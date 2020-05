Trenéři či skautští vedoucí získají týden placené dovolené navíc, shodli se poslanci

Dobrovolníci, kteří pracují s mládeží, získají týden hrazené dovolené navíc. Stát to vyjde na 50 milionů korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už částku přislíbila. Novinku v pátek oznámil předseda poslaneckého klubu a první místopředseda hnutí STAN Jan Farský spolu se zástupci šesti sněmovních stran, které se na ní shodly.

Podmínkou pro získání týdne dovolené navíc by mělo být to, že zaměstnanec působí ve spolku, který je registrovaný minimálně pět let, a dobrovolnické činnosti se věnuje minimálně rok. (Ilustrační foto) | Foto: Lucie Horáková

Pozměňovací návrh k novele zákoníku práce, která mimo jiné zakotví sdílená pracovní místa a kterou by měli poslanci schvalovat dnes, počítá s týdenním placeným volnem ročně pro zaměstnance, kteří působí na táborech a akcích pro děti a mládež.

Možnost využití už nyní zakotveného až třítýdenního neplaceného volna by se měla podle návrhu rozšířit i na sportovní soustředění dětí a mládeže.

Podmínkou pro získání týdne dovolené navíc by mělo podle předkladatelů být to, že zaměstnanec působí ve spolku, který je registrovaný minimálně pět let, a že se dobrovolnické činnosti věnuje minimálně rok. "Průměrně každý dobrovolný trenér, vedoucí, instruktor ročně stráví 40 dnů činností. Ze strany státu by to byl vklad 50 milionů na podporu činnosti," řekl poslanec hnutí ANO Radek Zlesák.

"Ministryně Schillerová vyslovila dopředu příslib, že těch 50 milionů korun ve státním rozpočtu najde pro tuto aktivitu. Zákon je s účinností od 1. ledna 2021, financování by šlo přes účet správy sociálního zabezpečení," doplnil Farský. Návrh by se podle něj dotkl zhruba 4000 akcí ročně se 150 000 až 200 000 účastníky.

Zaměstnanci mohou už nyní kvůli práci s mládeží požádat zaměstnavatele až o tři týdny volna navíc. "I nadále bude záležet na rozhodnutí zaměstnavatele, zda týden dovolené navíc zaměstnancům poskytne. Díky naší jednoduché změně bude ale k odměně výrazně motivován refundací nákladů státem," uvedl v tiskové zprávě místopředseda ODS Martin Kupka. Podle tiskové zprávy STAN má návrh podporu všech poslaneckých klubů.