Muž pomáhal vrahovi manželů z Ústecka svazovat oběti. Odpykat si má deset let vězení

Tragédie se stala začátkem ledna v chatové oblasti ve Střížovicích. Vrah rodičů také znásilnil jejich dvě nezletilé dcery, po činu se zastřelil.

Ústí nad Labem - Ústecký krajský soud poslal komplice vraha manželů ze Střížovic na Ústecku na deset let do vězení za pokus o loupež a za porušování osobní svobody. Vrah rodičů, který znásilnil jejich dvě nezletilé dcery, se po činu zastřelil.

Tragédie se stala začátkem ledna v chatové oblasti ve Střížovicích. Rodinu kolem 22:00 napadli dva útočníci. Čtyřiapadesátiletý Jaroslav Topinka podle obžaloby pomáhal vrahovi Miroslavu Benákovi svazovat oběti. Topinka řekl, že poté objekt opustil. Motiv jeho činu byl podle znalců čistě zištný, vrah mu za pomoc slíbil půl milionu korun. Ženu vrah ubil, otce uškrtil, dvě nezletilé dívky znásilnil a syna omráčil, uvedli znalci. Při vstupu do domu vrah zastřelil psa.

Státní zástupce navrhoval pro Topinku trest deset až 11 let. Podle obhájce by byl dostačující trest odnětí svobody na pět až šest let s ohledem na to, že se Topinka přiznal, sám se přihlásil na policii a svého činu litoval.