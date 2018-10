Zeman udělí metál muži, který se možná stane jeho sousedem, i sponzorovi Hradu

Prezident Miloš Zeman již oznámil první jména těch, které na sté výročí založení Československa vyznamená. Kromě historických osobností se jedná o lidi, kteří ho v minulosti finančně či jinak podpořili.

Praha - Ačkoliv Hrad obvykle do poslední chvíle tají, kdo obdrží státní vyznamenání, prezident Miloš Zeman již prozradil několik jmen, která od něj letos obdrží metál. Kromě již zesnulých významných osobností historie - prvorepublikového politika Antonína Švehly či velitele protinacistických odbojářů Obrana národa Josefa Bílého - se jedná o lidi, kteří v minulosti Zemana finančně či jinak podpořili.

Vyznamenání obdrží i možný budoucí prezidentův soused. Jak před pár dny upozornilo Aktuálně.cz, Zeman uvažuje o koupi pozemku v Mnichovicích, kde by rád po skončení svého funkčního období žil v bungalovu. A hned na vedlejší parcele má svou vilu slovenský miliardář Pavol Krúpa. O tom, že se ho chystá ocenit, hovořil Zeman v pondělí během rozhovoru pro Český rozhlas.

Krúpa patří k Zemanovým příznivcům. Jeho společnost Arca Capital v roce 2016 darovala Straně práv občanů 300 tisíc korun, což Krúpa v minulosti vysvětloval jako vyjádření podpory prezidentovi.

To, že by se Zeman mohl stát jeho sousedem, však netušil. "To je náhoda. Dokonce jsem byl překvapený. Zřejmě nás někde spojuje osud. Věřím, že ke mně pan prezident skočí na pivo," řekl Krúpa v sobotu pro Český rozhlas Plus.

Mezi Zemanovy podporovatele patří i bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, která rovněž obdrží 28. října vyznamenání. Koneckonců účastnila se v březnu oslavy výročí inaugurace prezidenta na Pražském hradě, která byla určená pro jeho příznivce.

Na této akci vystoupil bez nároku na honorář zpěvák Michal David, který rovněž obdrží příští neděli z rukou prezidenta metál. Mimo něj tehdy Zemanovým příznivcům zazpívali také Helena Vondráčková, Václav Neckář a Daniel Hůlka - tedy umělci, které Zeman vyznamenal již v minulosti.

Podle informací Lidových novin by mezi oceněnými měl být i slovenský miliardář Milan Fiľo, přítel někdejšího premiéra Vladimíra Mečiara a sponzor strany Směr. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček však odmítl tuto zprávu jakkoliv komentovat. "Zlaté pravidlo: otázky na vyznamenání do 28. října nekomentuji," vzkázal.

Fiľo udržuje dobré vztahy se Zemanovým poradcem Martinem Nejedlým, jehož oslavy padesátých narozenin se před dvěma lety v Letohrádku královny Anny účastnil. V loňském roce jeho firma Eco-Investment poskytla Hradu dar ve výši 200 tisíc korun na vánoční koncert ve Španělském sále.

