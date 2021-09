Od nich nechceme. Pacienti v USA odmítají krev očkovaných dárců

Američtí zdravotníci se setkávají s tím, že pacienti odmítají krevní transfuzi od dárců, kteří byli očkováni proti covidu. V Česku je takový požadavek zcela výjimečný a záleží pouze na ochotě nemocnic, zda takovému přání vyhoví.

Ve Spojených státech už je plně očkovaná proti nemoci covid-19 více než polovina všech obyvatel a přes 60 procent lidí starších dvanácti let. To také znamená, že většina darované krve pochází od očkovaných lidí. Američtí zdravotníci se však kvůli tomu podle portálu Kaiser Health News setkávají s tím, že někteří lidé, kteří jsou skeptičtí vůči očkování, vyžadují krev pouze od neočkovaných dárců.

"Určitě víme o pacientech, kteří odmítli krevní produkty od očkovaných dárců," potvrdila serveru Julie Katz Karpová, která v Univerzitní nemocnici Thomase Jeffersona ve Filadelfii řídí program krevní banky a transfuzní medicíny.

Mluvčí americké organizace Červený kříž Emily Osmentová zase uvedla, že organizace zaznamenala dotazy klientů, kteří se obávají, že darovaná krev bude kvůli očkování "pošpiněná". Obávají se, že se jim do těla dostanou komponenty vakcíny, a Červený kříž je proto musí ujišťovat, že se tak nestane.

"Na rozdíl od protilátek, které produkuje imunitní systém v reakci na očkování a které jsou v krevním oběhu, v něm komponenty vakcíny nejsou," vysvětlila ředitelka biomedicínské komunikace Červeného kříže Jessa Merrillová. Také podle české viroložky Ruth Tachezy se transfuzí přenesou protilátky, jejich koncentrace ale podle ní nebude velká.

Důvodů, proč se lidé bojí vakcín, je víc, mají však zpravidla jedno společné: vyvolávají je dezinformace. "Spousta lidí se domnívá, že je ve vakcíně mikročip nebo že budou naklonováni," vysvětlila lékařka Geeta Paranjapeová z krevního centra Carter BloodCare. Například v Texasu, kde středisko Carter BloodCare sídlí, vyžádal otec chlapce, kterého čekala operace, krev od neočkovaných dárců. V jiném případě zase mladá matka odmítla transfuzi od očkovaných dárců pro svého novorozence.

Záleží na vůli lékařů

Ve Spojených státech jsou však podle odborníků takové požadavky vzácné. A stejně je tomu v České republice. Z nemocnic, které redakce Aktuálně.cz oslovila, se s takovým přáním setkali zatím jen v Olomouci.

"Fakultní nemocnice Olomouc eviduje jeden takový případ u dětského pacienta. Bude-li to s ohledem na dostupnost krevních přípravků možné, budeme se snažit požadavku vyhovět," sdělil mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Záleží vždy jen na přístupu lékařů, zda lidem vyjdou vstříc. Pro pacienty jsou totiž dárci anonymní, nevědí tedy, zda dostanou krev od někoho, kdo byl očkován. Takovou informaci má jen transfuzní oddělení, které s dárci komunikuje a ví, kteří z nich jsou očkovaní. Zároveň transfuzní oddělení komunikuje s ostatními klinickými pracovišti. "Ve zmíněném případě však chtějí darovat krev i členové rodiny. Pokud budou splňovat kritéria pro dárcovství krve, tak i tuto variantu lze akceptovat," uvedl Fritscher.

S odmítáním krve od očkovaných dárců se zatím nesetkali v brněnské nemocnici u sv. Anny, kdyby to však bylo nutné, požadavku by vyhověli. "Nevím o tom, že by měl někdo námitky. Pokud by taková situace nastala, tak bychom to řešili edukací, pokud by na tom příjemce trval, tak bychom se snažili najít krev od neočkovaného dárce," popsala primářka Krevní banky Fakultní nemocnice u sv. Anny Jarmila Celerová.

Primář Oddělení hematologie a transfúziologie Nemocnice Pelhřimov Petr Kessler však upozornil, že dárci krve jsou dotazováni pouze na očkování, které prodělali v uplynulém půl roce. "Takže pokud byl dárce očkován před více než šesti měsíci, žádný záznam o proběhlém očkování není. Tento postup je standardní, pokud někde vedou evidenci o jakémkoli proběhlém očkování, je to jejich vlastní iniciativa, která se neopírá o žádné oficiální doporučení," upozornil Kessler.

Pokud by mu tedy některý pacient řekl, že odmítá transfuzi od očkovaného dárce, primář Kessler by mu sdělil, že takový údaj nelze zjistit. "A samozřejmě bych mu vysvětlil, že není ani žádný důvod, proč by se měl takovéto transfuze obávat," dodal.

Také primářka Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno Hana Lejdarová upozornila, že neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že by některá z povolených očkovacích látek snižovala bezpečnost dárcovské krve. "Z tohoto důvodu nemá pacient možnost volby mezi krví od očkovaného a neočkovaného dárce," uvedla Lejdarová.

Takový požadavek by podle ní nešel naplnit ani z praktického hlediska. "Krev, respektive transfuzní přípravky z ní vyrobené jsou nenahraditelné a vzácné léčivo, se kterým je nutno nakládat nanejvýš hospodárně. Podává se ve vážných klinických situacích, kdy jakékoli nepodložené nebo laické úvahy, které by mohly zbytečně snížit jeho dostupnost, nejsou namístě. Pokud bychom odmítali krev od očkovaných dárců, kdo by je nahradil? Měli bychom si vážit toho, že žijeme v zemi, kde je lékařská péče na vysoké úrovni a dostupná všem," dodala Lejdarová.

Darovat krev lze po uplynutí tří dnů od očkování vakcínou Pfizer nebo Moderna, v případě nežádoucí reakce na očkování je třeba vyčkat s darováním po odeznění příznaků ještě sedm dnů. U vakcín Johnson & Johnson a AstraZeneca je odklad 28 dní.