Návrh paušální daně pro živnostníky projedná vláda. Vychází na 5740 korun měsíčně

Živnostníci s ročním příjmem do jednoho milionu korun by mohli od roku 2021 platit pouze jednu paušální daň. V pondělí o tom bude jednat vláda. Daň by měla být složená z minimálního odvodu na zdravotní pojištění, navýšeného minimálního odvodu na sociální pojištění o 15 procent a daně 100 korun. Paušální daň bude fungovat na dobrovolné bázi. Pro příští rok vychází na 5740 Kč měsíčně.

"Paušální daň živnostníkům ušetří nejen peníze, ale především čas, který by jinak strávili otravným papírováním. Odpadne také důvod k většině kontrol z finančního úřadu, neboť u živnostníka přihlášeného k paušální dani budou postrádat smysl," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

V částce paušální daně je zahrnuto zdravotní pojistné 2 514 Kč, daň z příjmů v symbolické výši 100 korun, a minimální sociální pojistné navýšené o 15 procent. To pro příští rok odpovídá 3 126 korunám.

"Navýšené minimální sociální pojistné o 15 procent má situaci živnostníků v důchodu zlepšit. Většina z nich dnes totiž platí jen nezbytné minimum,," upozornila Schillerová. Podle ní by tak měla paušální daň přinést pro podnikatele větší jistotu v podobě budoucího vyššího starobního důchodu.

Zavedení paušální daně by podle propočtů ministerstva financí připravilo veřejné rozpočty o zhruba 300 milionů korun. Zároveň by se ale měl zvýšit příjem ze sociálního pojištění o 59 milionů korun. Zároveň ministerstvo očekává, že by se do systému zapojilo zhruba 140 tisíc poplatníků.

Daň by se sice mohla podle ministerstva financí týkat až 408.000 osob samostatně výdělečně činných. S přihlášením k paušální daní již ale nebude moci živnostník uplatňovat žádné další daňové slevy a úlevy, jako je například bonus na děti nebo sleva na manželku.

Návrh novely nově definuje také novou kategorii poplatníka daně z příjmů fyzických osob, a to poplatník v paušálním režimu. Nutnou podmínkou pro to, aby poplatník byl považován za poplatníka v paušálním režimu, je podle důvodové zprávy povinnost podat finančnímu úřadu oznámení o vstupu do paušálního režimu.

Z říjnového průzkumu společnosti Median vyplývá, že zavedení paušální daně místo nynějšího systému tří odvodů by přivítalo 78 procent podnikatelů, kterých by se změna dotkla.