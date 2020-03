Na testy na koronavirus jsou fronty, připustil Prymula. Umožní je všem, ale za peníze

I když představitelé vlády tvrdí, že nic ohledně výskytu koronaviru nepodcenili, první dny ukázaly, že mnoho lidí se marně domáhá testování a ještě k tomu naráží na obsazené telefonní linky. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za tohoto stavu slibuje, že bude více možností, jak se testovat, více laboratoří i více čísel, kde lidé získají informace. Přesto není jasné, jestli to bude stačit.

Odborníci se shodují v tom, že pokud má Česko čelit co nejlépe nebezpečnému šíření koronaviru, je absolutně klíčové, aby bylo co nejvíce lidí testováno na přítomnost tohoto viru. Jenže informace z různých míst od chvíle, kdy se objevil 1. března první případ koronaviru v Česku, ukazují, že právě v testování stát citelně zaostává.

Prvním klíčovým problémem je to, že mnozí lidé se vůbec nedovolají na patřičné telefonní linky, aby mohli o testování požádat. Další překážkou pak je, že dosud bylo málo možností, jak o testování žádat. A do třetice chybělo více laboratoří, které provádějí analýzu vzorků. Redakci on-line deníku Aktuálně.cz se přihlásilo během celého týdne hned několik lidí, kteří upozorňovali, že na všechny tyto problémy narazili.

Například dvacetiletá Monika se chtěla nechat v úterý testovat, protože onemocněla virózou od podobně postižené spolužačky, která byla v kontaktu s člověkem, který se v minulých dnech vrátil z Itálie. "Celé úterý jsem marně volala na linky pražské hygienické stanice i na linku Státního zdravotního ústavu," říká. Úspěšná byla až ve středu, kdy se ale dozvěděla na hygienické stanici informaci, která ji hodně zaskočila.

"Řekli mi, že v současné době testují výhradně lidi, kteří se osobně vrátili z Itálie, a pro zbytek nemůžou vůbec nic udělat. Zeptali se na můj zdravotní stav a poté mi doporučili, ať jdu za svou praktickou lékařkou, ale mám hlavně zamlčet, že jsem v nějakém rizikovém kontaktu s někým z Itálie," popsala svou zkušenost Monika, kterou redakce osobně zná. Není zdaleka jediná, redakci se ozývají další lidé, kteří byli odmítnuti s tím, že chybí kapacity na další testování.

Když se redakce Hospodářských novin a Aktuálně.cz premiéra Andreje Babiše zeptala ve čtvrtek po poledni na tento problém po zasedání vlády, usmíval se a nedával najevo, že by byly nějaké problémy. "My máme dostatečnou testovací kapacitu. Začínali jsme s jedním Státním zdravotním ústavem a postupně to rozšiřujeme, takže ty kapacity jsou. Krajské hygienické stanice hned komunikují s nemocnicemi, takže já myslím, že to zvládáme a zatím není žádný problém," tvrdil Babiš a jakékoliv problémy odmítl i po opakovaném dotazu na testování.

"Testujeme včas, je to on-line, my stále trasujeme (zjišťují, s kým se nakažený potkal, pozn. red.) na rozdíl od ostatních zemí, které to už dávno vzdaly, a samozřejmě, kdyby to Itálie dělala, tak by se nestalo to, co se stalo. Takže u nás žádný problém není, kapacity jsou, mluvíme s výrobci ventilátorů, roušek," přešel Babiš od testování k jinému tématu.

O několik hodin později uspořádal tiskovou konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se svým náměstkem Romanem Prymulou. Ti na rozdíl od předsedy vlády už přiznávali potíže a popisovali, jak se s nimi snaží co nejlépe vypořádat.

Oba dva například připustili, že nápor lidí je příliš velký. "Zachytili jsme skutečně velmi zvýšený zájem o testování, mobilní týmy mají občas opravdu frontu," uvedl Prymula a upozornil, že stát musí zvládat testovat více lidí.

"Potřebujeme zvýšit protestovanost, protože to je jedno ze zásadních opatření, jak zachytit maximum pozitivních osob v populaci," podotkl. "Musíme být rychlí, protože se epidemie šíří, ale věřím, že všechna opatření pomůžou zpomalit nárůst," přidává se ministr.

Hygienici nestíhají, s telefonováním pomáhá kdekdo

Pod obrovským tlakem jsou především hygienické stanice, protože mnozí lidé volají právě hygienikům. A podle šéfky odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkové v hygienické službě dlouhodobě chybí lidé, takže o to více se to projevuje v nynější situaci.

"Počet hygieniků se v minulých letech opakovaně snižoval, důrazně jsme dlouhé roky upozorňovali, že je třeba tuto službu posílit. Hygieniků je prostě málo, jsou velmi přetížení. Se zaťatými zuby nyní zvládají téměř nemožné," uvedla.

