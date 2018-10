Výbor H-Systemu označil návrhy družstva za nezákonné. Svatopluk to odmítá

Podle věřitelského výboru zkrachovalé společnosti H-System jsou návrhy družstva Svatopluk na způsob výběru znalce a stanovení ceny bytů nezákonné.

Horoměřice - Věřitelský výbor zkrachovalé společnosti H-System odmítl návrhy bytového družstva Svatopluk na způsob výběru znalce a stanovení ceny bytů, v nichž členové družstva žijí. Výbor návrhy Svatopluku považuje za nezákonné, sdělila v sobotu za věřitelský výbor sdělila Jitka Drunecká.

"Určitě jsme jim nic protizákonného nenavrhovali, protože jsme si celý ten návrh nechali zpracovat našimi advokáty," komentoval v sobotu situaci zástupce Svatopluku Martin Junek.

V kauze se čeká na verdikt Ústavního soudu. Soud v srpnu odložil vykonatelnost rozhodnutí Nejvyššího soudu o vystěhování členů družstva z bytů H-Systemu, které si svépomocí dostavěli, spadají však do konkurzní podstaty. V létě se strany dohodly na zpracování nového znaleckého posudku oceňujícího nemovitosti. Měly se shodnout, jaký znalecký ústav, jak a k jakému datu bytové domy a pozemky ocení.

"Přijetím podmínek navrhovaných ze strany SBD Svatopluk by došlo k tunelování konkurzní podstaty a poškození cca 1000 klientů bývalého H-Systému. Dokonce by tímto byly ze strany SBD Svatopluk znevýhodněni jeho vlastní členové z Velkých Přílep, kteří vždy respektovali zákonná pravidla a uhradili tržní cenu svých domů platnou v době jejich koupě," konstatoval věřitelský výbor. Podle něj by se jeho členové a správci konkurzní podstaty přijetím nových požadavků SBD Svatopluk vystavili riziku trestního stíhání.

Podle Junka se Svatopluk chce s věřitelským výborem dohodnout a rozhodně ne na úkor žádného věřitele. Problém vidí v tom, že družstvo není zastoupeno ve věřitelském výboru, ačkoliv má druhou největší pohledávku.

Podle věřitelského výboru H-Systemu nejsou současní uživatelé bytů ani SBD Svatopluk do budoucna jakkoliv vyloučeni jako kupující z účasti na transparentním prodeji nemovitostí v Horoměřicích dle ustanovení zákona o konkurzu a vyrovnání.

Znalecký posudek před lety ocenil osm domů včetně velkých pozemků v Horoměřicích na 230 milionů, z toho hodnota dostavby činila 90 milionů, řekl už dříve Monsport. Družstvo ale podle něj nabídlo jen 20 milionů, což věřitelský výbor tehdy jednohlasně odmítl.

Svatopluk měl podle verdiktu Nejvyššího soudu z 24. července do měsíce byty v Horoměřicích vyklidit. Obyvatelé domů vystěhování odmítají, týká se to asi 60 rodin. Poškozených v kauze H-System je dohromady přes tisíc. Ústavní soud 21. srpna odložil vykonatelnost rozhodnutí Nejvyššího soudu o vystěhování.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení.

