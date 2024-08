Zvýšený testosteron zvyšuje u žen sílu i agresivitu. Je to projev nemoci, říká lékař

Alžírská boxerka Imane Khelifová na olympiádě zvítězila po odstoupení Italky Angely Cariniové. Alžířanka se do ringu vrátila poté, co se v minulosti kvůli zvýšeným hodnotám testosteronu nemohla účastnit mistrovství světa. Tělovýchovný lékař Dalibor Pastucha říká, že by se tyto situace měly ve sportu více regulovat. "Nadbytek testosteronu značně zvyšuje nárůst svalové hmoty i agresivitu," říká.

Jak často mají ženy zvýšené hodnoty testosteronu?

Je to velmi vzácné. Jelikož nemáme dostatečné informace, tak se to velmi obtížně hodnotí. Je to velmi citlivá věc. Ženy by měly být dobře vyšetřeny, měla by se stanovit jasná diagnóza a na základě platných pravidel Světové antidopingové agentury rozhodnout, zda mohou, nebo nemohou startovat ve sportovních soutěžích. Je to nedořešená věc.

Jak ke zvýšenému testosteronu u ženy dochází?

Testosteron je typicky mužský pohlavní hormon, který můžou produkovat i ženy, ale zcela minimální množství s nízkou hladinou. Pokud se u ženy zvyšuje přirozeně, tak je to vždycky projevem nějakého onemocnění. Zdravá žena by neměla mít vysokou hladinu testosteronu.

Ani jednu ze sportovkyň (Imane Khelifová je jednou ze dvou boxerek, které dostaly povolení startovat, přestože byly z loňského mistrovství světa žen kvůli zvýšenému testosteronu vyloučeny, pozn. red.) jsem nikdy nevyšetřoval. Neznám jejich zdravotní stav. Pokud se ale obecně jedná o ženy, které mají přirozeně chromozomální typ XY, tedy mužský chromozom, pravděpodobně jde o transgender sportovkyně, které se narodily jako muži a prošly během života tranzicí nebo trpí některým vzácným genetickým onemocněním.

Mezinárodní boxerská asociace potvrdila, že testy DNA prokázaly, že má sportovkyně Khelifová chromozomy XY, proto byla vyloučena z mistrovství světa. Ale transgender není.

Dobře, ale zdravá žena by měla mít chromozomální typ XX, který předurčuje k nízké hladině chromozomu. A pokud žena z nějakých důvodů má chromozomální typ XY, tak je otázkou, zda se jedná o muže, který prošel tranzicí, nebo o jinou genetickou odchylku. To se má vyšetřit genetickým testováním. Může se jednat třeba o hermafroditismus.

Jaký má přebytek testosteronu dopad na ženské tělo a zdraví?

Výrazně zvyšuje nárůst svalové hmoty, zvyšuje svalovou sílu i agresivitu. Jsou to projevy, které se mohou projevovat i u mužů, kteří mají například vysokou hladinu testosteronu v důsledku dopingu. Žena s vyšší hladinou testosteronu není v silových soubojích rovnocenným partnerem pro ženu, která má přirozeně normálně nízkou hladinu testosteronu.

Ženy s vysokou hladinou testosteronu jsou tedy automaticky fyzicky více zdatné?

Dá se to předpokládat.

Když se nezaměříme jen na profesionální sportovkyně, jak se běžně se zvýšenými hladinami testosteronu u žen pracuje?

Dají se užívat látky, které působí opačně.

Je ve všech případech nutné hormonální nerovnováhu ovlivňovat?

I běžným zdravým ženám může vysoká hladina testosteronu způsobovat problémy. Jednak například vypadávání vlasů, růst ochlupení, zhrubnutí hlasu, zostření rysů třeba v obličeji. Hlavně to ale vadí při snaze o dítě, protože vysoká hladina testosteronu u žen způsobuje poruchy plodnosti. Pokud má tedy žena přirozeně vyšší hladinu testosteronu, je to zdravotním rizikem, které musí řešit.

Co naopak dělá s mužským tělem, když má zvýšenou hladinu ženského hormonu estrogenu?

Přináší to problémy s hmotností. Dochází k vyššímu ukládání tuků v partiích, které jsou normálně predisponované pro ženy. Tuk se ukládá na hýždích či bocích. Dochází také ke ztrátě libida a rozvoji impotence. Tukové tkáně se mohou ukládat v oblasti prsou a dochází i ke změně tvaru prsou. Může docházet i ke změnám nálad. Muž začíná mít větší výkyvy nálad jako například některé ženy v průběhu menstruačního cyklu, když u nich kolísají hladiny hormonů.

Mělo by se na sportovních utkáních přistupovat k výraznější regulaci, aby nedocházelo k situacím, které vzbuzují kritiku jako nyní na olympiádě?

Určitě ano, protože posledních několik olympijských her se ukazuje, že například výkonnost v některých sportech u žen je nepřiměřeně vysoká. Dá se předpokládat, že u některých mohlo dojít k takzvanému genovému dopingu. V dnešní době se už daří klasický doping pomocí tabletek a injekcí velmi dobře zachytit. Existují velmi citlivé testy, které ho mohou prokázat. Zatímco genový doping, který funguje tak, že se ovlivní genotyp sportovce, aby produkoval třeba více svalové hmoty, měl vyšší sílu či rychlejší dobu regenerace, se velmi obtížně prokazuje.

Jen předpokládáme, že řada sportovců, nejen na současných, ale i minulých olympijských hrách, mohla genovou terapií projít. Jenže nemáme zatím dostatečně dokonalý systém, jak to prokázat. Proto by se to mělo kontrolovat a regulovat.

Navíc poslední dobou se stále častěji otevírá otázka transgender sportu. Řeší se, jestli muži, kteří prošli tranzicí před pubertou, mohou startovat za ženy, zatímco muži, kteří tranzicí prošli po pubertě, už by neměli. V pubertě dojde k rozvoji svalů a může to potom tyto sportovkyně zvýhodňovat. Problematika testování a transgender problematika ve sportu je hodně citlivá.

Určitě jsou ale platná kritéria Světové antidopingové organizace, která odpovídá právě za kontrolu toho, jestli je, nebo není hladina testosteronu zvýšená. Je na pováženou, že obě závodnice loni diskvalifikovali, ale nyní Mezinárodní olympijský výbor argumentuje tím, že mají jiná kritéria. Kritéria antidopingového výboru jsou jednotná a měla by tedy být jednotná pro všechny soutěže. Není v pořádku, že pro jednu soutěž je to vyřazuje z možnosti účasti a pro druhou ne.