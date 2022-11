Dvanáct hodin ve frontě na zubaře nebo losování pacientů. Dojíždějte, radí Šmucler

V listopadu se v Česku už dvakrát stály hodinové fronty na novou zubní ordinaci. Zubaři se koncentrují ve velkých městech, třeba v Praze působí zhruba každý pátý. Sehnat stomatologa na venkově je často problém. Podle šéfa České stomatologické komory Romana Šmuclera je ale venkovský zubař přežitek ze socialismu a péče se logicky soustředí ve větších centrech.

Až dvanáct hodin strávili lidé minulý týden ve frontě na nového zubaře v Hejnicích na Liberecku, městě s 2700 obyvateli. Registrace začala v osm ráno, první zájemci přišli zhruba o čtyři hodiny dříve. Během dne pak ve frontě stály stovky lidí. Zubaře se městečku podařilo sehnat po více než pěti letech. Nový zubař měl kapacitu pro dva tisíce lidí, ani tak se ale na všechny nedostalo.

"Na konci bylo asi čtyřicet lidí, kteří odešli s tím, že si na ně vzali kontakt, kdyby se místo uvolnilo. Ale byli i lidé, kteří vydrželi stát ve frontě několik hodin, a pak odešli," líčí starosta Hejnic Jaroslav Demčák. Ten den mrzlo a pršelo, proto lidem ve frontě rozdával čaj.

Předem se mohli zaregistrovat obyvatelé Hejnic podle abecedy, poté lidé z okolních malých obcí, které dříve k Hejnicím patřily. Zbylo zhruba 600 volných míst, na které už se stála fronta. Podle starosty Demčáka teď už sice mají zubaře všichni Hejničtí, potřebovali by ho ale i další tisíce lidí z okolí. "Tady na Frýdlantsku žije 24 tisíc obyvatel a je tu asi čtyři nebo pět zubařů, kteří mají pokrytých asi deset tisíc pacientů. Bylo by jich tedy potřeba mnohem víc," upozorňuje.

V posledních týdnech je to už podruhé, co se na registraci u zubaře stály fronty. Začátkem listopadu čekaly stovky lidí hodiny na registraci do nové ordinace v Hustopečích na Břeclavsku. Na Bruntálsku se zase do nové zubní ordinace ve Městě Albrechticích předběžně registroval dvojnásobek pacientů, než jaká byla kapacita. O tom, kdo bude mít zubaře, tam rozhodnou losováním.

Popsané situace poukazují na to, že ne všude je jednoduché sehnat zubního lékaře. Problém najít stomatologa mají hlavně lidé, kteří bydlí dál od velkých měst a musí za lékařem dojíždět desítky nebo i stovky kilometrů.

Podle dat z loňské ročenky České stomatologické komory v tuzemsku loni působilo 8152 zubařů, na jednoho tak připadá 1313 obyvatel.

Problém je, že nejsou rovnoměrně rozmístění. Zhruba každý pátý působí v Praze, která má zároveň nejnižší počet obyvatel na jednoho zubaře. Zároveň však zajišťuje péči i pro mnoho Středočechů. V kraji, který má ještě o něco více obyvatel než Praha, je zhruba třikrát méně zubařů než v hlavním městě. Na jednoho připadá 2191 lidí, což je vůbec nejvíc ze všech krajů.

Navíc téměř pětina zubařů už je v důchodovém věku. Mezi mladými zubaři je zase více žen, které mohou odejít na mateřskou dovolenou.

Všeobecná zdravotní pojišťovna má mapu s vyznačenými oblastmi, kde je z pohledu klientů nedostatek zubařů. Zohledňuje v ní i faktory, které mohou vést v nejbližší době ke zhoršení dostupnosti, například věk lékařů. Podle pojišťovny by nový zubař byl potřeba v 64 obcích. Jednou z preferovaných oblastí je právě Frýdlantsko. Pojišťovna chce nyní do těchto míst zubaře nalákat finančním bonusem.

Lidé jsou zvyklí na socialismus, reaguje Šmucler

V mezinárodním srovnání ale v Česku zubařů málo není. Podle dat Rady evropských hlavních zubních úředníků z roku 2019 má Česko jedenáctý nejvyšší počet zubařů na sto tisíc obyvatel z 26 srovnávaných evropských zemí. A podle dat Eurostatu byl v roce 2019 v Česku třetí nejvyšší počet konzultací u zubaře na člověka za rok.

Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler tak vidí problém spíše v tom, že si lidé stále nezvykli na to za zubařem dojíždět. "Spousta lidí byla za socialismu zvyklá na jiný systém, kdy zubního lékaře poslali do místa, které by si normálně nevybral. Není to tak, jak byli někteří starostové zvyklí, že když za socialismu šel někdo do důchodu, z okresu tam poslali jiného zubaře," říká Šmucler a smýšlení starostů označuje za "komunistické".

Naopak to podle něj ukazuje na pokrok v medicíně, kdy se častěji koncentruje více zubařů do jednoho specializovaného centra ve velkém městě místo toho, aby byl zubař sám ve své ordinaci. "Obor se mění a pacienti jsou rádi, že je v ordinaci víc zubařů, kteří za sebe mohou zaskočit. Dnes jsou zubaři na úrovni ne okresních měst, ale o něco větších obcí, než jsou Hejnice. Ale mít zubaře v obci, která má tři tisíce obyvatel, to v Evropské unii nikdo nechápe," podotýká Šmucler.

Vzdálenosti, které lidé v Česku musí urazit, aby se dostali k zubaři, jsou podle něj malé. "Stomatologie prochází změnami, hodně se specializujeme. Je to, jako kdyby před sto lety řekl starosta Hejnic: 'To je hrozné, když si někdo zlomí nohu, odvezou ho do nemocnice. A bývalo to tady krásné, měli jsme tu doktora, který tu nohu nějak narovnal. A teď ho vezou někam na ortopedii.' Čili je to takové komické," míní Šmucler.

Starosta Hejnic však upozorňuje, že ne všichni mají možnost urazit kvůli zubaři desítky kilometrů. Pojišťovny podle něj dříve posílaly obyvatele Frýdlantska za zubaři do bližšího Českolipska nebo na Mladoboleslavsko, teď už ale radí, aby dentistu vyhledali v Praze nebo Teplicích.

"Třeba náctileté děti samotné nepošlete, musí s nimi někdo jet. To samé se seniory, protože pokud by měli jet autobusem do Prahy a pak ještě metrem, tak už se vám nikdy nevrátí. Slýchám reakce, že zubařů je dostatek a že lidi jsou přece schopni si za ním jednou za rok někam dojet. Ať se člověk, co to říká, sebere, postaví se před ty lidi a řekne jim to. Zdravý neodjede," dodává rozhořčený starosta.

Podle Šmuclera ale existuje hodně lidí, kteří jsou ochotni za péči zaplatit a za stomatologem dojet. Chce proto vypracovat jakousi burzu zubařů. Fungovala by tak, že lidé, kteří by potřebovali zubaře, by se zapsali na seznam pojišťovny a zubaři s volnou kapacitou by se jim sami mohli ozvat. "Fungovalo by to místo toho, aby lidé zubaře obvolávali. Kdyby se někam civilizovaně zapsali, zubaři si je sami rozeberou," dodává Šmucler.

