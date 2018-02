Separatistická Abcházie míří na veletrh do Prahy. Neznáme všechny účastníky, brání se ministerstvo

před 1 hodinou

Republika Abcházie je separatistickou provincií, která vyhlásila nezávislost s podporu Ruska, ačkoliv je podle mezinárodního práva součástí Gruzie.

Praha - Na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World, který ve čtvrtek začne v Praze, se bude prezentovat také Obchodní komora Republiky Abcházie. Tato separatistická provincie, která vyhlásila nezávislost s podporou Ruska, je přitom podle mezinárodního práva součást Gruzie. Stejně ji chápe i naprostá většina států světa včetně Česka. Veletrh se koná pod záštitou ministerstva pro místní rozvoj. To uvedlo, že nemůže předem znát všechny vystavovatele. Podle organizátorů je účast abchazské obchodní komory v pořádku.

"Obchodní komora Abcházie nás oslovila, že má zájem účastnit se veletrhu Holiday World za účelem navázání nových kontaktů a navázání obchodní spolupráce v rámci České republiky. Vzhledem k tomu, že Obchodní komora v Abcházii má již šedesátiletou tradici, s účastní jsme souhlasili," uvedla marketingová manažerka společnosti Incheba Daniela Vocetková.

Podle ministerstva je veletrh nejvýznamnější akci svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední Evropy. "Ministerstvo pro místní rozvoj nemůže předem znát všechny vystavovatele, které pořadatel kontinuálně dojednává i po udělení záštity. Pořadatel veletrhu s ministerstvem účastníky nekonzultuje," napsal mluvčí ministerstva Vilém Frček.

Naprostá většina států světa včetně Česka chápe Abcházii jako součást Gruzie zvanou Autonomní republika Abcházie. Nezávislost Jižní Osetie a Abcházie, kromě Ruska neuznává prakticky žádný stát světa s výjimkou Venezuely, Nikaraguy a Nauru. Obě území přežívají jen s razantní finanční pomocí Ruska, která je často důvodem konfliktů mezi místními mocenskými klany. Tbilisi označuje obě provincie za území okupované Ruskem.

Moskva nezávislost Abcházie uznala po krátké, devítidenní rusko-gruzínské válce v Jižní Osetii v srpnu 2008. Konflikt vypukl poté, co Gruzie zesílila po potyčkách na hranicích ofenzivu proti regionu a s cílem obnovit svou moc v provincii vstoupila do správního střediska Cchinvali. Abcházie do bojů vstoupila operací ve sporné Kodorské soutěsce a po porážce Gruzie vyhlásila společně s Jižní Osetií nezávislost.

V Abcházii nyní žije asi 240 tisíc lidí, Gruzínci jsou v menšině, většinu tvoří Abcházci. Většina obyvatel má ruské pasy.