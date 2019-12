Nejvyšší žalobce Zeman znovu otevřel kauzu Čapí hnízdo. Stíhaný je Babiš a Mayerová

Kauza Čapího hnízda premiéra Andreje Babiše nekončí ani po čtyřech letech od chvíle, kdy anonym podal první oznámení. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman odmítl rozhodnutí dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha a celý případ znovu otevřel. Českému premiérovi tak opět hrozí, že se bude muset v soudní síni zpovídat z obžaloby z dotačního podvodu. Pokud jeho stíhání nezastaví prezident.

Rozhodnutí nejvyššího žalobce se však týká jen dvou ze šesti stíhaných lidí. "Vůči dvěma obviněným - inženýrovi Babišovi a inženýrce Mayerové - bylo usnesení o zastavení trestního stíhání zrušeno jako nezákonné a předčasné," prohlásil Pavel Zeman. Jana Mayerová byla dotační manažerka projektu Čapí hnízdo. Právě ona žádost o dotaci připravila a podepsala.

"Případ bude dozorovat stejný státní zástupce - Jaroslav Šaroch. Bude vázán pokyny mého usnesení. V současné situaci není důkazní situace na to, aby věc byla obžalována nebo zrušena," dodal. Městské státní zastupitelství v Praze v reakci pro Aktuálně.cz uvedlo, že respektuje částečné zrušení rozhodnutí o zastavení stíhání v kauze Čapí hnízdo. K obsahu se ale vyjadřovat nebude, neboť rozhodnutí zatím neobdrželo.

Vůči dalším čtyřem obviněným nejvyšší státní zástupce neshledal důvody pro zrušení dřívějšího usnesení. "Jedná se o rodinné příslušníky a jednoho ze statutárních orgánů Farmy Čapí hnízdo. Nepodařilo se prokázat jejich subjektivní stránku zavinění, jejich aktivní zapojení do procesu získání dotace a vědomí o tom, že změna akcionářské struktury měla souviset s dotačním financováním," řekl.

Nedostatky skutkové i právní

Zeman svůj definitivní verdikt vydal ve středu odpoledne, téměř tři měsíce poté, co Babišovo trestní stíhání zastavil dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch. Tomu se teď případ vrátí zpět na stůl, ale s tím rozdílem, že tentokrát bude muset respektovat Zemanův právní názor a postupovat podle jeho pokynů.

Fakticky to znamená otevření celé kauzy a na stole se znovu objevila možnost, že český premiér skutečně stane před soudem kvůli obžalobě z dotačního podvodu. Šarochovu rozhodnutí Zeman ve středu vytkl mnoho skutkových i právních nedostatků.

Dozorující státní zástupce podle něj špatně posoudil důkazy, které nashromáždila policie. "Šlo o nesprávné hodnocení důkazů, otázky propojenosti podniků, neúplné vyhodnocení evropské legislativy a navazující judikatury i hodnocení subjektivní stránky. To znamená míry zavinění některých obviněných," řekl Zeman.

Dodal, že je po zhodnocení celého spisu přesvědčen, že kriticky je třeba nahlížet také na činnost tehdejších úředníků, kteří dotační žádost Farmy Čapí hnízdo posuzovali. "Mám za to, že tato činnost, zejména v úvodní fázi hodnocení projektu, byla naprosto formální. Předložené údaje nebyly ověřovány, nebyla přezkoumána majetková struktura," řekl Zeman.

Zeman tak svým rozhodnutím odmítl jako nedostatečné Šarochovo vysvětlení, kterým zdůvodnil zastavení trestního stíhání. Tedy tvrzení, že vyšetřovatelé v čele s Pavlem Nevtípilem nedoložili, že Farma Čapí hnízdo nebyla malým nebo středním podnikem, navzdory vazbám na Agrofert. Policie tak podle něj nedokázala doložit základní předpoklad pro spáchání dotačního podvodu.

