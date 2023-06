Horáková: Většina lidí manželství pro všechny chce. Proč jsou proti poslanci, nevím

Právnička Adéla Horáková z iniciativy Jsme fér apeluje na sněmovnu, aby schválila zákon umožňující stejnopohlavní manželství. Reaguje také na výsledky průzkumu deníku Aktuálně.cz mezi poslanci, podle kterého je to nepravděpodobné. "Hlavní je, aby se hlasovalo. Zkušenost nás naučila, že lidé se ve svých názorech vyvíjí," říká Horáková s tím, že doufá, že někteří zákonodárci ještě změní postoj.

Pokud se bude hlasovat, nejdříve musí poslanci rozhodnout o tom, jestli návrh na manželství pro všechny pošlou do druhého čtení. Jestliže ano, neznamená to ještě definitivní schválení zákona, o tom by se rozhodovalo až za několik měsíců. Mezitím by o návrhu debatovaly poslanecké výbory.

Z průzkumu deníku Aktuálně.cz vyplývá, že sňatky stejnopohlavních párů by podpořilo 53 poslanců, proti je stovka zákonodárců. Ke schválení je přitom potřeba nadpoloviční většiny, což může být v případě plné sněmovny 101 hlasů.