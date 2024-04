Obvinil sám sebe, aby přikryl zločin manželky, smetl Nečasovy argumenty Nejvyšší soud

Bývalý premiér Petr Nečas (ODS) neuspěl s dovoláním proti odsouzení za křivou výpověď ve prospěch své ženy Jany v kauze zneužití Vojenského zpravodajství. O výsledku řízení před Nejvyšším soudem informovala média v únoru, dosud ale nebyly známé důvody tohoto rozhodnutí. Aktuálně.cz má nyní odůvodnění verdiktu Nejvyššího soudu k dispozici. Podle něj bylo Nečasovo podání zjevně neopodstatněné.

Jana Nečasová se zodpovídala ze zneužití vojenské tajné služby, která na základě jejích instrukcí sledovala soukromé osoby. Jednou z nich byla manželka tehdejšího premiéra Petra Nečase Radka. U soudu už však byla Nečasovou chotí právě Jana. Jako svědek vypovídal někdejší předseda vlády při hlavním líčení u Obvodního soudu pro Prahu 1.

Nečas kvůli své druhé manželce lhal. Poprvé to bylo při jednání v dubnu 2015, podruhé si vymýšlel v září 2017. Pokaždé uvedl, že Vojenskému zpravodajství dal rozkaz sám. Měl prý obavy o bezpečí své tehdejší ženy Radky. Jana Nečasová, tehdy Nagyová, coby vedoucí jeho sekretariátu prý fungovala jen jako spojka mezi ním a ředitelem služby.

Bývalý premiér za to loni v květnu pravomocně dostal rok vězení s podmíněným odkladem na dva roky a pokutu 100 tisíc korun. Odsouzený byl za křivou výpověď a nepravdivý znalecký posudek, jak se kvalifikace oficiálně nazývá. Nejvyšší soud jeho dovolání odmítl. Aktuálně.cz na základě získaného verdiktu popisuje, proč tak učinil.

Protokol Nečasovy výpovědi

"Obviněný totiž de facto z postavení svědka obvinil sám sebe, aby vyvinil v (trestní) věci vedené (kvůli zneužití Vojenského zpravodajství) u Obvodního soudu pro Prahu 1 obviněnou Nečasovou," uvedl senát soudce Vladimíra Veselého, který dal razítko na první pravomocné odsouzení někdejšího předsedy vlády po roce 1989.

Nečas chtěl kauzu u Nejvyššího soudu ve svůj prospěch obrátit několika způsoby. Snažil se třeba zpochybnit zápis z hlavního líčení, při kterém lhal. Jako svědek prý neměl možnost ovlivnit jeho obsah. Do protokolu se přitom uvádí to, co zachytí nahrávací zařízení v soudní síni.

"Námitky proti protokolaci žádnému z dovolacích důvodů neodpovídají," vysvětlil soudce Veselý, proč stížnost proti zápisu nemohl uznat. Navíc už ji podle něj vyřídily oba nižší soudy. "Možno přitom poznamenat, že obviněný ani neuvádí, v čem ony neúplnosti a nesprávnosti v protokolaci jeho výpovědi spatřuje," dodal soudce.

Proti odsouzení neuvedl nic konkrétního

Nejvyšší soud může zasáhnout proti pravomocnému rozsudku jen ve chvíli, kdy narazí na zjevný rozpor mezi důkazy a tím, jak na jejich základě nižší instance rozhodla. Nic takového však nezjistil. Nevyslyšel ani Nečasův argument, že nižší soudy nevysvětlily, v čem jeho lež pronesená v soudní síni spočívá.

"Soudy nižších stupňů dostatečně odůvodnily, proč shledaly výpovědi obviněného v postavení svědka nepravdivými," uvedl soudce Veselý. Opřely se o rozsudek z kauzy zneužití tajné služby, jenž Janu Nečasovou usvědčuje. Strůjcem operace byla ona. Chtěla získat o Radce Nečasové informace, jimiž by tehdejšího premiéra přiměla k rozvodu.

Nižší instance vycházely i ze svědectví bývalého ministra obrany Alexandra Vondry (ODS). Aby premiér mohl úkolovat Vojenské zpravodajství, musí o to požádat právě ministra obrany. To však Nečas neudělal. Tvrdil, že na něj neměl Vondra čas, proto se rozhodl jednat sám. Jenže tuto verzi u soudu Vondra odmítl.

"Neuvedl žádné konkrétní vady, které by svědčily o tom, že skutková zjištění, která jsou určující pro naplnění znaků trestného činu, jsou ve zjevném rozporu s obsahem důkazů," vysvětlil soudce Veselý, proč odmítl Nečasovo dovolání. Bývalý premiér podle něj jen bez dalšího tvrdil, že jeho "vina nebyla prokázána žádným z důkazů".

"Nechápu, co jsem řekl nepravdivě"

"Znovu opakuji, že nechápu, co jsem měl říct nepravdivě. Nechápu, jak je možné říci, že jsem necítil obavu, když jsem ji subjektivně cítil," uvedl v průběhu předchozího průběhu procesu Nečas s narážkou na to, že právě strach o jeho tehdejší rodinu byl důvodem, proč údajně kontaktoval Vojenské zpravodajství.

Nečasův trest se mezitím zpřísnil. Městský soud v Praze ho loni v prosinci pravomocně odsoudil za to, že se s Janou Nečasovou snažili uplatit trojici politiků ODS funkcemi, aby v Poslanecké sněmovně neblokovali návrh o úpravě daní. Dohromady mu vyměřil dva a půl roku vězení podmíněně odložené na čtyři roky a pokutu milion korun.

"Jejich primární motivací nebyla snaha o stabilizaci veřejných financí v době ekonomické krize, ale snaha o uchování si politických pozic a vlivu," zní jejich provinění, které městský soud potvrdil. Vedle Nečasových dostal podmínku i bývalý náměstek ministra zemědělství Roman Boček, který se uplácení účastnil. Nečas a Boček podali v únoru dovolání.