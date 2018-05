Severočeský důchodce zavřel dezinformační televizi. Lidi sedí u Facebooku a nechtějí nic řešit, říká

před 1 hodinou

Petr Černý, který si říká Petr Richard Ortek, dlouho patřil mezi výrazné české dezinformátory. Nejvíce se o něm mluvilo poté, co rozšířil lež, že Evropská unie chce zrušit písmeno Ř, protože se špatně vyslovuje. Nyní se rozhodl kvůli nezájmu diváků skončit.

Praha - Českou dezinformační scénu opustila jedna z jejích výrazných tváří. Důchodce ze severu Čech, který třikrát týdně natáčel manipulativní a lživé "zprávy", se svou činností po letech skončil. Zdůvodnil to nízkým zájmem diváků a tím, že lidé podle něj nejsou schopní udělat žádné reálné kroky, které by mohly přinést změnu, a pouze píší komentáře na sociální sítě.

Na příběh Petra Černého loni v dubnu upozornil deník Aktuálně.cz. Muž s přezdívkou Ortek (podle něj znamená "křišťálově čistý") několikrát týdně usedal před kameru a četl zprávy, které pak rozšiřoval přes YouTube. Jeho pořady byly často manipulativní, neověřené nebo i lživé.

Jednotlivá videa, která vysílala jeho "Česká nezávislá televize", vidělo na internetu běžně i přes deset tisíc diváků. Ani to ale podle Černého nepomohlo k tomu, aby lidé byli aktivnější.

"Jde o to, že lidé namísto toho, aby něco reálně šli řešit, sedí radši u Facebooku a píšou tam komentáře," řekl Aktuálně.cz důchodce. Ve svém posledním vysílání ze začátku ledna řekl, že lidé jsou více apatičtí.

"Pokud se jich to netýká osobně, většinou nejsou ochotni a schopni vůbec nic proti tomu dělat. Nyní záleží na vás, zda se necháte ovlivňovat nebo podlehnete tomuto systému," rozloučil se muž, který před lety rozšířil lež, že Evropská unie chce zakázat písmeno Ř, protože se špatně vyslovuje. Černý se později bránil tvrzením, že zveřejnění zprávy o údajném konci Ř od začátku myslel jako žert a že věděl, že není pravdivá, a pouze na ni upozorňoval.

"Končím, protože se v poslední době informace šíří velmi rychle především na Facebooku, kam lidé velmi pohotově vkládají získané informace, a mé zpravodajství se stávalo již méně zajímavé," dodal s tím, že podobné informace získával i on, jen s nimi měl další práci.

"Informace, které jsem takto získával i já, jsem musel nejprve vytřídit, dále zpracovat, natočit, sestříhat a pak umístit na svůj kanál," dovysvětluje s tím, že takto získané informace v tu dobu už běhaly po jiných "alternativních" médiích.

Černý loni třeba šířil ve svých videích zprávy o tom, že "stále více útoků je nahráno bílými přilbami". Loňský chemický útok v Sýrii se nestal a v křečích umírající lidé byli pouze herci. To, že se však jednalo o sarin (nervový chemický plyn - pozn. red.), už tehdy potvrzovala řada odborníků i francouzské tajné služby.

Černého k ukončení dezinformačního kanálu vedly ale i další důvody, třeba roztříštěnost a přehlcenost scény. "Také se některá média pouze tváří jako alternativní, ale slouží zájmům svých sponzorů. Do alternativy se navíc zapojují i různé pochybné osobnosti, které se na základě své ukřivděnosti či jiného neúspěchu ve veřejné činnosti chtějí co nejvíce zviditelnit, to ale s alternativními médii nemá nic společného, spíše to tato média poškozuje a zpochybňuje," řekl Černý, který ale nechtěl být konkrétní.

Podle datové analýzy ze služby Socialblade se "Česká nezávislá televize" potýkala poslední rok s viditelným úbytkem diváků. Jeden z největších poklesů nastal po konci loňského dubna, kdy redakce Aktuálně.cz popsala příběh důchodce Černého.

Ještě loni v květnu jeho kanál na YouTube zaznamenal 127 tisíc přehraných videí. V červnu už to bylo 87 tisíc a následující měsíc 79 tisíc. Po ukončení natáčení mají archivovaná videa přehrání už pouze v řádů tisíců. Stejně tak přestal stoupat i počet odběratelů. Po ukončení činnosti "České nezávislé televize" se lidé začali odhlašovat.