Nejvyšší žalobce není na Čapí hnízdo sám, spis kromě něj posoudí další tři páry očí

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman je posledním, kdo může promluvit do vývoje kauzy možného dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo. Deník Aktuálně.cz zjišťoval, kdo všechno se kromě něj na přezkumu kauzy v rámci státního zastupitelství podílí. V případu figuroval coby hlavní obviněný premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Už dva týdny je trestní stíhání jeho a dalších aktérů pravomocně zastavené.

Spis k nejsledovanější trestní kauze posledních let leží na Nejvyšším státním zastupitelství už druhý týden. Jeho součástí je i usnesení dozorujícího žalobce Jaroslava Šarocha o zbavení obvinění původně stíhaných. Pražské městské státní zastupitelství poslalo podklady k případu do Brna obratem poté, co se rozhodnutí o zastavení vyšetřování šesti obviněných včetně premiéra Babiše stalo 17. září pravomocným.

"Spisový materiál byl společně s usnesením o zastavení trestního stíhání odeslán na Nejvyšší státní zastupitelství," potvrdil Aktuálně.cz Aleš Cimbala, mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze, jež práci policie na kauze dozorovalo. Týdeník Respekt upozornil, že na Zemanův úřad do Brna spis dopravil kurýr, přičemž jeho vůz byl šanony s dokumenty k případu zaplněný.

Pavel Zeman stojí až na špici procesu, jímž případ na Nejvyšším státním zastupitelství prochází. Prvotní verdikt nevynáší on. "Je to přiděleno některému ze státních zástupců, který původní rozhodnutí navrhne zrušit, nebo potvrdit. Poté to projde aprobačním postupem, vidí to ředitel odboru, příslušný náměstek a pak k tomu zaujme stanovisko nejvyšší státní zástupce," vysvětlil Aktuálně.cz advokát Stanislav Mečl, který na Nejvyšším státním zastupitelství působil.

Ve hře jsou dva zkušení náměstci

Příslušný žalobce vyhodnocuje především Šarochovo usnesení o zastavení stíhání, v případě potřeby může nahlížet do spisu. Podle běžného postupu měla kauza Čapí hnízdo zamířit k řadovému státnímu zástupci z odboru trestního řízení, jenž spadá pod Zemanova prvního náměstka Igora Stříže. Zkušený odborník je druhým mužem nejvyššího státního zastupitelství už osm let.

Podle informací Aktuálně.cz však není vyloučené, že případ se vzhledem ke své povaze, možnému dotačnímu podvodu, dostal na stůl státnímu zástupci z odboru závažné hospodářské a finanční kriminality. Za něj zodpovídá náměstek Pavel Pukovec, jenž se na tuto trestnou činnost soustředí celou kariéru. Na každý pád rukama jednoho ze zmíněných náměstků závěr příslušného žalobce projde.

Pavel Zeman však po dobu práce svých podřízených nestojí mimo a bez dalšího nečeká na výsledek jejich snahy, materiály k případu si prochází paralelně s nimi. Každopádně Zemanovi lidé jsou ve finále vázáni názorem svého šéfa. "V konečné fázi jde o rozhodnutí nejvyššího státního zástupce," upozorňuje advokát Mečl, který v letech 2011 a 2012 kryl Zemanovi záda coby jeden z jeho náměstků.

V kleštích premiéra

Úřad nejvyššího státního zástupce má ze zákona na rozhodnutí tři měsíce, veřejnost by ho měla znát nejpozději v posledním týdnu před Vánoci. Nelze čekat, že bude jasno tak rychle, jak si pospíšil šéf pražských městských žalobců Martin Erazím s kontrolou usnesení podřízeného Šarocha. Erazím aprobaci završil za dva týdny, jenže spis měl na úřadu už během vyšetřování. Nejvyšší státní zastupitelství do něj dosud přístup nemělo.

Výstup od nejvyššího žalobce může být dvojí. Babiše a ostatní s konečnou platností očistit, v takovém případě se ani nevypracovává formální písemné odůvodnění. Pokud naopak Zeman rozhodnutí o zastavení stíhání zruší, verdikt doprovodí řádným vysvětlením a spis se závaznými pokyny vrátí pražským žalobcům. Pakliže spatří důvody k obžalobě, Šaroch musí vyhovět.

