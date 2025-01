Nepřesvědčil ani Svěrák. Praha vypsala tendr na wellness, nahradí tradiční koupaliště

Pro jeho tradiční atmosféru se koupališti na pražském Motole přezdívá "poslední Rozmarné léto". Jeho budovy jsou ale zastaralé a potřebují rekonstrukci. Vedení hlavního města chce na místě vybudovat výrazně větší objekt s wellness či restaurací. To se nelíbí místním. Jejich petici, kterou podpořili i Zdeněk Svěrák s Jaroslavem Uhlířem, ale politici neuposlechli. Na nový projekt nyní vypsali tendr.

Kam se jít v létě zchladit, když udeří třicítky? Tuto otázku řeší každý rok statisíce Pražanů. Skladatel a zpěvák Jaroslav Uhlíř měl ale vždy jasno - s manželkou vyrážel na přírodní koupaliště v Motole. Nejenže se dlouhodobě pyšnilo čistou vodou, ale také atmosférou staré plovárny, na kterou už jinde v Praze narazit téměř nejde.

"Mně to připadalo jako z filmu Jiřího Menzela Rozmarné léto," zavzpomínal před časem pro Aktuálně.cz dramatik, scenárista a herec Zdeněk Svěrák na den, kdy ho jeho dlouholetý spolupracovník vzal na koupaliště s sebou. "Líbí se mi, že v Praze existuje rybník, kam lidi vezmou deku a koupají se. Tak jako to bývalo dříve," dodal.

Jenže tento tradiční vzhled koupaliště má i svou stinnou stránku. Jeho stav je podle úřadů havarijní. Rada města schválila usnesení, ve kterém vyhlásila veřejnou zakázku na přestavbu zázemí. Stavba má začít ještě letos a hotovo chce mít město do května příštího roku.

"Vybavení a zázemí je původní s četnými provizorními opravami a nevyhovuje již stávajícím potřebám a standardům. Skládá se z několika samostatných jednopodlažních objektů v různém stadiu rozkladu, lokalizovaných v severozápadním rohu areálu u ulice Zahradníčkovy," stojí v důvodové zprávě pražského magistrátu.

Dokument ještě blíže poodhalil, co vedení města s místem chystá. Prostředí se výrazně promění. Praha předpokládá, že stavba vyjde na bezmála šedesát milionů korun včetně DPH.

Na místě má vzniknout nová víceúčelová patrová budova, výrazně větší než v současnosti. Ve spodním patře bude zázemí pro návštěvníky koupaliště, tedy toalety, převlékárny, sprchy a občerstvení.

"Horní patro bude přímo přístupné z veřejné komunikace a parkoviště na

severní straně. Navrženy jsou zde celoročně provozované prostory - kavárna a wellness (saunový provoz). Ve východní části je i horní úroveň jídelní části a občerstvení," uvádí město ve zprávě.

Bude to jen pro bohaté, bojí se Svěrák

Že k posunu dojde, bylo jasné už od září. Tehdy pražská radní pro životní prostředí Jana Komrsková oznámila, že následující sezona koupaliště by už mohla být bez zdemolovaných budov. Město už má pro projekt stavební povolení.

Rada města takto rozhodla i přesto, že proti projektu dlouhodobě protestují místní obyvatelé. Dle Sousedského spolku Homolka-Motol je projekt naddimenzovaný a v rozporu se současnou přírodní atmosférou. Podle jeho zástupkyně Šárky Malé připomíná projekt podle současného návrhu spíše jachtklub nebo autobusové nádraží než tradiční koupaliště.

Jejich petici za rok podepsaly asi tři tisíce lidí. A to včetně Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. "Co tam vznikne? To bude jen beton, parkoviště, sauny, wellness centrum pro bohaté lidi. Už to nebude pro lidi, co tam chodí dnes," míní Svěrák. Uhlíř předloni na koupališti uspořádal i protestní koncert.

Město ale odporuje tím, že aby byl objekt do budoucna výdělečný, je třeba v něm zajistit celoroční provoz. A to bez sauny či wellness centra nejde. "Celoroční provoz areálu zajistí i to, že zavřený areál nebude každou zimu demolován nepřizpůsobivými skupinami obyvatel a nebude pravidelně vykrádán," stojí také v dokumentu.

Místní se také obávají, že se výrazně zvedne vstupné. "Podmínky pronájmu provozovatelům může Magistrát hlavního města Prahy stanovit jakékoli a i to je pro obyvatele dobrá zpráva, že na vstupném na koupaliště nebude žádný soukromý subjekt neúměrně vydělávat," reagovali zástupci hlavního města na obavy místních.

