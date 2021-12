Černá díra ve financování Zemanovy kampaně. Není jasné, odkud vzal Mynář dva miliony

Spolek Přátelé Miloše Zemana byl hlavním sponzorem prezidentovy volební kampaně při obhajobě mandátu v roce 2018. Není ale možné dohledat původ více než dvou milionů korun z peněz, které na agitaci přispěl. Čerstvě zveřejněné účetní závěrky spolku na tuto otázku odpověď nedávají. Šéf spolku a současně vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář o celé záležitosti odmítá mluvit.

Kampaň úspěšného obhájce prezidentského křesla při posledních volbách stála 22,7 milionu korun. Spolek Přátelé Miloše Zemana na ni poskytl 11,5 milionu. Až do letošního podzimu však své hospodaření za volební rok 2018 v obchodním rejstříku nezveřejnil, čímž porušoval zákon. Čísla ukázal až na konci listopadu poté, co mu to po podnětu od Aktuálně.cz nařídil Městský soud v Praze.

Místo podrobného vhledu do financování kampaně ale účetnictví přineslo další otázky. Hlavní neznámou je to, odkud se vzala nezanedbatelná část prostředků, jež spolek do kampaně vložil. Sdružení vzniklo už v roce 2008 k tomu, aby bývalému premiérovi a předsedovi ČSSD z konce 90. let pomohlo zpátky do vrcholné politiky.

Kampaň začala v roce 2017. Předchozí rok spolek ukončil své hospodaření ztrátou 14 tisíc korun a jeho celkové jmění bylo také v minusu. Během předvolební propagace sloužil jako zprostředkovatel peněz od dárců, do kampaně přes něj protékaly příspěvky od soukromých podnikatelů, firem nebo advokátů. Hradily se z nich outdoorové reklamy, tisk plakátů či správa sociálních sítí.

Miliony sem, miliony tam

První pohled do financování kampaně poskytl Zeman v závěrečném televizním duelu s protikandidátem Jiřím Drahošem. Na kameru ukázal seznam dárců, jejichž podpora zaslaná přes spolek čítala dohromady 9,2 milionu korun. O rok později zveřejněná závěrka Přátel Miloše Zemana za rok 2017 uvedla přijatých 6,3 milionu.

Přehled hospodaření za volební rok 2018 nařízený soudem měl objasnit dvě bílá místa ve financování kampaně. V první řadě srovnat rozdíl mezi penězi ze Zemanova seznamu a závěrky z předchozího roku. A také doložit způsob nabytí 11,5 milionu, které spolek podle zprávy pro Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí do agitace vložil celkem.

V prvním ohledu závěrka za rok 2018 obstála. Doplňuje seznam z televizního souboje s Drahošem a uvádí původce zbylých tří milionů korun (viz galerie, pozn. aut.). Současně ovšem zadělala na dva nové problémy.

Tím prvním je součet finanční podpory od donátorů. Podle závěrek za roky 2017 a 2018 činí dohromady 10,346 milionu korun, nikoliv 11,5 milionu investovaných do kampaně.

Druhým je částka 2,3 milionu, u níž nelze určit zdroj. Nevyplývá ze Zemanova seznamu ani ze závěrek. Aktuálně.cz proto oslovilo dvě auditorské firmy, aby přehled příspěvků vyhodnotily spolu s přehledem z účetních podkladů. Auditoři prověřili, zda měl spolek k dispozici peníze uváděné jako náklady na kampaň a také odkud je získal.

"Někomu dluží, ale není jasné komu"

"Z doložených závěrek vyplývá, že v roce 2017 a 2018 vybral spolek na darech 10,304 milionu korun. Pokud vezmeme v úvahu zisk za rok 2017 ve výši 1,79 milionu korun a ztrátu 3,37 milionu v roce 2018, lze dovodit, že náklady za oba roky činily 11,884 milionu. Tato suma mohla být vynaložena na kampaň," uvedl Michal Jelínek z firmy V4 Group.

Odkud spolek peníze čerpal mimo přijaté dary, ale závěrky neobjasňují. "To, co nevybrali na darech, utratili také. Někomu to ale zůstali dlužit. Nejde poznat komu," řekl Michal Groborz ze stejné firmy. "Dofinancování mohlo být provedeno půjčkou splacenou během roku, což se v rozvaze ani výsledovce neprojeví," popsal partner ve firmě Apogeo Tomáš Brabec.

