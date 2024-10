Singer: Role genetiky v inteligenci může urážet, ale pro vědce jde o legitimní otázku

Světoznámý australský filosof Peter Singer rozebírá ve svých pracích etické otázky jako eutanazie či potraty. V rozhovoru s Tomášem Hříbkem pro speciální díl podcastu Aktuálně.cz Mysli a žij! hovořil kromě svobody slova a přístupu liberalismu k rasistickým projevům i o antisemitismu a popírání holocaustu. Nemá smysl popírače zavírat, ale ukázat mu důkazy, že jeho názor je zjevně nepravdivý.

Peter Singer, známý australský filosof a aktivista, se často vyjadřuje k etickým otázkám s hlubokým osobním nádechem. Při rozhovoru s Tomášem Hříbkem z Filosofického ústavu Akademie věd se dotkl tématu holocaustu a popírání jeho existence. Singer uvedl, že tři z jeho čtyř prarodičů byli zavražděni. Během své zářijové návštěvy Česka navštívil Terezín, kde jeho dědeček z matčiny strany zemřel, babička přežila.

Singer považuje popírání holocaustu za absurdní a zdůrazňuje, že dokumentární důkazy jsou naprosto zdrcující. Často je takové popírání motivováno antisemitismem. Nicméně Singer nesouhlasí s tím, aby byli lidé za popírání holocaustu uvězněni. Podle něj je správnou reakcí ukázat důkazy, které tento názor vyvracejí. Uvěznění popíračů holocaustu podle něj nepřesvědčí ostatní o jejich omylu, ba naopak, může to mít opačný účinek a posílit jejich přesvědčení, že jsou na stopě důležité pravdy.

Profesor Princetonské univerzity a Univerzity v Melbourne Peter Singer věří, že pokud dovolíme lidem vyjadřovat své názory a následně jim ukážeme, proč jsou nesprávné, nemělo by to být trestné. Z filozofického hlediska zdůrazňuje ctnost liberální tolerance a varuje před nebezpečím zakazování názorů, které samy o sobě nevyvolávají nenávist, ale snaží se obhájit to, co považují za pravdivé. Podle Singera je velmi těžké stanovit hranici mezi tím, co by mělo být povoleno a co ne, a proto je důležité zachovat svobodu projevu i v kontroverzních otázkách.

Singerova práce je často kontroverzní, zejména jeho názory na eutanazii a infanticidu, což vedlo k mnoha debatám a kritikám. Přesto je považován za jednoho z nejvlivnějších žijících filosofů, jehož myšlenky mají významný dopad na současnou etiku a morální filozofii.

