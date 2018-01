před 4 hodinami

Místopředseda ČSSD Jan Birke nebude na únorovém mimořádném sjezdu strany v Hradci Králové funkci obhajovat. Birke, který je poslancem a starostou Náchoda, to řekl po zasedání krajského výkonného výboru ČSSD v Hradci Králové. Birke je místopředsedou ČSSD od sjezdu v březnu 2017. Do loňského června byl volebním manažerem strany. "Chci se především soustředit na obhájení vítězství ČSSD v podzimních komunálních volbách v Náchodě," zdůvodnil Birke své rozhodnutí. V Náchodě by podle svých slov chtěl v případě volebního úspěchu pokračovat jako starosta. V sociální demokracii bude Birke dál působit jako předseda v Královéhradeckém kraji.

