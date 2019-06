Křivé výpovědi za statisíce. Lihový boss Březina přiznal ovlivňování svědků ve velkém

Zlínský lihový boss Radek Březina se u Krajského soudu v Brně doznal, že v jeho případě byli masivně ovlivňováni svědci. Podle žalobce se jich Březina snažil ovlivnit z vazby v letech 2012 až 2014 desítky. Spolu s ním je v tomto v případu obžalováno dalších osm lidí včetně jeho exmanželky.

Březina byl v roce 2017 za obchody s nezdaněným lihem pravomocně odsouzen k třinácti letům vězení, způsobenou škodu vyčíslil vrchní soud na 5,6 miliardy korun.

Podle obžaloby, kterou řeší brněnský soud, Březina od svého zadržení v říjnu 2012 do ledna 2014 nabídl z vazby deset milionů korun ostravskému kriminalistovi za to, že z trestního spisu vyřadí klíčové důkazy. Kriminalista to ale oznámil nadřízeným.

Podle státního zástupce Březina také sháněl lidi, kteří by mohli ovlivnit policistu, co na případu pracoval. Přes svoji tehdejší manželku Stanislavu podle obžaloby úkoloval své podřízené a chtěl, aby se naučili sepsané výpovědi nebo aby zapírali či "zapomínali". Svědkům podle obžaloby nabízel za naučené výpovědi desítky až stovky tisíc korun. Dlužníkům zase snížení úroků.

"Nebylo to ovlivnění jen několika svědků, docházelo k tomu v masivním měřítku. Byly to desítky případů. Ke skutečnému ovlivnění došlo k více než deseti případech, byli školeni, že mají vypovídat křivě," řekl Březina.

Podle něj svědci dostali zálohy, až desítky i statisíce, v jednom případě milion korun. "Část svědků, kteří byli připravováni, aby vypovídali křivě, svědčila křivě už v roce 2013 v přípravném řízení," řekl Březina.

Obsáhlá výpověď v září

Vypovídal asi půl hodiny, uvedl, že rozsáhlou výpověď chystá na září. Řekne prý, o jaké svědky šlo a jaký podíl na tom všem měla jeho exmanželka. "Dnes to nemám úplně připravené, nechám také manželce prostor k sebereflexi, aby našla odvahu přiznat se," uvedl.

Obžalovaná Březinová reagovala tím, že exmanželovi to už nemyslí a všude hledá nepřátele. Jeho slova označila za nesmysl.

Březina se také vyjádřil ke schůzce s detektivem ve vazební věznici, kterému podle obžaloby nabídl úplatek. Řekl, že státní zástupce v obžalobě z jeho zápisků vynechal reakce detektiva, označil to za manipulaci s důkazy. Řekl, že státní zástupce má shromažďovat důkazy ve prospěch či neprospěch obviněného, ale žalobce je podle něj pozměnil tak, aby soud učinil mylné závěry.

Podle něj mu detektiv ukázal utajované skutečnosti, což je trestné, a žalobce ho kryje. Mimo jiných i na žalobce a detektiva dříve podal trestní oznámení.

Březinovi hrozí, že mu soud zpřísní třináctiletý trest, hrozí mu až 16 let vězení. Vedle Březinovy exmanželky obžalobě čelí i Březinova sekretářka Kristýna Mazurová, Pavel Čaniga, který řídil Likérku Drak, správce Březinových budov Ivan Kovářík, bývalý jednatel Morávia-Chemu Radovan Dalajka, a Martin Kalakaj, Pavel Bublák a Miroslav Pantlík.

Hrozí jim desetileté vězení. Soud má termíny hlavního líčení zatím naplánovány i na středu a čtvrtek, vypovídat mají další svědci.

Radek Březina byl v roce 2017 pravomocně odsouzen k 13 letům vězení za obchody s nezdaněným lihem. Způsobenou škodu vyčíslil vrchní soud na 5,6 miliardy korun. S Březinou si nepodmíněné tresty za podvody odpykávají čtyři muži, u dvou dalších soudy pravomocný rozsudek zatím nevynesly. Březinovu bratrovi Tomášovi, který vedl účetnictví týkající se nelegálních obchodů s lihem a s policií spolupracoval, snížil Nejvyšší soud šestiletý trest na 3,5 roku, loni byl z vězení podmínečně propuštěn.