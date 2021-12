Na jihu Čech a Vysočině oteplení, na východě země sníh. Morava hlásí i zpoždění spojů

Silnice na Vysočině a v Jihočeském kraji jsou po ránu s opatrností sjízdné. Většinou jsou mokré v důsledku deště i předchozího solení silnic. Ve vyšších polohách ještě může být místy ledovka, před kterou od čtvrtečního večera varovali meteorologové. Silničáře zaměstnala přes noc prudká změna počasí, při které se výrazně oteplilo. V obou krajích evidují dohromady přes 300 výjezdů.

"Celou noc se jezdilo, bylo to hrozné. Nejprve chumelilo na podchlazený povrch, pak do toho začalo pršet," řekl dispečer Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina Aleš Hubený. Teplota se postupně zvýšila o víc než deset stupňů. Ve čtvrtek večer byly čtyři stupně pod nulou, v pátek ráno je podle Hubeného kolem sedmi stupňů Celsia nad nulou.

Silnice na Vysočině přes noc ošetřovalo 193 vozidel. Jezdily sypače i radlice, které z vozovek dostávaly rozbředlý sníh. "Žádné problémy se sjízdností hlášeny nejsou, ale mohla by být ještě někde ve vyšších polohách námraza. V okolí Náměště nad Oslavou bylo v šest ráno ještě pod nulou, ale i tam se otepluje," řekl Hubený.

Teploty jsou v Jihočeském kraji mezi jedním až devíti stupni Celsia. Námraza na vozovkách se tvořila hlavně ve čtvrtek večer mezi dvaadvacátou a třiadvacátou hodinou. Podle dispečinku ale nenastala žádná mimořádná situace. V pátek ráno jsou všechny silnice vyšších tříd mokré po chemickém ošetření. Během noci v kraji jezdilo 149 sypačů. Podle předpovědi meteorologů bud Štědrý den na jihu Čech zatažený s občasným deštěm. Nejvyšší teploty budou šest až devět stupňů Celsia. Slabě pršet bude do odpoledne i na Vysočině, kde by se nejvyšší teploty měly dostat k osmi stupňům Celsia.

Ve výše položených oblastech na východě Čech zůstávají na silnicích často zbytky sněhu. Většinou je rozbředlý, místy i uježděný. Místy se z mrznoucího deště vytváří ledovka, vše je ale s opatrností sjízdné. Řidiči by měli jet opatrně zvláště v oblasti Hlinska, Lanškrouna, Svitav, Žamberka, Ústí nad Orlicí a v Krkonoších a Orlických horách. Před ledovkou silničáři varují v okolí Moravské Třebové a na celém území okresu Jičín. V pátek ráno bylo na východě Čech většinou zataženo, místy foukal silný až nárazový vítr. Na mnoha místech pršelo nebo padal déšť se sněhem. Teploty se pohybovaly mezi minus dvěma a plus sedmi stupni.

Na velké části území Středočeského kraje fouká silný, místy až nárazový vítr. Na Pražském okruhu a dálnici D6 padá déšť se sněhem. Dešťové přeháňky jsou hlášené například z dálnic D11, D8, prší také na Kolínsku, Kutnohorsku, Mělnicku, Mladoboleslavsku, Nymbursku nebo v okrese Praha-východ. Teploty se pohybují od nuly do osmi stupňů Celsia. Sjízdné se zvýšenou opatrností jsou všechny silnice nižších tříd.

Na Moravě sníh

Na silnicích ve Zlínském kraji je místy rozbředlý sníh po chemickém ošetření. V kraji v noci sněžilo a někde dále sněží, také padá déšť se sněhem. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, řidiči musí být obezřetní i na hlavních tazích. Na Vsetínsku silničáři varují před možností vzniku námrazy.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu by v kraji mělo být zataženo, na většině území by mělo sněžit, postupně by se měl objevit slabý občasný déšť, ráno místy mrznoucí. Před den mají srážky ustávat. Nejvyšší odpolední teploty by měly být pět až osm stupňů Celsia.

A v noci na Štědrý den sněžilo také na jižní Moravě. Řidiči musejí být na silnicích opatrní. Vyplývá to z informací na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Na Blanensku padá déšť se sněhem a místy se objevují mrznoucí dešťové srážky. Kvůli namrzajícímu dešti a ledovce se můžou v kraji zpožďovat některé spoje integrovaného dopravního systému. Aktuálně se objevují problémy se sjízdností zejména na Blanensku, Tišnovsku a Znojemsku, uvedl web Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

Opatrnost doporučují silničáři i v Moravskoslezském kraji. Situaci tam může komplikovat nový sníh nebo místy i sněhové přeháňky, kvůli kterým může být snížená dohlednost. Kvůli větru se rovněž mohou tvořit sněhové jazyky. Před tvorbou jazyků varují silničáři například na Bruntálsku. Na silnicích prvních tříd tam po chemickém ošetření leží rozbředlý sníh, na silnicích nižších tříd je nový sníh. Podobné je to na cestách nižších tříd na Opavsku, kde je vrstva nového nebo ujetého sněhu, který může být namrzlý. Na Ostravsku, Karvinsku, Novojičínsku či Frýdecko-Místecku jsou cesty převážně mokré nebo s rozbředlý sněhem.

Rozbředlá sněhová pokrývka je na silnicích také na většině území Olomouckého kraje. V jižních částech kraje místy prší, někde jsou přeháňky smíšené a padá déšť se sněhem. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu by dnes v kraji mělo být převážně zataženo a na většině území déšť se sněhem nebo déšť, ráno místy i mrznoucí. Odpoledne by místy měly být přeháňky, v polohách nad 800 metrů nad mořem by mohlo sněžit. Nejvyšší teploty by měly být pět až osm stupňů, na horách do čtyř stupňů Celsia.

