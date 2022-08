Na ženu šéfa rozvědky je psaný podíl ve firmě odsouzeného korupčníka. Je to učitelka

Ředitel rozvědky Petr Mlejnek se osobně zná s bývalým detektivem Luďkem Vokálem, odsouzeným za korupci a vynášení informací z policie. Mlejnkova manželka je podle obchodního rejstříku spolumajitelkou firmy na ochranu proti odposlechům, jejímž jednatelem je Vokál. Podle zjištění Aktuálně.cz je přitom Mlejnková učitelkou na základní škole. Šéf rozvědky odmítá říct, zda sám v byznysu také figuroval.

Podle listin v obchodním rejstříku je firma zabývající se ochranou proti odposlechům ve spoludržení manželky ředitele rozvědky Petra Mlejnka od roku 2017, napsaná je na ni čtvrtina společnosti. Oficiálně jsou dalšími spoluvlastníky manželka odsouzeného Vokála nebo někdejší Mlejnkův kolega z firmy Techniserv, kde šéf špionů působil před svým nástupem do čela služby.

Podél dálnice D5 mezi Prahou a Plzní leží jedno několikatisícové město, kde v 90. letech nechala radnice zřídit svou druhou základní školu. Jak zjistilo Aktuálně.cz, právě tam pracuje Mlejnkova manželka jako učitelka. Podle dostupných informací tam nastoupila nejpozději v roce 2018. Je třídní učitelkou na prvním stupni, učí angličtinu.

Jak se učitelka ze základní školy dostala k byznysu v bezpečnostní problematice, není jasné. Lze také jen hádat, za jakých okolností se seznámila s odsouzeným bývalým policistou Vokálem. Aktuálně.cz se na to Mlejnkové ptalo prostřednictvím jejího muže, dotazy však zůstaly bez reakce. Stejně tak ředitel rozvědky neodpověděl na otázku, zda se na aktivitách firmy nepodílel on sám.

Proč je důležité vysvětlení

"Pan ředitel nyní prochází prověrkou na stupeň přísně tajné. Jestli prověrku získá, všechno je v pořádku. Pokud ji nedostane, tak se mu tohle nepodařilo vysvětlit. Pana Mlejnka se na to určitě budou ptát. Zvlášť jestli to bylo v podnikání, ve kterém to know-how má pan ředitel," řekl spolupracovník protikorupčního hnutí Oživení Marek Zelenka, jemuž Aktuálně.cz příběh podrobně popsalo.

Otázka skutečného angažmá Mlejnkovy ženy ve zmíněné firmě je důležitá ze dvou důvodů. Jednak ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace, jak se rozvědka oficiálně nazývá, nevyvrátil možnost, že ve firmě působil sám. V takovém případě by ve velmi citlivé oblasti spolupracoval s obviněným a později pravomocně odsouzeným člověkem.

Za druhé odposlechy jsou jedním z prostředků, které rozvědka používá při plnění zpravodajských úkolů. Byť je nesmí nasazovat na území Česka. V případě, že by se v uvedené společnosti angažoval přímo Mlejnek, vzhledem ke své nynější pozici by se vystavil hrozbě střetu zájmů. Na nic z toho šéf rozvědky neodpověděl.

Nejtajnější tajná služba Úřad pro zahraniční styky a informace platí za nejuzavřenější tajnou službu v zemi. Jako jediná nevydává výroční zprávy o své činnosti. Jejím úkolem je sběr strategických informací bezpečnostního, politického a hospodářského charakteru za účelem ochrany zájmů České republiky, operovat smí jen v zahraničí. Za rozvědku odpovídá vláda, její pravomoc vůči službě vykonává ministr vnitra.

"Zavání to účelovkou, že to je napsané na manželku. V obecné rovině se to občas děje, že podnikatelé do byznysu zahrnou příbuzné kvůli financím nebo dědictví," řekl k tomu Aktuálně.cz bývalý šéf rozvědky František Bublan. "Je to důsledek toho, že pan ředitel byl předtím léta v byznysu. Ve světě se to neděje. Měl by to být člověk, který prošel státní správou. Nemůže mít stopu v podnikání," dodal.

"Je to vynikající pedagožka, víc nevím"

Aktuálně.cz se podařilo zastihnout ředitele základní školy, kde manželka prvního muže rozvědky učí. K podnikání své podřízené v oblasti ochrany proti odposlechům se vyjádřil zdrženlivě. "Paní Mlejnková je vynikající pedagožka. Co se týká jejího osobního života, tak my takové věci ve škole nerozebíráme," podotkl ředitel školy.

Že manželka šéfa rozvědky je podle dokumentů čtvrtinovou majitelkou zmíněné společnosti, upozornilo Aktuálně.cz předminulý týden. Ředitel školy se to dozvěděl minulý týden. "V tuto chvíli se k tomu nebudu více vyjadřovat, protože k tomu mám jen útržkovité informace. S paní učitelkou jsem o tom dosud nemluvil," podotkl s tím, že se s ní setká až tento týden.

Že se Mlejnkova žena coby učitelka podle listin pohybuje v byznysu, samo o sobě není problematické. Předpisy omezují podnikatelské aktivity učitelů jen minimálně. "Jediná regulace je podle zákoníku práce, pokud by chtěl vykonávat stejnou činnost, kterou vykonává u stávajícího zaměstnavatele, musí mít jeho písemný souhlas. Jiné omezení tam není," řekl Aktuálně.cz šéf Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc.

Podle dřívějšího vyjádření Mlejnka pro Aktuálně.cz jeho žena už spolumajitelkou společnosti není. "Poté, co byl pan Vokál odsouzen, svůj podíl odprodala," uvedl. Prodej se podle něj odehrál 28. června. To už přitom bylo 27 dní poté, co vláda Petra Fialy rozhodla o Mlejnkově jmenování. A o více než dva měsíce později, co dostal Vokál pravomocný trest. V obchodním rejstříku změna dosud zanesená není.

Mlejnkovy problémy

Před jmenováním Petra Mlejnka šéfem Úřadu pro zahraniční styky a informace Aktuálně.cz upozornilo, že tři jeho tehdejší kolegové z firmy Techniserv dostali pravomocný trest za korupci. Seznam Zprávy předminulý týden informovaly o Mlejnkových kontaktech s nyní obviněným lobbistou Michalem Redlem, který má být jednou ze dvou ústředních postav korupční kauzy kolem pražského dopravního podniku.

Aktuálně.cz následně upozornilo na propojení ředitele rozvědky s odsouzeným bývalým policistou Vokálem a také na dohledatelnost jeho osobních údajů, jako je číslo občanského průkazu, rodné číslo nebo číslo bankovního účtu, ve veřejných databázích. Lze také nalézt adresu jeho trvalého bydliště.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) opakovaně prohlásil, že ředitel rozvědky má jeho důvěru. A důvěru si udržel i u všech členů vlády, kterým ve středu na zasedání kabinetu podezřelé okolnosti provázející jeho osobu vysvětloval. "Pan ředitel Mlejnek sehrál pozitivní roli při objasňování kauzy Dozimetr," řekl po jednání premiér.

Mlejnek měl podpořit tehdejšího člena dozorčí rady dopravního podniku Michala Zděnka, aby spolupracoval s policií při rozkrytí kauzy. Vysvětlení od ředitele rozvědky budou k jeho aktivitám z minulosti chtít ještě poslanci. Příští týden ho pozvali na zasedání výboru pro bezpečnost a komise pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace.