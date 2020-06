Motorkář zemřel na obchvatu v Opavě. Dalšího smetlo nákladní auto v Třinci

Dvaačtyřicetiletý motorkář zemřel v noci na sobotu při nehodě v Opavě. Zřejmě jel příliš rychle, vyjel z mokré silnice do příkopu a vrazil do dopravní značky. Další motorkář utrpěl vážná zranění, když ho v Třinci na Frýdecko-Místecku srazilo nákladní auto. Uvedla to policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

V Opavě se nehoda stala v pátek po 22:00 na obchvatu Kateřinek. "S vysokou pravděpodobností muž na motorce značky Yamaha jel po silnici vysokou rychlostí, zřejmě podcenil mokrou silnici a své schopnosti," uvedla Viačková. Před mírně levotočivou zatáčkou motorkář na přímém úseku silnice vyjel vpravo do silničního příkopu. Ze sedadla stroje byl vymrštěn a narazil do dopravní značky. Zemřel na místě. Nehoda v Třinci se stala v pátek odpoledne na světelné křižovatce Lidické ulice. "Osmapadesátiletý řidič nákladního vozidla Iveco při odbočování vlevo zřejmě nedal přednost motorkáři, který do křižovatky přijížděl z protisměru ve směru od Oldřichovic," uvedla Viačková. Čtyřiačtyřicetiletý motorkář byl s vážnými zraněními převezen do Fakultní nemocnice Ostrava. V pátek po 21:30 zasahovali záchranáři a policisté v Moravskoslezském kraji ještě u jedné vážné nehody. "Občan Belgie jel vysokou rychlostí ve vozidle BMW. Poblíž autobusové zastávky U Lípy v Horních Bludovicích na Karvinsku zřejmě řízení nezvládl a naboural do před ním jedoucího vozidla," uvedla Viačková. Sedmatřicetiletá řidička vozidla Seat Leon byla se zraněními, která ale neohrožovala její život, převezena do nemocnice, stejně jako spolujezdec z BMW. Policisté zjistili, že třicetiletý cizinec řídil opilý, a navíc mu havířovský magistrát zakázal řídit, zákaz měl vypršet v červenci. Dechová zkouška prokázala, že měl v krvi 1,8 promile alkoholu. Policisté ho na místě zadrželi.