Hříšníků jsou stovky denně, pokut málo. Hlídat řidiče na mostě je těžké, říká policie

Kdo má auto širší než dva metry, nemůže na pražský most Legií. Toto pravidlo platí přes deset let. I tak zde každý den jezdí stovky takových aut a blokují cestu tramvajím. Praha rezignuje na dodržování i vymáhání pravidel, hodnotí expert Tomáš Cach. Primátorův náměstek Zdeněk Hřib slíbil změnu, místo toho se limit o deset centimetrů rozšíří. Problém vyřeší až rekonstrukce v příštích letech, říká.

Je pondělní ráno a u pražského Národního divadla houstne doprava. K rušné křižovatce u kavárny Slavia se hrnou auta od Karlova mostu, Národní třídy a od mostu Legií. Před semaforem se na něm tvoří malé kolony, do toho se ozývá zvonění tramvají, které nemohou projet přes některá auta zasahující do kolejí.

Zvoní právem. Většina aut tady nemá co dělat. Pokud máte auto širší než dva metry, na most nesmíte, upozorňuje značka už přes deset let řidiče, kteří se chtějí dostat z Újezdu na pravý břeh Vltavy. Most ze začátku 20. století není tak široký, aby zde mohly bezpečně a rychle projet tramvaje i širší auta.

Dané rozměry už dnes splňuje málokteré auto. Předpisy totiž počítají s šířkou vozu i se zrcátky. Zatímco starší octavie tento limit těsně splňovaly, řidiči novějších už by měli za vjezd dostat pokutu.

Po mostě projíždí ale třeba také dodávka značky Renault, model Master. Výrobce jako šířku uvádí 2,07 metrů, se zrcátky má téměř dva a půl metru. Podobně široký je i turistický hop on hop off minibus nebo malé nákladní auto velkoobchodu JIP, které si také zkrátily cestu přes úzký most ze začátku 20. století. Takto výrazně širokých aut reportéři Aktuálně.cz napočítali při středním provozu za patnáct minut dvacet.

Trestu se ale "hříšníci" příliš bát nemusí. Reportéři na místě zahlédli dvě auta policejních hlídek, ani jedno ale proti řidičům nezasáhlo. Od října zde policisté udělili několik desítek pokut na místě a řešili kolem 15 oznámení, říká mluvčí policie Jan Rybanský.

Namátkové kontroly ale policisté provádějí, kromě dodržování šířky si dávají pozor i na porušování zákazu předjíždění a odbočení na Smetanovo nábřeží. "Kontroly nejsou zcela snadné, protože v místě není dostatečný a hlavně bezpečný prostor pro odstavení vozidla, jehož řidič spáchal přestupek," dodává mluvčí městské policie Irena Seifertová.

Většina tak trestu uchází. "Postupně se obecně stává rozšířenou společenskou normou nerespektování jakýchkoli pravidel velkou částí řidičů na straně jedné a rezignace na vymáhání jejich dodržování na straně druhé, v kombinaci s nastavením podmínek a jejich vymáhání," říká o mostě dopravní urbanista Tomáš Cach, který spolupracoval s pražským magistrátem na několika projektech.

Podobně na problém ještě před rokem upozorňoval náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). "Takhle to nejde," uvedl loni v květnu na síti X (dříve Twitter).

Auta na Mostě Legií denně blokují tramvajovou dopravu. Proč? Protože někteří řidiči porušují zákaz vjezdu pro vozidla širší 2 m (který už tady je přes 10 let), nebo nezajedou dost ke kraji. Tramvaj pak nemůže projet. Takhle to nejde. Při budoucí modernizaci oblasti to zohledníme. pic.twitter.com/b2j2uf8DaM — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) May 18, 2023

Problém vyřeší až rekonstrukce

Zatím ale padlo rozhodnutí, díky kterému bude moct vjet na most více aut než v nyní. Na podnět policie chce Praha změnit omezení šířky na 2,1 metrů. Tím reaguje na zmatečný výklad šířky vozidla. Technické průkazy ji totiž zpravidla uvádějí bez zrcátek, omezení ale počítá i s nimi.

"Řidiči jsou tak uvedeni v omyl a v dobré víře projíždějí přes most Legií ve směru Národní divadlo," stojí v odůvodnění. Podle nového opatření by osobní auta až na výjimky po mostu jezdit mohla. Změna zatím neplatí, nyní běží lhůta pro zaslání připomínek. Dopravní podnik rozhodnutí podpořil.

I tak ale Hřib slibuje, že se situace už v příštích letech vyřeší. "Koncept jízdních pruhů bude řešen v rámci rekonstrukce mostu, která je v plánu v druhé polovině 20. let," říká náměstek.

Čtvrtý nejstarší pražský most je dlouhodobě ve špatném stavu, podle několik let starých průzkumů selhává izolační vrstva a do konstrukce zatéká. Při rekonstrukci, jejíž cena může překonat jednu miliardu korun, se počítá i s dopravními úpravami. Jednou z variant zlepšení provozu je posunutí kolejí severně, čímž by se jízdní pruh rozšířil.

"Důstojnější by ale bylo spíš zmenšit počet aut a poněkud rozšířit chodníky, které jsou na mostě Legií úzké a přelidněné. K tomu je ale potřeba politická shoda na regulaci automobilové dopravy," uvádí dopravní expert spolku AutoMat Vratislav Filler.

Porušování vjezdu na most Legií je jen jedním z více obvyklých prohřešků řidičů v Praze, které se nedaří efektivně pokutovat. Městské části opakovaně řeší stížnosti třeba na parkování na chodnících nebo na porušování omezení vjezdu do některých částí centra.

