Pozor na zrádný led v drinku. "Faraonova pomsta" potrápí až polovinu cestovatelů

Stačí si vyčistit zuby jinou než balenou vodou nebo si do drinku přidat kostku ledu. Dovolená v exotické zemi se rázem může změnit v peklo. Své o tom ví přes čtyři stovky cestovatelů, kteří se loni zúčastnili exkluzivního průzkumu pražské motolské nemocnice a agentury Ipsos. Skoro čtyřicet procent z nich přiznalo, že se na cestách potýkali se silným průjem. Co s tím radí lékař Petr Šonka.

"Staré cestovatelské úsloví říká: Pokud to jde uvařit, uvař to. Pokud to jde upéct, upeč to. Pokud to jde oloupat, oloupej to. Anebo na to zapomeň," připomíná šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Ani tato poučka ale není stoprocentní. Pro případy jejího selhání je dobré do kufru přibalit tablety aktivního uhlí. "Dokážou na sebe navázat toxiny a odvést je z těla," říká Šonka. Zabraňují taky jejich dalšímu vstřebání.

Jako doplněk doporučuje i probiotika. Průjem zvládnou zkrátit až o dva dny, napravují navíc původní střední mikroflóru.

"K tomu je samozřejmě potřeba i dostatečně pít. A to sice pravidelně, ale v malých dávkách," upozorňuje Petr Šonka. Větší množství tekutin najednou totiž podle něj může průjem naopak zhoršovat.

Ztracenou vodu a minerály je podle něj dobré nahrazovat i perorálními rehydratačními roztoky, což jsou ve vodě rozpustné prášky. Obsahují totiž kombinaci látek, jež pomáhají tekutiny v těle udržet.

Sáhněte po místních lécích

V exotických zemích, jako je třeba Egypt, se ale podle Šonky vyplatí použít přímo místní preparáty. "Domorodci sami nejlíp vědí, co na jejich průjmy funguje," vysvětluje lékař. Tyto léky se většinou dají volně koupit v lékárnách a "faraonovu pomstu" - tedy cestovatelský průjem - spolehlivě zastaví.

Co ještě byste měli o průjmu vědět? Jak se mu při cestách nejlépe vyhnout? Nebo kdy s ním raději navštívit lékaře? Podívejte se na třetí video nového seriálu "Doktore, poraďte!" s Petrem Šonkou.