Zatím nevíme, zda se trestný čin stal, nebo nestal

Současně však Zeman uvedl, že sám ve svém rozhodnutí nehodnotí, jestli se trestný čin stal, nebo nestal. "Takový závěr na podkladě stávajícího rozsahu vyšetřování dosud nelze učinit," řekl Zeman. Případ se jeho rozhodnutím dostává zpět do přípravného řízení, do fáze vyšetřování. "Dozorový státní zástupce věc vrátí policejnímu orgánu k doplnění. Také policejní orgán, stejně jako dozorový státní zástupce, je vázán pokyny nejvyššího státního zástupce," dodal Zeman.

Šaroch podle něj nemá danou žádnou lhůtu na rozhodnutí a vše bude záviset na rychlosti policejních orgánů shromáždit důkazy, které je třeba opatřit. "Jak dlouho to bude vyhodnocovat kolega Šaroch, to je druhá věc," dodal Zeman s tím, že Šaroch spis zná a doplnění by podle jeho názoru nemuselo trvat dlouho.

Dotační podvod v kauze Čapí hnízdo spočíval podle kriminalistů v čele s Pavlem Nevtípilem v tom, že šestice obviněných údajně řadou navazujících kroků zatajila vlastníka Farmy Čapí hnízdo, tehdy Babišův holding Agrofert, aby projekt mohl získat dotaci 50 milionů korun pro malé a střední firmy. Ačkoliv chtěl vyšetřovatel postavit obviněné před soud, žalobce Šaroch při svém konečném hodnocení kauzy shledal, že k podvodu nedošlo.

"Provedeným dokazováním se nepodařilo prokázat, že by toto tvrzení (o tom, že je Farma Čapí hnízdo malým či středním podnikem, pozn. red.) bylo nepravdivé. Naopak poskytovatelům dotace byl poskytnut dostatek informací k charakteru podnikání žadatele," vysvětlil později šéf pražských žalobců Martin Erazím, který postup svého podřízeného zkontroloval a následně schválil. Šarochovo rozhodnutí tak nabylo právní moci.

Poslední instancí v celém procesu se tak stalo Nejvyšší státní zastupitelství a Zeman měl několik možností. Kromě vrácení případu dozorujícímu státnímu zástupci mohl jeho rozhodnutí pouze potvrdit a "orazítkovat". Pro premiéra a další obviněné by se tím už nic nezměnilo, protože jejich trestní stíhání je Šarochem pravomocně zastaveno od září. Byla by to však po právní stránce pomyslná poslední tečka za kauzou, která posledních několik let hýbala českou politickou scénou.

To se nicméně nestalo. Zda premiér za svou roli v kauze Čapí hnízdo skutečně stane před soudem, však zatím stále není jisté. Už proto, že policie podle Zemana zatím neshromáždila dostatek důkazů. A také proto, že prezident Miloš Zeman už dříve uvedl, že pokud bude pravomocně zastavené stíhání znovu obnoveno, udělí Babišovi takzvanou abolici. Ta by další trestní stíhání premiéra zcela vyloučila.

Babiš však opakovaně tvrdil, že by abolici nepřijal. "Nastolování úvah o abolici ve chvíli, kdy existuje pravomocné rozhodnutí příslušného státního zastupitelství, je nesmyslné právně i politicky. Jen podněcuje napětí ve společnosti a pocity občanů, že je zpochybňován právní řád a rozhodnutí institucí právního státu. Že bych abolici nepřijal, jsem řekl již v minulosti," uvedl v září Babiš.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman k tomu dodal, že případnou možnost abolice ze strany prezidenta vůbec neřešil. "Já jsem to vůbec nebral v potaz. Vycházel jsem z toho, že jde o to, aby byl zachován spravedlivý proces. Toto šlo absolutně mimo mě," řekl.

Dalším problémem by mohl být fakt, že oficiálně je trestní stíhání premiéra a dalších obviněných u konce od chvíle, kdy v září pravomocně rozhodl Šaroch. Podle ústavního právníka Jana Kudrny tak hrozí, že policie bude muset znovu žádat Poslaneckou sněmovnu o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Jde však o zcela novou právní situaci, kterou zatím česká justice neřešila, a správný postup tak není zcela jasný.

"Pokud pochybnost existuje, potom trestní řád stanoví, že rozhodnutí náleží Nejvyššímu soudu," uvedl pro Hospodářské noviny Kudrna.