Pavel Zeman se přitom ocitl v situaci, již dosud nepoznal žádný nejvyšší žalobce. V rukou má trestní osud premiéra, kterému podléhá. Vláda s Babišem v čele ho může na návrh ministryně spravedlnosti kdykoliv odvolat. "Je to důsledek střetu zájmů Babiše, který zůstal premiérem a všechny instituce včetně žalobců tím dostává do kleští," řekl Aktuálně.cz ředitel české pobočky organizace Transparency International David Ondráčka.

Nejvyšší žalobce obětí špatného zákona

"Věřím, že Pavel Zeman bude rozhodovat čistě podle práva a svého právního názoru a nenechá se ovlivňovat politickými deklaracemi," dodal však Ondráčka. Naráží tím na výrok prezidenta Miloše Zemana, že v případě obživnutí případu udělí premiérovi milost, tedy abolici. "Musíme věřit, že instituce to rozhodnou právně tak, aby to bylo uhájitelné," podotýká Ondráčka.

Tisíce přezkoumání zastavení trestního stíhání Nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi se za posledních pět let dostala pokaždé na stůl více jak tisícovka kauz, v nichž bylo zastaveno trestní stíhání.

V roce 2014 to bylo 1320 případů, další rok 1417, poté 1269, v roce 2017 jich bylo 1047 a loni 1007. Zemanův úřad maximální část takových rozhodnutí potvrdí, postupně jich zrušil jen 44, 44, 49, roku 2017 jich bylo 32 a loni 35.





Podle šéfa Unie státních zástupců Jana Laty (působí jako Zemanův kolega na Nejvyšším státním zastupitelství) se nyní naplno ukazuje, jak špatná legislativa je, když dovoluje vládě kdykoliv zbavit nejvyššího žalobce funkce. "Že má v ruce takhle důležitý nástroj a současně je kdykoliv odvolatelný, může znejistit veřejnost v tom, že jeho rozhodnutí bude nezávislé a nestranné," řekl Aktuálně.cz Lata.

Na druhou stranu připomíná Zemanův vysoký profesní kredit. Za téměř devět let v úřadu si vybudoval pověst funkcionáře, na kterého politické tlaky neplatí. "Už jeho osoba může jakoukoliv pochybnost minimalizovat," říká Lata. Aby Zemanův závěr veřejnost přijala, musí být nejen skutečně nezávislý, ale podle Laty se musí i nezávisle jevit. "K tomu přispěje, že rozhodnutí bude ve vztahu k veřejnosti srozumitelně komunikováno," dodal.

Na scéně Bradáčová

Vedle Pavla Zemana se kauzou Čapí hnízdo zabývá i úřad jiné z klíčových postav tuzemské žaloby. Na Vrchním státním zastupitelství v Praze řízeném Lenkou Bradáčovou se souběžně odehrává takzvaný dohledový přezkum. Bradáčové úřad má na stole usnesení žalobce Šarocha, stejně jako aprobační stanovisko jeho šéfa Erazíma. Podle informací Aktuálně.cz jde o kopie.

"Vrchní státní zastupitelství v Praze po prostudování a vyhodnocení všech relevantních materiálů zašle své odborné stanovisko s návrhem dalšího postupu k rukám nejvyššího státního zástupce," řekla Aktuálně.cz vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová. Jinými slovy pošle Zemanovi vyjádření, zda bylo zastavení stíhání podle ní namístě. Je třeba dodat, že závěr vrchních žalobců je pouze poradní.

Zmíněný proces probíhá podobně jako v Zemanově úřadu. V první linii figuruje příslušný žalobce, vyjadřuje se daný náměstek a na konci je stanovisko Bradáčové. O konci prověrky bude veřejnost informovat, ale její výsledek si nechá pro sebe. "Důvodem tohoto dočasně restriktivního informačního přístupu je zamezení jakýchkoli spekulací a forem tlaku na nejvyššího státního zástupce v této věci v době před jeho rozhodnutím," vysvětlila Bradáčová.