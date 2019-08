Benešovou překvapilo zastavení kauzy Grygárek. Nemohu vstupovat do živých kauz, říká

Ministryni spravedlnosti Marii Benešovou překvapilo zastavení trestního stíhání bývalého náměstka vrchního státního zastupitelství Libora Grygárka, řekla to deníku MF DNES. Grygárek čelil obžalobě ze zneužití pravomoci v souvislosti s kauzou lobbisty Romana Janouška, pražský městský soud ale jeho stíhání v polovině července zastavil.

"No zůstala jsem koukat, no. Už se mě na to ptal poslanec Jakub Michálek, který mě interpeloval, co já s tím budu dělat? Tak jsem ho musela poučit, že nemohu vstupovat do živých kauz. Zatím je živá, protože tam, pokud vím, byl podán opravný prostředek," řekla v reakci na soudní verdikt Benešová deníku MF DNES.

Obžalobu Grygárka v červenci odmítl v neveřejném jednání pražský městský soud. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které případ dozoruje, proti němu však podalo stížnost.

Podnikateli Janouškovi, o jehož spojení s Grygárkem opakovaně psala média, zablokovala konta ve Švýcarsku tamní prokuratura. Kvůli podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti vyšetřovala pohyby peněz v celkové výši dvou miliard korun, s žádostí o právní pomoc se obrátila i na české žalobce.

Podle Vrchního státního zastupitelství v Olomouci ale obžalovaný nedal pokyn k řádnému objasnění případu a existuje důvodné podezření, že tak postupoval záměrně kvůli osobnímu vztahu. Grygárek se však hájil tvrzením, že v té době Janouška ještě neznal. To však rozporuje vrchní státní zastupitelství.

"Je tam celá řada důkazů, aspektů a skutečností, které byly shromážděny v přípravném řízení a které Městský soud v Praze vůbec nehodnotil," popsal žalobce Ištvan, v čem podle něj chyboval soud. "My jsme v přípravném řízení zajistili důkaz, ze kterého vyplývá, že se znali," řekl Aktuálně.cz

V roce 2010 Švýcaři případ odložili.