Informace o velké přetíženosti hygieniků se dostávají také k ministrovi zdravotnictví a jeho náměstkovi, který oznámil navýšení možností, kam můžou lidé volat. "Ano, linky jsou přetížené, jejich kapacita je limitovaná, snažíme se to aktivně řešit. Je mnoho případů lidí, kteří se nedovolali, a pokud se dovolali, tak čekali dlouho na dané vyšetření. Proto tento systém dramaticky posilujeme. V podstatě už to budou call centra," řekl Prymula Aktuálně.cz. Třetí linku má zprovoznit Státní zdravotní ústav, speciální telefony zřídily také zdravotní pojišťovny.

"Řada subjektů se nám snaží pomáhat, a to i čistě sponzorsky, zdarma, aby systém nějakým způsobem fungoval. Informační linky pojišťoven by měly pomoci těm linkám, které jsou určeny opravdu pro hodnocení zdravotního stavu volajících," řekl Prymula a doporučil lidem, aby se s běžnými dotazy neobraceli na hygienické stanice. Pokud by se ukázalo, že telefony budou nadále nedostupné a přetížené, slíbil, že stát využije externí call centra.

Více laboratoří i více odběrných míst

Ještě důležitější než telefony je ale to, aby bylo více možností, jak lidem odebrat vzorky, a také mít možnost je testovat na co nejvíce místech. Stručně řečeno, měl by se významně rozšířit dosavadní mobilní systém, kdy "pouze" jezdily sanitky se sestrami, které lidem odebíraly vzorky. To se ukazuje jako zcela nedostatečné.

Stejně tak končí stav, kdy šanci na testování měli především lidé, kteří řekli, že přijeli z oblasti, kde je velký výskyt koronaviru a necítí se ještě dobře. Lidé z jiných míst a bez příznaků byli prakticky bez šancí na to udělat si test. Jedenáctý den od prvního potvrzeného případu v Česku slíbil ministr Vojtěch zásadní zlepšení.

"Neustále navyšujeme množství laboratoří. Byly čtyři, šest, osm a teď je jich osmnáct," oznamuje. A zatímco ještě na začátku nebyla téměř žádná soukromá laboratoř, která měla povolení na testování, teď dává stát povolení hned několika.

"Naším cílem je rozšířit laboratorní kapacity zcela maximálně, bez ohledu na to, zdali se jedná o státní nebo soukromé zařízení. Budeme rádi, když všechny laboratoře, které splňují externí hodnocení kvality, se do testování zapojí. Hygienické stanice jsme vyzvaly, aby testovaly všechny osoby, které jsou v karanténě a byly v rizikových oblastech," sdělil ministr. Podle něj je nyní kapacita laboratoří dostatečná, nicméně je třeba se připravit na další vývoj infekce.

Za peníze se bude moct otestovat každý

Ten může být hodně překotný, protože se nepochybně zvedne počet lidí, kteří budou chtít odebrat vzorky k testování a tím pádem bude také nutnost, aby laboratoře ještě více vzorků zpracovávaly. Zejména, když ministr Vojtěch ve čtvrtek zásadně zvýšil okruh těch, kterým by měly být odebrané vzorky - už by to totiž neměli být jen lidé z rizikových oblastí a s příznaky nějaké nemoci.

"V situaci, kdy se zvyšuje počet případů i riziko šíření onemocnění, je v našem zájmu umožnit občanům za úplatu nechat se vyšetřit i v případě, že k tomu nejsou indikováni. Pokud si to pacient zaplatí, tak se může nechat testovat. Snažíme se udělat maximum pro testování lidí, protože to je jeden z klíčů k tomu, abychom epidemii zvládli," potvrdil Adam. V takovém případě lze ale čekat, že nápor volajících bude ještě větší než dosud. "Důrazně všechny žádám, aby laboratoř nejprve kontaktovali telefonicky a nedocházeli do laboratoří osobně," upozorňuje ministr.

Lidé by také měli vědět, že ne všechny laboratoře, které budou vzorky analyzovat a jejichž seznam úřady zveřejnily, jsou schopné také vzorky odebírat. Čtrnáct testovacích laboratoří neznamená čtrnáct odběrových míst. Náměstek Prymula Aktuálně.cz řekl, že se na internetu brzy objeví informace, ve které laboratoři je možné si i nechat přímo odebrat vzorek na testování.

Seznam laboratoří, kde testují vzorky Státní zdravotní ústav NRL

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Nemocnice České Budějovice

Fakultní nemocnice v Motole

Nemocnice Na Bulovce

Laboratoře Agel a.s. Ostrava

Fakultní nemocnice Brno

Laboratoř Diagnostika Ústí n.L.

Fakultní nemocnice Plzeň

Krajská nemocnice Liberec

SPADIA LAB, a.s.