Částky na kampaň a Zemanův seznam Prezidentská kampaň Miloše Zemana před volbami v lednu 2018 stála 22 714 770 korun .

. Spolek Přátelé Miloše Zemana na ni přispěl částkou 11 500 831 korun .

na ni přispěl částkou . Podle účetních závěrek přijal spolek na darech v letech 2017 a 2018 10 304 000 korun .

v letech 2017 a 2018 . Seznam dárců předvedený prezidentem Milošem Zemanem v televizi odhaluje původ 9 205 000 korun .

předvedený prezidentem Milošem Zemanem v televizi odhaluje původ . Nelze doložit původ peněz ve výši 2 295 831 korun, což je rozdíl v celkových nákladech a objemu darů ze seznamu donátorů.

Na sjednání půjčky ukazuje údaj ze závěrky z roku 2018, na jeho konci závazky spolku čtyřnásobně stouply na dva miliony korun. V následujících dvou letech klesly na 1,54 milionu. Dluhy tedy spolek hradí, není však jasné komu. Vedoucí prezidentské kanceláře a předseda spolku Vratislav Mynář se Aktuálně.cz nevyjádřil. Nereagoval na SMS zprávy, neodpověděl na dotazy zaslané e-mailem a nezvedal telefon.

Transparency: Závěrky spolku neplní funkci

"Jsou tam uvedené dary, kterým můžeme a nemusíme věřit, protože jsou vypsané v textu a nejsou součástí závěrky v aktivech či pasivech. Netušíme, kam se v účetnictví zahrnovaly," shrnul pro Aktuálně.cz nedostatky dokumentů analytik Milan Eibl z protikorupční organizace Transparency International.

Upozornil na hlavní úskalí, které zveřejněné závěrky mají. Na mizivou vypovídací hodnotu. "Když se na to podívám z nadhledu, nesplňují základní funkci, tedy věrně popsat hospodaření subjektu. Nevíme, z jakého důvodu jejich hospodaření skončilo v plusu nebo v minusu. Tohle není ani nezbytné minimum," říká.

Dokonce i Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí přiznává, že není v jeho moci do financování spolku proniknout. Existuje tedy legální mezera v kontrole peněz vynaložených na kampaň ve prospěch nynější hlavy státu. Úřad konstatoval, že angažováním spolku jako průtokového zdroje financí si Zemanův tým nepočínal transparentně.

Přátelé Zemanova návratu do politiky Spolek Přátelé Miloše Zemana vznikl 24. července 2008. Zakládajícími členy byli dlouholetý šéf Jazzové sekce Karel Srp, někdejší vicepremiér Miroslav Grégr a dlouholetý Zemanův přítel Miroslav Šlouf.

Spolek se stal platformou pro vznik Strany práv občanů (zpočátku a nyní opět s dovětkem Zemanovci) ustavené na podzim 2009. Jejím prvním předsedou byl sám Zeman.

Obě sdružení chystala půdu pro Zemanův návrat do politiky, který měl vrcholit zvolením v přímých prezidentských volbách.

Spolek sdružoval a sdružuje řadu vlivných lidí z prezidentova okolí. Jsou mezi nimi vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář, Zemanův poradce Martin Nejedlý, bývalý šéf hradního protokolu a manažer z čínského kolosu CEFC Miroslav Sklenář či bývalý senátor Jan Veleba.

"Volební kampaň není vedena tak, jak zákonodárci při tvorbě zákona o volbě prezidenta předpokládali. Hlavním důvodem je skutečnost, že v případě třetích osob, které nemají povinnost se u úřadu registrovat jako registrované třetí osoby, není z volební kampaně zřejmé její detailní financování," uvedl ve zprávě kontrolor Tomáš Hudeček.

Není jasné, komu může být Zeman zavázaný

Ucelený a ničím nezastřený pohled do financování kampaní je přitom jedním z předpokladů férového politického prostředí. Musí být jasné, odkud politici získávají peníze, aby bylo možné kontrolovat jejich kroky ve funkci. Sledovat, zda nejednají v zájmu svých sponzorů. U Zemana to podle údajů z hospodaření v kampani z nezanedbatelné části možné není.

