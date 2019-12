Možná je ve hře Babišova imunita, upozorňuje právník. Rozhodnout může Nejvyšší soud

Po aktuálním rozhodnutí nejvyššího žalobce Pavla Zemana ve věci možného dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo se zdá na první pohled vše jasné. Rozhodnutí o zastavení stíhání je zrušené a premiér Andrej Babiš je coby klíčový aktér případu znovu obviněný. Ústavní právník Jan Kudrna však otevřel otázku, zda vzhledem k imunitě by o jeho dalším vyšetřování neměla opět hlasovat Poslanecká sněmovna.

Do středečních 13 hodin byl premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš z pohledu trestního práva takzvaně čistý. Jeho stíhání bylo dozorovým státním zástupcem Jaroslavem Šarochem pravomocně zastavené. Babiš je však vedle svého premiérského úřadu také poslancem a ty před pravomocí policie a žalobců chrání imunita. Ústavní právník Jan Kudrna proto zpochybňuje, zda se po zásahu nejvyššího žalobce stal Babiš rovnou znovu obviněným.

Kudrna připouští, že o trestním stíhání je možné rozhodnout dvakrát. "Lze si představit nové trestní stíhání osoby po uplynutí určité doby, během níž by orgány činné v trestním řízení získaly nové poznatky. V případě člena parlamentu by byl ovšem třeba nový souhlas s trestním stíháním," uvedl ve středečním vydání Hospodářských novin.

Zpochybnil tak, zda je nyní o premiéru Babišovi s ohledem na imunitu možné se stoprocentní jistotou rovnou mluvit jako o obviněném. "Možná není zcela nepochybné, že je na základě rozhodnutí Pavla Zemana možné pokračovat v popisovaném trestním stíhání předsedy vlády bez nového souhlasu Poslanecké sněmovny," upozornil. Obdobnou pochybnost vznesl v DVTV také advokát a bývalý žalobce Jan Vučka.

13:51 Trestní stíhání bylo pravomocně zastaveno a teď běží znovu, došlo k přerušení. Proto by se správně mělo požádat o vydání, říká Jan Vučka. | Video: Daniela Drtinová

Je to stejný skutek, jedno vydání stačí

Deník Aktuálně.cz oslovil tři právní experty, aby je s Kudrnovou úvahou konfrontoval. Všichni mají za to, že vyšetřování Babiše může bez dalšího pokračovat. Ústavní právník Jan Kysela odkazuje k důvodu, proč nejvyšší žalobce verdikt o zastavení stíhání zrušil. "Mně se zdá, že pokud to rozhodnutí (Jaroslava Šarocha) bylo protizákonné, tak z toho protizákonného rozhodnutí nemohou plynout důsledky, třeba toho typu, o němž mluvíte."

Kysela také připomíná, že Babiše stávající sněmovna už policii jednou vydala. "Pokud Poslanecká sněmovna vydala svého člena ke stíhání pro skutek opřený o právní kvalifikaci, tak se mi nezdá důvodné, aby ho vydávala znovu. Trestní stíhání zkrátka běží poté, co byla odstraněna protizákonná překážka," argumentuje.

Vedoucí katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jiří Jelínek zase připomíná výlučnou kompetenci nejvyššího státního zástupce, kterou je podle zákona zrušit pravomocné rozhodnutí nižších žalobců. "On (Pavel Zeman) to zruší a věc se vrací dozorovému státnímu zástupci. Protože se tím odkládá definitivní právní moc původního rozhodnutí, odpadne překážka ke stíhání," vysvětluje Jelínek.

Poslanecká sněmovna by hlasováním o vydání Babiše mohla do hry vstoupit ve chvíli, kdyby vyšetřování bylo na samém počátku. To ale podle něj není tento případ. "Státní zástupce nebude zahajovat trestní stíhání. A protože Poslanecká sněmovna je stejná, skutek je stejný, nebude podle mě žádat Poslaneckou sněmovnu o souhlas," míní Jelínek.

Sněmovnu by z případu vyřadil i docent trestního práva a člen prezidia Unie obhájců Tomáš Gřivna. I v jeho očích je důvodem pokračování totožného trestního stíhání ve všech jeho ohledech, které už sněmovna jednou odkývala. "Navíc rozhodnutí o zastavení stíhání sice bylo pravomocné, nicméně trestní řád předvídatelně říká, že jsou tu tři měsíce, během kterých může dojít k jeho zrušení, a pokračuje se dál," upozorňuje.

Nejvyšší žalobce imunitu neřešil

Bez ohledu na názory elitních právníků rozhodne o tom, zda se do obnovené kauzy vloží sněmovna, dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch. On si musí říct, zda je v tuto chvíli ještě potřeba souhlas poslanců s Babišovým stíháním.

Podle informací Aktuálně.cz Šaroch ještě ve středu odpoledne neměl závěr nejvyššího žalobce v ruce. Podle mluvčího Městského státního zastupitelství v Praze Aleše Cimbaly je prakticky jisté, že tuto otázku nevyřídí během pár hodin. "Musí vyhodnotit stav a zabývat se otázkou, zda když už jednou proběhlo vydání v této věci pro daný skutek, to stačí, nebo jestli se bude žádat znovu. Není to otázka triviální, bude to chtít právní úvahu," říká Cimbala.

Pokud by si dozorový žalobce nebyl jistý, může se obrátit na Nejvyšší soud. Stejně tak mohou požádat o vyjasnění této proměnné Babišovi advokáti. Jiná autorita v tomto ohledu neexistuje. "Je-li pochybnost o tom, zda a do jaké míry je někdo vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení (…), rozhodne o tom na návrh dotčené osoby, státního zástupce nebo soudu Nejvyšší soud," cituje zákon ústavní právník Kysela.

Když nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman ve středu svůj závěr o obnovení kauzy Čapí hnízdo oznamoval, otázku možné imunity Andreje Babiše zmínil. Při jeho rozhodování však zjevně nehrála roli. "Toto jsme absolutně neřešili. To už si bude muset vyřešit dozorový státní zástupce," uvedl jasně.