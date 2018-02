Chce ČSSD moderovat a koučovat. Bývalý zpravodajec Krejčík by jako šéf ČSSD šel do vlády s Babišem

před 4 hodinami

Bývalý velitel vojenských tajných služeb Miroslav Krejčík se o předsednický post ČSSD uchází jako dosud málo významný místopředseda místní organizace ve středočeské Unhošti. Stranu by v případě úspěchu chtěl vrátit „doleva“. „Jsme jednoznačně levicová strana. Patříme tam. Začali jsme se zbytečně chovat tak, že nám nerozumí ani vlastní členové, ani voliči,“ říká Krejčík. V případě svého zvolení by se nebránil zapojení sociální demokracie do vlády s hnutím ANO.

S čím se budete ucházet o post příštího předsedy ČSSD? Jakou vizi kolegům představíte, aby vám dali svůj hlas?

Mlčící většina sociální demokracie, a já se považuji za jejího reprezentanta, už nechce mlčet a chce do věcí začít mluvit. Ta změna musí být zásadní. Je to o změně fungování strany zevnitř, změně stanov, změně informačních toků, změně rozhodování. A pak je to samozřejmě i o tom, co vlastně voličům nabízíme. Dnes už nestačí mít jen názor. Musíme udělat něco pro to, abychom ten názor přetavili v praxi, o tom je politika. Já chci razantně ukončit to přešlapování na místě, to, jestli s Babišem ano, nebo ne.

A jak konkrétně jej chcete ukončit? Zapojil byste se aktivně do vyjednávání s hnutím ANO o vládní spolupráci?

Ano. Podstatné je, že předseda i místopředsedové musí mít zcela jasný názor a ten musí být schopní formulovat tak, aby mu rozuměli nejen členové strany, ale i voliči. Ten názor může být někdy i nepříjemný, ale o tom je politika. Musíme přestat lavírovat, politik má být odvážný a má i riskovat a prosadit si svůj názor. Musíme začít jednat, sednout ke stolu a zjistit, jaké jsou pozice, a ne čekat, až nás někdo zavolá.

Pro případnou koalici s ČSSD by byla potřeba ještě minimálně jedna sněmovní strana. Co byste říkal na spolupráci s KSČM nebo SPD? Ať už ve formě standardní vládní koalice nebo podpory vzniku vlády. Vadilo by vám to?

My jsme vázáni Bohumínským usnesením, spolupráce s komunisty na vládní úrovni tedy nepřipadá v úvahu. Zatím. Co se týče podpory, my máme trochu jiné cíle než oni, v tom se výrazně lišíme, komunismus není socialismus. Ale lze připustit i formu, kdy budou buďto aktivně hlasovat ve prospěch té vlády, nebo sníží kvórum odchodem ze sněmovny. Ale to už jsme hodně daleko.

A co spolupráce s SPD?

To je otázka. Můžeme jim to zakázat?

Můžete v takové vládě nebýt nebo ji nepodpořit.

Ve vládě určitě ne, na to zapomeňme, to si představit nedokážu, stejně jako komunisty. Ale představte si variantu, ve které by sestavovala vládu pravice, která by měla těsnou většinu, a část SPD by zůstala ve sněmovně a hlasovala ve prospěch té vlády.

Podpora ale nebývá v politice zadarmo, za tu jsou potřeba nějaké ústupky.



Nic není zadarmo, to je pravda, ale já bohužel neznám obsah jednání, která vedli naši představitelé jak s ANO, tak s dalšími opozičními stranami.

Jak byste se k tomu stavěl vy jako případný příští předseda ČSSD?

Já bych se k tomu stavěl tak, že si vyslechnu stranu, která má k dispozici určitý počet hlasů, pak zvážím, jestli je akceptovatelné nebo není se bavit o případných věcech, které budou ležet na stole. Potom bych se podle toho zařídil. Od jiných politických stran jsem slyšel něco o referendu, o prvcích přímé demokracie. To jsou sice krásné věci, ale chybí mi tam obsah. Referendum bez pravidel není referendum a přímá demokracie je mnohdy spíš na škodu.

Komplikuje ve vašich očích nějak zásadně vyjednávání ČSSD a ANO fakt, že Andrej Babiš je trestně stíhaný, a navíc prohrál soud o svůj zápis ve svazcích StB?

Já už jsem držel v rukou velkou hromadu materiálů, kdy se později ukázalo, že řada z těch věcí byly výmysly. V tomto směru ještě nevidím hmatatelný výsledek. Pro mě je důležité, co ten člověk udělal. Udal někoho? Způsobil někomu újmu?

