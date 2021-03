Policie dále prověřuje kupčení s byty za vlády ODS. Opět jsou na radnici Brno-střed

Detektivové NCOZ podle zjištění HN a Aktuálně.cz opět zasahují na radnici největší a nejbohatší brněnské městské části Brno-střed. Jak již redakce před časem informovaly, policie prověřuje vysoce postavené brněnské politiky ODS kvůli podezření, že kupčili s městským majetkem a brali milionové úplatky. Dle několika zdrojů si detektivové nyní z radnice odnášejí související materiály. Již podruhé.

Radnice Brno-střed, která pracuje s ročním rozpočtem půl miliardy korun, je i nadále ve středu zájmu policistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Detektivové v budově opět operují. A to v době probíhajícího soudu s někdejším vlivným místostarostou této městské části za hnutí ANO Jiřím Švachulou, který se brání obžalobě za manipulace stamilionových zakázek radnice v kauze Stoka.

Přítomnost detektivů ve středu večer potvrdila mluvčí Brno-střed Kateřina Dobešová. Už nyní je jasné, že personál radnice jim bude asistovat do noci. "Na radnici skutečně probíhá předávání doplňujících materiálů. O příjezdu policie jsme dopředu věděli. Dělá se seznam věcí, razítkuje se. Poskytujeme maximální součinnost," uvedla po sedmé večer Dobešová s tím, že k podrobnostem se vyjadřovat nemůže.

Podle několika zdrojů Hospodářských novin a Aktuálně.cz se policisté zaměřili na aktivity nikoliv hnutí ANO Andreje Babiše, ale vysoce postavených členů brněnské ODS. Materiály o jejich činnosti si vyšetřovatelé z radnice odnášeli podruhé za posledního půl roku. Reportéři oslovili i státní zástupkyni Petru Lastoveckou z olomouckého vrchního státního zastupitelství, která případ dozoruje. Ta zatím na dotazy neodpověděla.

ODS na radnici Brno-střed vládla před hnutím ANO a ovládá ji i v současnosti. Jak už redakce popsaly dříve, detektivové prověřují výpověď někdejšího blízkého spolupracovníka občanských demokratů Pavla Hubálka. Ten je obviněný z podvodu, protože dle původní konstrukce vyšetřovatele, který je dnes sám stíhaný Generální inspekcí bezpečnostních sborů, sliboval lidem za úplatky městské byty, aniž to mohl splnit.

Hubálek ovšem před detektivy NCOZ vypověděl, že byl součástí rozsáhlého systému ovlivňování privatizací a pronájmů městského majetku, který podle něj řídili členové brněnské ODS. Mezi nimi i exministr spravedlnosti Pavel Blažek, nynější brněnská primátorka Markéta Vaňková či její náměstek Robert Kerndl, dobrý známý Hubálka.

Občanští demokraté cokoliv nelegálního popírají

Jmenovaní to společně důrazně popírají a Hubálka označují za lháře, který usiluje o nižší trest, když se stane spolupracujícím obviněným. Vloni ve společném prohlášení prověřování označili za komplot před krajskými volbami. "Průběh celé aféry až do dneška v nás zanechává pocit, že kauza má politický podtext. V současné době před krajskými volbami to poslouží politické konkurenci," uvedli tehdy primátorka Markéta Vaňková s náměstkem Robertem Kerndlem.

Aby Hubálkovi státní zastupitelství status spolupracujícího obviněného přiznalo, musel by pravdivými výpověďmi dopomoci vyšetřovatelům k odhalení dalších spolupachatelů.

HN a Aktuálně.cz již před několika měsíci popsaly, že pro nynější primátorku Vaňkovou Hubálek zařizoval rekonstrukci velkých městských bytů. Redakce také získaly výpověď podnikatele Miroslava Wagnera, který tvrdí, že v Brně za statisícové úplatky s městskými byty kupčil také. A částečně potvrzuje Hubálkovy výpovědi. Ukazuje přitom i na politiky koaliční ČSSD, kteří se dle jeho tvrzení manipulací účastnili. I ti to ovšem odmítají.

Policisté už ze stejného důvodu byli na radnici Brno-střed vloni v létě. HN a Aktuálně.cz zjistily, že detektivové NCOZ si tehdy odnesli záznamy o privatizacích domů, které obývají vlivní politici brněnské ODS, a také obsah jejich e-mailové komunikace. Pozvání na podání vysvětlení dostala primátorka Vaňková i její náměstek Robert Kerndl.

E-mailovou poštu policisté získali i ze schránek dvou úředníků - nyní již bývalého technika Správy nemovitostí za Brno-střed Marka Slováka a také jeho někdejšího šéfa Petra Kosmáka. I ty Hubálek označil jako spolupracovníky v případu privatizace bytů. Oba muže už detektivové dříve obvinili z manipulace zakázek radnice Brno-střed, jejíž ústřední postavou je podle vyšetřovatelů právě bývalý vlivný politik hnutí ANO Jiří Švachula. Ovlivňování zakázek se dle detektivů dopouštěli poté, co vládnoucí ODS vystřídalo v roce 2014 na radnici ANO (vládlo mimo jiné v koalici s hnutím Žít Brno, jež mělo starostu).