Fakultní nemocnice Olomouc

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o.

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

IFCOR klinické laboratoře Blansko

AESKULAB Ostrava

Lab In - Institut laboratorní medicíny KV

Každopádně počet míst, kde si můžou lidé nechat odebrat vzorky, vzroste, protože od pátku by měli mít lidé možnost zajít na nové odběrová místa. Ta jsou zatím hlavně v Praze, a to v Nemocnici Na Bulovce, v Thomayerově nemocnici, Fakultní nemocnici v Motole, a pro Středočeský kraj v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích. Další místa mají být minimálně v krajských městech. "Ve velmi krátké době bude v každém regionu alespoň jedno. Troufám si říci, že to bude do konce týdne. Oslovujeme veškeré infekční oddělení páteřních nemocnic, kde dochází k případným hospitalizacím," slibuje Prymula.

Podle Prymuly vznikají tato odběrová místa mimo jiné proto, že ne všechny laboratoře byly schopny vzorky odebírat. "Opravdu docházelo k tomu problému, že některé laboratoře se přihlásily do systému, splnily kritéria, ale pak se ukázalo, že nejsou schopni vyšetřit toho člověka ne proto, že by neuměly metodiku, ale neuměly od lidí odebrat vzorky. Proto teď stavíme odběrová místa, kde bude vzorek odebraný a může být odeslaný do libovolné soukromé nebo státní laboratoře," vysvětlil Prymula.

Ten, kdo si nechá odebrat vzorek, ale musí počítat s tím, že zdaleka ne vždy to bude zadarmo. Pokud člověk nebude mít zjevné příznaky nemoci a nebyl v místech velkého výskytu koronaviru, ten bude muset počítat s placením. Rozhodnutí, kdo si má a nemá zaplatit testování, bude na praktickém lékaři.

"Záleží na tom, jestli lékař, ale dominantně hygienik, stanoví indikaci, kdy toho člověka vyhodnotí jako potencionálně rizikového. Teď ta škála bude podstatně širší, tak si myslím, že více osob bude spadat do režimu oficiálních státních testů. Ale pokud nebude člověk hodnocený jako rizikový, a on si bude myslet, že eventuálně přišel do kontaktu s pozitivním jedincem, tak se může nechat vyšetřit," upřesnil Prymula.

Podle něj hraje roli také to, jestli ta která laboratoř má smlouvu s pojišťovnou, protože pojišťovny jsou ochotné odebrání vzorků hradit z pojištění. "Pokud nemá laboratoř smlouvu s pojišťovnou, tak si to člověk hradí sám," dodal.

Rychlotesty jsou jako těhotenský test. První bude na hranicích

V posledních dnech se začíná mluvit také o rychlotestech, které se ale zatím v Česku nedělají, protože k nim chybí vybavení. Vojtěch s Prymulou oznámili, že je objednali v Číně s tím, že 100 tisíc kusů by se mělo objevit v Česku do úterý, a o dodávce další stovky tisíc jednají.

Mimochodem, v zemích Evropské unie se zařízení na takové testy těžko shání, Česko se obrátilo na Izrael, ale v jeho případě ještě není hotová homologace. S Čínou je už kontakt domluvený, probíhá platba a zařízení má dovést armádní speciál, ve kterém mají být také roušky.

Je ale jasné, že nejdříve budou putovat na hranice k testování těch, kteří přijíždějí do České republiky, plus do krajských nemocnic, kam lékaři svážejí nakažené pacienty. Vyhodnocení testů, které se dosud dělá na hranicích, je poměrně zdlouhavé, podle Prymuly trvá šest hodin.

"Je to komplikovaná záležitost. Výhodnějším způsobem jsou právě rychlotesty, které jsou schopné detekovat protilátky u člověka do 29 minut. Je to obdoba těhotenského testu," uvedl.

Tím, jak se ale bude snižovat průjezdnost hranic vzhledem k vyhlášení nouzového stavu, tak bude více těchto testů k dispozici i mimo hranice.

"Budou k dispozici nejen při akutním zákroku v nemocnici, kde bude tento rychlotest běžně používaný, ale počítáme, že věnujeme tyto testy také do veřejného prostoru, abychom stihli protestovat podstatně více osob," řekl Prymula. Na dotaz, jak konkrétně se bude moci dostat k rychlotestům běžný občan, odpověděl, že až se navezou na hranice a do vybrané sítě nemocnic, tak by měly být také na některých dalších odběrových místech.

"Je třeba si ale uvědomit, že rychlotest má výhody i nevýhody. Když vyjde negativně, neznamená to ještě, že je člověk negativní. Naopak, při pozitivním výsledku je jisté, že člověk pozitivní je, protože znázorňuje protilátkovou odpověď, že virus v těle je," upřesnil náměstek ministra zdravotnictví.