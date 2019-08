Přes 20 stran námitek. S Janouškem se Grygárek znal, píše vrchní žalobce ve stížnosti

Na více než dvaceti stránkách rozvedlo olomoucké vrchní státní zastupitelství ve stížnosti argumenty, proč podle něj bylo zastavení stíhání bývalého vlivného žalobce Libora Grygárka špatně. Původně čelil obžalobě, že kvůli osobní známosti nechal zamést vyšetřování Romana Janouška kvůli možnému praní špinavých peněz ve Švýcarsku. Pražský městský soud Grygárka v neveřejném jednání obžaloby zbavil. Šéf olomouckých žalobců Ivo Ištvan deníku Aktuálně.cz řekl, že soud při svém rozhodnutí opomněl řadu důkazů.

"Naše argumentace, stížnost má asi 26 stran, tkví v tom, že soud prvního stupně podle našeho názoru řadu důkazů z přípravného řízení - a my ty důkazy ve stížnosti vypočítáváme - nehodnotil," přiblížil Aktuálně.cz olomoucký vrchní státní zástupce Ivo Ištvan, jehož úřad Grygárka obžaloval ze zneužití pravomoci a proti zastavení jeho trestního stíhání podal stížnost.

Na někdejšího klíčového náměstka na Vrchním státním zastupitelství v Praze dopadla obžaloba v únoru 2018. Podle ní o deset let dříve v důsledku zařídil, že se švýcarské prokuratuře nepodařilo v případě lobbisty Romana Janouška objasnit podezření na praní špinavých peněz v tamějších bankách. Švýcaři se obrátili do Prahy s žádostí o právní pomoc. Ale Grygárkovi lidé reagovali, že nic neprověřují. A sám náměstek ani nedal pokyn k vyřešení případu.

Městský soud v Praze letos v červenci v neveřejném jednání rozhodl o zastavení trestního stíhání. Hlavní argument zněl, že se nepodařilo doložit známost Grygárka s Janouškem v klíčovém období. Jinými slovy soudu chyběl motiv údajného náměstkova trestného činu. Olomoučtí žalobci v čele s Ištvanem obratem podali stížnost, jejíž odůvodnění Městský soud v Praze obdržel 1. srpna.

"Je tam celá řada důkazů, aspektů a skutečností, které byly shromážděny v přípravném řízení a které Městský soud v Praze vůbec nehodnotil," popsal žalobce Ištvan, v čem podle něj chyboval soud, když Grygárka zbavil obžaloby. Do úplných podrobností jít nechce. Vysvětluje to mimo jiné tím, že Vrchní soud v Praze, kam stížnost z nižší instance dorazila 20. srpna, se s jejím obsahem ještě neseznámil.

Grygárkovo slovo mělo větší váhu

Městský soud podle Ištvana došel ke špatnému závěru, když uzavřel, že se Grygárek s Janouškem neznali ve chvíli, kdy Švýcaři požádali českou stranu o pomoc. "My jsme v přípravném řízení zajistili důkaz, ze kterého vyplývá, že se znali," upozorňuje. V trestním spisu je výpověď vězně, který známost obou mužů potvrdil. Zda Ištvan myslí právě tu, není jasné. Podle svědectví Grygárkových kolegů a Janouškovy rodiny si však oba byli cizí, právě jejich verzi dal nakonec pražský městský soud za pravdu.

Při zastavení stíhání Grygárka dále argumentoval, že nebyl jediným státním zástupcem, který měl žádost Švýcarů o právní pomoc v ruce. Stanovisko k ní zaujali další tři žalobci, všichni ji vyhodnotili stejně jako náměstek. Nikdo z nich však kvůli tomu popotahován nebyl. Podle soudu první instance tak není jasné, proč by zrovna Grygárkův postup měl být trestný.

"Jejich (ostatních státních zástupců, pozn. red.) úloha při vyřizování této věci nebyla taková, jak ji interpretuje soud, tedy že byla stejná. To tak objektivně není," vysvětluje Ištvan. "A z jejich výpovědí vyplývá, proč to tak není. My jsme na tyto pasáže ve stížnosti upozornili a na nich vysvětlujeme, že to, co říká soud prvního stupně, není pravda," dodává. Ačkoliv znovu odmítá zmínit podrobnosti, z jeho vyjádření plyne, že právě Grygárkovo slovo mělo větší váhu.

Lepší je veřejné jednání, říká Ištvan

Podle Ištvana k zastavení trestního stíhání jeho bývalého kolegy ze stavu přispělo to, že soud rozhodl v neveřejném jednání. V opačném případě by prý měla obžaloba lepší možnost obhájit své argumenty. "Proto říkáme, že soud má nařídit hlavní líčení a důkazy projednat veřejně, aby si každý udělal obrázek, jaké důkazy byly shromážděny, co z nich vyplývá a poté bude na soudu, aby vydal rozhodnutí," zmínil.

Kdy Vrchní soud v Praze o stížnosti rozhodne, není jasné. Každopádně si ji příslušný senát musí nejprve nastudovat. "Z čísla jednacího napadeného rozhodnutí (ve spise se nachází na čísle listu 7015) lze dovodit, že nejde o spis zrovna krátký a rychle prostudovatelný," řekla Aktuálně.cz mluvčí soudu Simona Heranová. Současně zmínila, že u rozsáhlých stížností se o nich může rozhodnout veřejně.

Politickému podnikateli Romanu Janouškovi švýcarská prokuratura krátce před žádostí o právní pomoc z Česka zablokovala částku ve výši 2 miliard korun, měla podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti. Přestože Městský soud v Praze v tomto konkrétním případě rozhodl, že se Grygárek zablokováním právní pomoci trestného činu nedopustil, tak výrazně zpochybnil jeho bezúhonnost.

"Je nepochybné, že obviněný udržoval zcela nadstandardní vztahy s kontroverzními postavami pražského podnikatelského prostředí. Je nepochybné, že jim nabízel své služby, a obsah komunikace naznačuje, že za své služby bral peněžní odměnu," uvedla mimo jiné soudkyně Zuzana Zápalková v rozhodnutí, na jehož obsah upozornil Český rozhlas. "Silné a detailnější komentáře si ponechám až po pravomocném osvobození," reagoval na zastavení stíhání sám Grygárek.