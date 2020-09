Nechceme vás ponižovat, vzkazuje opozice Vojtěchovi, kterého kritizuje kvůli pandemii

Poslanecká sněmovna začala ve středu odpoledne propírat to, jak Česko zvládá či nezvládá boj proti koronaviru. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve svém vystoupení uznal problémy. "Situace není určitě dobrá, to je nesporný fakt, není třeba si to zakrývat, počet pozitivních je velmi výrazný a bude narůstat," prohlásil Vojtěch, který podle kritiků situaci podcenil stejně jako celá vláda.

Zatímco v úterý opoziční poslanci natřikrát marně usilovali o to, aby se na program Poslanecké sněmovny dostala debata ohledně stále silnějšího šíření koronaviru v České republice, ve středu už měli více štěstí. A to díky tomu, že přes odpor hnutí ANO opozici podpořili podle hlasovacího protokolu sociální demokraté a také komunisté.

Hned z prvních vystoupení je patrné, že řada opozičních politiků považuje přístup vlády k řešení koronaviru za nedostatečný. Byť už první vystupující - pirát Jakub Michálek - upozorňoval, že nechce debatu ve sněmovně využít k ponižování ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, ve svém vystoupení vyčetl Vojtěchovi a členům vlády řadu chyb.

"Letos v červnu Poslanecká sněmovna zadala vládě 11 úkolů k tomu, abychom se připravili na další vlnu koronaviru. Bohužel vláda hned několik bodů vůbec nesplnila," prohlásil Michálek. Poukazoval například na to, že vláda v minulých měsících nedokázala posílit hygienické stanice o podstatně víc lidí, takže ty nestíhají trasovat nakažené lidi. A vládě dále vyčetl, že nepředložila žádnou strategii, co a jak chce dál dělat.

Opozice se opřela do premiéra Andreje Babiše už v úterý, kdy se snažila do programu sněmovny bod na téma koronaviru dostat. "Pan premiér lhal o tom, že tak jako my testujeme, netestuje vůbec nikdo. To je prosím pěkně lež. Minulý týden lhal o tom, jak to ta hygiena stíhá a jak žádnou pomoc nepotřebuje," stěžoval si předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

V té době ještě mluvil do sálu, kde neseděl nejen ministr Vojtěch, ale ani premiér Babiš. Ve středu odpoledne naopak seděl Vojtěch v jednací síni už před projednáváním celého bodu jako jeden z prvních a do sálu přišel na některé části i předseda vlády. Občas si sedl do vládních lavic ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček, který prosazuje opětovné ustavení Ústředního krizového štábu. Proti se postavil premiér. "Čeká nás o tomto debata v rámci vlády," podotkl Hamáček.

Hamáček kritizoval "bojovníky proti rouškám"

Hned po Michálkovi se přihlásil o slovo ministr Vojtěch, který hned na začátku uznal vážnost situace i to, že čekal pozdější zesílení viru. "Situace není určitě dobrá, to je nesporný fakt, není třeba si to zakrývat," začal své vystoupení a hned si postěžoval, že atmosféra ve společnosti byla i kvůli opozici proti používání roušek. Stejně tak odmítal kritiku Michálka, že by nic nedělal.

"Není pravda, že jsme nic nedělali. Nedívali jsme se do zdi. Od začátku léta jsme se na aktuální situaci připravovali, vláda připravila strategii chytré karantény, posílili jsme hygienické stanice o 134 míst," sdělil s tím, že kapacita laboratoří je nastavena na 20 tisíc testů denně. "A počítáme až s 25 tisíci denně. Stále kapacitu navyšujeme, stále navyšujeme přístrojové vybavení. Je vidět, že testovací kapacita se výrazně zlepšila. Doufám, že to bude oceněno," hájil se Vojtěch. Zároveň tvrdil, že dál navyšuje také odběrová místa.

"Jsme schopni odebrat kolem 17 tisíc vzorků. Když k tomu připočteme mobilní odběrová místa, dostaneme se na 20 tisíc. Odběrových míst je celkem 134 a bude jich ještě víc," uvedl ministr, který v podobném duchu mluvil po většinu svého vystoupení. "Škoda že minulé vlády, například ODS, snížily počty pracovníků v hygienické službě o 50 procent. To je dědictví minulosti, kdy tato služba nebyla prioritou. Kdyby toto minulé garnitury neudělaly, možná bychom teď na tom byli lépe," stěžoval si Vojtěch.

Zároveň avizoval, že přijdou další opatření, která se patrně dotknou pořádání vnitřních akcí, kde lidé stojí. "Bude muset být vždy konkrétní místo na sezení. Nebude možné prodávat lístky na stání," uvedl Vojtěch.

Po něm vystoupil ministr Hamáček, který rovněž přiznal, že situace není dobrá. "Ten narůst je razantní, velmi rychlý, v posledních dnech má charakter exponenciální křivky, velmi rychle se můžeme dostat do jarní Itálie nebo současného Izraele," uvedl Hamáček, který chválil ministerstvo zdravotnictví za to, že nařídilo nošení roušek. Kritizoval přitom všechny, kteří proti nošení roušek brojili. "Kde jsou všichni tito bojovníci? Teď by se měli volat k odpovědnosti. Teď jsou ticho," tvrdil Hamáček s tím, že se nechce zbavovat odpovědnosti za současný stav.

Vystoupení ministra Vojtěcha vyvolala rozhořčené reakce hned několika politiků, například předsedy ODS Petra Fialy.

"Myslím, že ten projev se dá shrnout následujícím způsobem: Situace je špatná, ale ne až zase tak moc. Může za to opozice. Stejně špatné je to v jiných zemích, proto nám všichni zavírají hranice. Hygiena nestíhá, ale může za to vláda z roku 2008. Bude hůř, ale to nevadí, protože teď je to vlastně docela dobře, ale na to hroší se připravme," glosoval Fialy, který stejně jako v pondělí vyzval Vojtěcha k rezignaci.

"Tento náš požadavek je naprosto na místě. Je nevyhnutelné, aby vláda poslala veřejnosti vzkaz, že končí lakování narůžovo," řekl šéf ODS. Bohužel se ukazuje, že vláda promrhala měsíce a měsíce. Bohužel je zřejmé, že na druhou vlnu koronaviru není Česká republika připravena. Očekávám od premiéra, že přestane vinit média a opozici, a že začne poslouchat, místo aby bagatelizoval situaci," dodal.

Za zmínku o vlůádě z roku 2008 kritizoval Vojtěcha také Miroslav Kalousek, který byl členem této vlády. "Ano, vláda v roce 2008 skutečně snížila počty pracovníků hygienické služby, připusťme, že to byla systénová chyba, já to neumím posoudit. Pokud to ale byla systémová chyba, proč tu chybu vaše vláda za posledních sedm let nenapravila?" namítal Kalousek.