Žáci o své olympiády nepřijdou, slibuje Fialův poradce. Problém začal u poslanců

Poradce premiéra a náměstek ministra školství Jiří Nantl jedná s Českým olympijským výborem o tom, jak umožnit pokračování olympiád v matematice, chemii a dalších oborech. Proti těmto soutěžím se nedávno ohradil Český olympijský výbor. "Věřím, že najdeme řešení, aby mohli tento název dál užívat," sdělil Aktuálně.cz Nantl.

Je to už více než dvacet let, kdy skupina poslanců prosadila zákon o ochraně olympijských symbolů. V té době, konkrétně v říjnu roku 1999, vystoupil za tuto skupinu s návrhem lidovecký poslanec Ladislav Šustr, který tvrdil, že je nutné symboly chránit. O tři měsíce později sněmovna návrh schválila.

"Chceme-li směřovat ke snižování dotací z vládních prostředků na sport, musíme umět také zajistit exkluzivitu pro partnery Českého olympijského výboru. Jako nejefektivnější se jeví vydání stručného zákona o ochraně olympijských symbolů, který jednoznačně neoprávněné užívání olympijských symbolů zakáže," argumentoval tehdy například poslanec ODS Augustin Bubník.

V první verzi zákona se ochrana neměla vztahovat na slova "olympijská" a "olympiáda". Bubník to prosadil až dodatečně v průběhu schvalování po jednání s Českým olympijským výborem. Před sněmovnou slíbil, že se to vědomostních olympiád nedotkne.

"Víme o tom, že jsou různé šachové olympiády, dětské olympiády, různé olympiády a olympijské jméno se používá všude. Olympijský výbor určitě nechce na tomto slovu vydělávat nebo chtít, aby tyto organizace, které to použijí, byly nějak zavázány určitým finančním přínosem," tvrdil při schvalování zákona v roce 1999 poslanec Bubník.

Z chemické olympiády má být chemická soutěž

Jenže Český olympijský výbor dnes jedná jinak. Podle místopředsedy ústřední komise Chemické olympiády Jana Kotka nechce, aby nesly název olympiáda. "Poukazovali na to, že jsme komerční akce a ať se přejmenujeme na chemickou soutěž," citují Kotka Seznam zprávy. Český olympijský výbor informaci potvrdil s tím, že prý podporuje nekomerční školní olympiády, ale musí chránit olympijskou symboliku.

Pořadatelé žákovských a studentských vědomostních olympiád teď mají obavu, že budou muset slovo olympiáda škrtnout. Jinak jim hrozí nejen stížnosti od Českého olympijského výboru, ale především to, že přijdou o peníze od ministerstva školství. To totiž podmiňuje finanční podporu jejich akcí dohodou mezi organizátory vědomostních olympiád a Českým olympijských výborem.

Podle informací Aktuálně.cz už ale začala jednání o vyřešení celé situace. Český olympijský výbor se v tomto týdnu spojil s ministerstvem školství a proběhly první konzultace. Ty budou pokračovat brzy poté, co se vedení výboru vrátí z letní olympiády v Paříži, která končí v neděli.

"Sedneme si na to, probereme všechny souvislosti této věci a věřím, že najdeme co nejlepší řešení, aby mohli pořadatelé vědomostních olympiád nadále používat toto označení. Je zbytečné, aby si kromě jiných starostí museli dělat starost ještě s tímto. Jsem přesvědčený, že i Český olympijský výbor si přeje, abychom to vyřešili ve prospěch mládeže, která se těchto olympiád účastní," sdělil náměstek ministra školství Jiří Nantl.

Vědomostní olympiády nejsou komerční, myslí si Nantl

Jak konkrétně by takové řešení mělo vypadat, ale Nantl neřekl. Podle něj je nejprve nutné obě strany vyslechnout. "Rád bych udělal kulatý stůl s pořadateli olympiád, abych si poslechl všechny jejich informace. Vycházím z toho, že užití olympijských symbolů je možné, pokud je toto užití nekomerční. A já jsem přesvědčený, že jejich akce nejsou komerčního charakteru," uvedl náměstek ministra školství.

"Kromě toho si myslím, že když pořadatelé vědomostních olympiád používají toto označení, tak je všem jasné, že nejde o klasické sportovní olympiády. Nehrozí tedy ani záměna značek," dodal.

Ze stanoviska Českého olympijského výboru ale vyplývá, že jeho členům vadí hlavně užívání slova olympiáda u sponzorů vědomostních olympiád. "Organizátoři vzdělávacích soutěží, kteří se snaží registrovat logo s olympijskou symbolikou, se spojují i s komerčními partnery, kterým nenáleží používání olympijských symbolik. Jde o komerční využití olympijských symbolik," tvrdí výbor.

"Věřím, že i toto vyřešíme a najdeme kompromis. Myslím si, že i když se organizátoři spojí se sponzory, tak jde stále o nekomerční aktivitu," míní Nantl, který se chce podívat i na celý systém podpory vědomostních olympiád ze strany státu. V tuto chvíli ministerstvo pokrývá vědomostní olympiády 90 procenty jejích výdajů, 10 procent musí organizátoři sehnat jinde.

