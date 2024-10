Musíme hnout zadkem, tepal i bavil lidovce kandidát na předsedu. Dali mu jeden hlas

Jiří Regner sice získal při volbě předsedy KDU-ČSL hlas jednoho jediného delegáta, ale přesto se mohl radovat z jednoho vítězství. Nikdo na sjezdu nerozesmál straníky tolikrát jako on. Když se ho Aktuálně.cz zeptalo, jestli odjíždí ze sjezdu spokojený, když ve volbách neuspěl, odpověděl pozitivně. "Jeden hlas jsem dostal a jeden jsem si dal sám, na první volby to je skvělé," tvrdil.

Páteční volba lidoveckého předsedy byla napínavá už proto, že strana hledala někoho, kdo ji dokáže dostat z nelichotivé situace, kdy podle průzkumů ztrácí stále více voličů. Tomu odpovídala i vážnost debaty. Jeden z šesti kandidátů na předsedu ovšem od začátku nepočítal s vítězstvím a vystoupení pojal jako humorné tepání lidoveckých funkcionářů.

Uvolněnou atmosféru navodil Regner už před volbou předsedy tím, že se jako jediný z adeptů na předsedu nominoval sám. Na začátku vystoupení přitom oznámil, že se pro kandidaturu rozhodl o den dříve. "Když můžou kandidovat někteří jiní, tak jsem si řekl, proč bych nemohl já," rozesmál delegáty.

Podobně se smáli, kdy si během vystoupení uvědomil, že se ještě nepředstavil. "Teď jsem si uvědomil, že jsem neřekl nic o sobě. Času mám dost, že jo?" zeptal se a opřel se o řečnický pultík. Jeho uvolněný styl ale potom vedl k tomu, že část delegátů nebrala vážně mnohá jiná slova, která myslel Regner vážně.

Hnout zadkem jako hejtman Grolich

"Jan Grolich, díky za to. To je člověk, který hnul zadkem. Proč nemůžeme my ostatní také? Proč ne?" ptal se delegátů, když jim dával za příklad lidoveckého hejtmana Jihomoravského kraje, který uspěl v nedávných krajských volbách zdaleka nejvíce ze všech členů strany.

"Musíme hnout zadkem a jít do ulic. Když jsem chodil dům od domu a objevil se ve dveřích, tam my říkali: Jé, lidovec. Konečně vidím živého lidovce," pokračoval Regner, který se vystoupení mínil především jako kritiku do vlastních řad. "To se nesmí opakovat, lidé nás musí vidět častěji," dodal.

Poukázal také na slabou účast členů Celostátní konference KDU-ČSL, což je největší orgán lidovců mezi sjezdy. Spousta navolených členů tam ale jezdí málo nebo vůbec. Regner, jinak místostarosta Červeného Kostelce, nechyběl nikdy. "Já si tam kolikrát připadám, že se tam polovina lidí přijde najíst, vydrží tam tak polovinu doby a už odchází," glosoval.

Regner také upozorňoval na nebezpečí dezinformací a speciálně mezi lidovci. "Proč my neposloucháme toho Koudelku z Bisky? Vždyť on nám to říká. Dyť je dezinformační válka, vážení, tady je potřeba, abychom proti tomuto začali bojovat," vzpomněl šéfa BIS Michala Koudelku, který varuje před dezinformacemi i či kybernetickými útoky původem často z Ruska nebo Číny.

"V politice má být i místo pro humor"

"Proč máme paralyzovanou naši členskou základnu? Protože sledují různé sociální sítě a různé bubliny. A populisté se na této vlně jen nesou. Podívejte se Francie, Německo, Rakousko. Chcete dopadnout jako na Slovensku? Chcete?" ptal se Regner delegátů. "Budeme muset začít bojovat. Naše loď členské základny se potápí, utrpěla šílené rány," varoval.

Svou kandidaturu na předsedu vysvětloval tím, že podporuje lidovecké ministry i vládu. Chce, aby se maximálně věnovali této práci, zatímco on by se jako předseda věnoval setkávání se členy strany. "Našim zlatem je naše členská základna a mladí lidovci. To nemá nikdo," zdůrazňoval.

Když s ním Aktuálně.cz po volbě mluvilo, tvrdil, že humor zvolil záměrně. "Myslím, že v politice má být místo i pro humor. I papež František má rád, když se věci odlehčí. A to tady bylo potřeba," uvedl. Zopakoval, že mu vadí pasivita některých lidoveckých funkcionářů. "Mnoho těch, kteří sedí v aparátech, mají plno řečí, ale když jdeme do kontaktní kampaně, tak je tam nevidím," postěžoval si. Předsedou strany se stal se 159 hlasy Marek Výborný.

