematuritních ročníků. Pro školy ale není povinná a mohou se rozhodnout, zda a jak ji zorganizují. Některé mají potíže s jejím personálním zajištěním kvůli programu plnému posunutých maturitních a přijímacích zkoušek, a s praktickou výukou proto už do konce školního roku nepočítají. Jinde se bude konat nanejvýš do 10. června, kdy začnou ústní maturity, nebo ji obnoví postupně podle vytíženosti mistrů odborného výcviku.