Z finanční podpory prezidenta už někteří přiznaní dárci výhody těžili, jak popsalo Aktuálně.cz. Advokátní kancelář Richarda Tománka a Jiřího Jestřába přispěla na propagaci 1,8 milionu korun poté, co získala od Lesní správy Lány, spadající pod prezidentskou kancelář, zakázky na právní služby za čtyři miliony. Stejná kancelář dohlížela na stamilionový tendr v oboře, jenž skončil odsouzením šéfa lánské správy Miloše Baláka.

Další dárci s vazbami na Zemanovy muže Propagaci za více než 4,1 milionu korun věnovala Miloši Zemanovi společnost Euro - Agency. Podle svého tvrzení zaplatila inzeráty se Zemanovou fotkou a sloganem "Stop imigrantům a Drahošovi. Tato země je naše! Volte Zemana!". Jednatelem společnosti je Miroslav Schön , prezident hokejového klubu HC Mountfield z Hradce Králové. Dokud klub působil v Českých Budějovicích, byl Schön v jeho vedení s nynějším šéfem Lesní správy Lány Milošem Balákem . Ten je nepravomocně odsouzený za milionové manipulace v prezidentově venkovském sídle .

věnovala Miloši Zemanovi společnost Euro - Agency. Podle svého tvrzení zaplatila inzeráty se Zemanovou fotkou a sloganem "Stop imigrantům a Drahošovi. Tato země je naše! Volte Zemana!". Jednatelem společnosti je , prezident hokejového klubu HC Mountfield z Hradce Králové. Dokud klub působil v Českých Budějovicích, byl Schön v jeho vedení s nynějším šéfem Lesní správy Lány . Ten je nepravomocně odsouzený za milionové . Developer Jaroslav Třešňák zase přiznal, že financoval tisk a distribuci letáku "Životní příběh" za 3,3 milionu korun . Peníze vynaložil krátce poté, co prezident podpořil jeho miliardový projekt v Chorvatsku. Třešňákovi později pomohl i někdejší ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD), s jehož odvoláním Zeman v roce 2019 dlouho otálel. Staněk poslední den ve funkci zrušil památkovou ochranu teplických Hadích lázní, které chtěl Třešňák přestavět. Navzdory opačnému stanovisku památkářů i expertů ministerstva kultury.

zase přiznal, že financoval . Peníze vynaložil krátce poté, co prezident podpořil jeho miliardový projekt v Chorvatsku. Třešňákovi později pomohl i někdejší ministr kultury (ČSSD), s jehož odvoláním Zeman v roce 2019 dlouho otálel. Staněk poslední den ve funkci zrušil památkovou ochranu teplických Hadích lázní, které chtěl Třešňák přestavět. Navzdory opačnému stanovisku památkářů i expertů ministerstva kultury. Tisk a výlep plakátů za 440 tisíc zaplatil podnikatel Tomáš Hrdlička, označovaný za "kmotra" ODS. Stejný muž dle mnoha indicií stál i za stranou SPD Tomia Okamury, která dodnes Zemanovu politiku a názory podporuje.

Spolek Přátelé Miloše Zemana je netransparentní i v dalším ohledu. Není jasné, kde reálně sídlí. Coby adresu působení udává Klarovu vilu na Hradčanech, jež je v majetku Správy Pražského hradu. Správa podléhá prezidentské kanceláři v čele s Mynářem. Podle vyjádření správy však spolku vypršela nájemní smlouva na sklonku roku 2019.

Lukáš Strašák z pražského městského soudu, kde je spolek registrovaný, však Aktuálně.cz už dříve řekl, že správa Hradu dovolila spolku užívat Klarovu vilu bez časového omezení. Rozpor se dá vyjasnit jediným způsobem. Aby začal spolek uvádět skutečné sídlo, musela by správa Hradu dát podnět k soudu. "Spolek nám přislíbil, že adresu sídla zde zruší. Počítáme s tím, že se tak stane, proto žádné kroky činit nebudeme," řekl Aktuálně.cz mluvčí správy Jan Pastor.