Staněk na odchodu zrušil památkovou ochranu lázní, které chce zbourat Zemanův sponzor

Nyní již bývalý ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) zasáhl v posledních hodinách v úřadu do letitého sporu o chátrající Hadí lázně v Teplicích. Po jeho rozhodnutí už lázeňský komplex není kulturní památkou. Učinil tak navzdory zcela opačnému stanovisku památkářů i ministerstva kultury. Server Neovlivní.cz ke svému zjištění dodává, že tak Staněk nahrál do karet developerovi Jaroslavu Třešňákovi, který patřil mezi největší sponzory loňské prezidentské kampaně Miloše Zemana. Staněk se k věci odmítl pro Aktuálně.cz vyjádřit s tím, že nyní je na dovolené.

Třešňák vede o osud lázní spor s památkáři už asi deset let. Komplex vlastní jeho společnost JTH a v plánu má radikální přestavbu areálu. Právě to se nelíbí památkářům - se zbouráním cenné budovy a výstavbou nové nesouhlasí. Podle nich by tak vzácná kulturní památka takřka zanikla. Stejný názor měla vždy i rozkladová komise ministerstva kultury, ke které se developer odvolával.

Podle ředitele ústeckého Národního památkového ústavu Petra Hrubého je Staňkovo rozhodnutí v rozporu s rozhodnutím ministerstva kultury z 8. července 2019 a v rozporu se všemi stanovisky, která k návrhu, aby bylo prohlášení kulturní památkou zrušeno, poskytly dotčené správní orgány.

"Pokud má být dodržena kontinuita a předvídatelnost odborných vyjádření a stanovisek na úseku památkové péče, je tento přístup docenta Staňka zcela nepřípustný, protože popírá odbornou autoritu nejen dotčených místních správních orgánů, ale také samotného ministerstva kultury," uvedl Hrubý pro server Neovlivní.cz.

Exministr Staněk odmítl v tuto chvíli na dotazy Aktuálně.cz odpovědět. "Jsem na dovolené, a tak jistě pochopíte, že se k vašim dotazům dostanu až po jejím ukončení," napsal redakci.

Hrubý ke Stankově rozhodnutí dodal, že jsou nyní na místě obavy o budoucnost dalších památek. "Toto rozhodnutí může v případě, že by správní orgán, tedy ministerstvo kultury postupovalo v obdobných případech obdobně, vést k přímému ohrožení celkového počtu chráněného památkového fondu (zapsaných a prohlášených kulturních památek) na území České republiky," sdělil.

Ministr by měl podle Hrubého dbát v prvé řadě na ochranu kulturního dědictví, a proto jeho postoj vnímá jako iracionální. Podle něj Staněk pouze využil svých pravomocí a neohlížel se na odborné podklady, které by měly hrát tu nejdůležitější roli.

Server Neovlivní.cz připomněl, že teplický podnikatel Jaroslav Třešňák byl jedním z výrazných sponzorů prezidentské kampaně Miloše Zemana. Poté, co Zeman veřejně podpořil Třešňákův miliardový projekt v Chorvatsku, mu Třešňák přispěl na propagační čtyřstránkový leták s životním příběhem současného prezidenta 3,2 milionu korun.

Exministr Antonín Staněk skončil v úřadu k 31. červenci. Ve stejný den zrušil památkovou ochranu Hadích lázní. Prezident s jeho odvoláním dlouho otálel. Staněk rezignoval už v květnu po kritice odborné veřejnosti, která se na něj snesla poté, co odvolal šéfa Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. K jeho odvolání poté vyzval i premiér Andrej Babiš. Ministrem kultury by se nyní na žádost ČSSD měl stát místopředseda strany Michal Šmarda. Prezident však stále jasně neřekl, zda tak učiní. Naposledy rozhodnutí odložil na půlku srpna.