Řada historiků tvrdí, že ano.

Budu si to muset ještě prostudovat, abych mohl odpovědět férově. Pokud bych z informací, které jsou dostupné, odvodil, že skutečně s StB spolupracoval a vědomě škodil, tak je to pro mě velký problém. Já byl jedním z těch, kdo ty bývalé estébáky vyhnal ze zpravodajských služeb. Co se týče trestního stíhání, tak tu máme presumpci nevinny, která je zákonem garantovaná, a pokud někdo není odsouzen, tak není vinen. V politice je to pochopitelně přítěž. ANO nominuje na post premiéra Andreje Babiše a on si musí uvědomit, že má problém. Ale zdá se, že jemu to nevadí.

A vadí to vám natolik, že byste odmítli nabídku být ve vládě?

Mě se na to ještě nikdo neptal. Je to vláda České republiky, byť je v čele trestně stíhaná osoba. Pokud by byl odsouzen, padá celá vláda, to je třeba brát v potaz. Já u těch jednání ale zatím nejsem.

To by se po sjezdu mohlo změnit, pokud budete zvolen předsedou.



Pokud ano, tak budu daleko více studovat materiály politických konkurentů a protivníků. Zatím to moc nedělám, protože mám spíše obavu o to, abychom my sami našli cestu a vrátili se tam, kam patříme. Ale tohle nás samozřejmě také rozděluje. Je potřeba jednat, jednat, jednat a potom přijmout rozhodnutí. A to může být i takové, že s ním do té vlády půjdeme, ale pak bychom za to nesli politickou zodpovědnost. Pokud by to byla nedůstojná submisivní pozice, tak na tom proděláme. Pokud bychom dokázali obhájit pozici, tak na tom naopak můžeme vydělat.

Kdo kandiduje do čela ČSSD? Milan Chovanec - bývalý hejtman Plzeňského kraje a ministr vnitra, místopředseda a pověřený předseda ČSSD

Jan Hamáček - první místopředseda Poslanecké sněmovny, místopředseda ČSSD

Jiří Zimola - bývalý poslanec hejtman Jihočeského kraje

Antonín Staněk - zastupitel a primátor Olomouce, poslanec

Romana Žatecká - zastupitelka a starostka České Lípy

Jan Jukl - zastupitel Poličky

Miroslav Krejčík - místopředseda místní organizace Unhošť, mezi lety 2004 a 2007 byl ředitelem Vojenského zpravodajství

Pokud byste nezvítězil vy, koho byste viděl nejraději na postu nového předsedy ČSSD?

Jméno vám neřeknu, ale měl by to být člověk, který nezadusí svoji konkurenci. Musí sjednocovat, ale funkčně. Já chci hodně zajímavých proudů uvnitř té strany a směrovat je tak, aby maximálně využily svou sílu, být moderátorem a spíše koučovat než ovlivňovat. A pokud takový kandidát bude, tak to může být kdokoli.

Kdo z trojice nejsilnějších kandidátů Jan Hamáček, Milan Chovanec a Jiří Zimola podle vás splňuje tato kritéria nejlépe?

Ani jeden z nich v tomto okamžiku nesplňuje ta kritéria stoprocentně, a to z prostého důvodu. Vektory jejich zájmů jdou trochu proti sobě, a to je špatně. Přál bych si, aby to byl někdo jiný.

Co říkáte na to, že na sjezdu ČSSD promluví i prezident Miloš Zeman? V poslední době sociální demokracii úplně neprospíval tím, jak se o ní vyjadřoval a jaké k ní zaujímal postoje.

Pro mě je to dobrá zpráva, že pan prezident přijede na náš sjezd. Je to nově zvolený prezident a také člověk, který v minulosti pro ČSSD udělal mnohé. To je vše. Já nevím, co řekne, možná nějaká slova podpory, abychom našli cestu zpět.

Netušíte, koho podporuje v kandidatuře na post předsedy? Přijede na pozvání Milana Chovance, který s ním stanul na jednom pódiu při vyhlášení výsledků prezidentských voleb.

Pan Chovanec je úřadující předseda strany. Kdo jiný by měl prezidenta pozvat na sjezd? V tom bych nehledal spojitost.

Ani v té účasti na pódiu?

To byla individuální mise Milana Chovance a on si za to nese zodpovědnost. Já nemám informace, že by to bylo účelové, a pokud Milan Chovanec říká, že to bylo jen přátelské gesto vůči Miloši Zemanovi, tak nemám důvod mu nevěřit.