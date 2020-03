Hrajte se žáky Minecraft. Učit se v něm dá cokoliv, radí inovátoři mezi učiteli

Počítačovou hru Minecraft vyvinul Švéd Markus Persson v roce 2009, o pět let později ji odkoupil Microsoft. Veřejnost má hru spojenou především s kopáním kostiček, farmařením či boji s příšerami. Existuje však i vzdělávací verze pro školy s desítkami výukových her. Žáci v nich místo smyšlených úloh často řeší problémy, s kterými se budou v životě skutečně setkávat.

"Unikněte z vězení! Spočítejte, kolik žebříků na to budete potřebovat a kolik bude potřeba materiálu na jeden žebřík. Zbudujte si zákopy a poznejte, jak složité zde bylo za první světové války bojovat a žít. Zachraňte jednu z nejnavštěvovanějších památek Tádž Mahal, která se nachází v osmém nejznečištěnějším městě světa. Zjistěte, proč její kdysi bílý mramor žloutne a jak tomu zabránit. Vyznejte se ve městě a trefte tu správnou cestu, ačkoliv budou instrukce v cizím jazyce. V cíli se vyfoťte a pošlete učiteli snímek, aby viděl, že jste úkol splnili. Naprogramujte robota, jenž by v lese vypátral všechna ohniska požáru a zjistil i potenciální nebezpečí."

To jsou jen ukázky úkolů, které mohou žáky a studenty čekat ve vzdělávací verzi populární počítačové hry - Minecraft Education. Učitel si může vybrat z věkových kategorií od tří let až do 18+ a z nejrůznějších školních předmětů jako matematika, programování, přírodní vědy, zeměpis, historie, jazyky, technologie, umění či hudba.

Jsou tam ale i témata, která se běžně v rámci rozvrhu neprobírají, i když patří k zásadním - životní prostředí, vláda, leadership, byznys, ale také třeba oddíl "Bezpečné školy", který rozvíjí empatii, porozumění a snaží se minimalizovat výskyt šikany. Zde si žáci mají například společně navrhnout vesnici tak, aby vyhovovala všem a každý se v ní cítil dobře.

Žáci se učí hrou. A řeší reálné problémy

Ve většině úkolů žáci řeší skutečné a zásadní problémy tohoto světa, s kterými se budou v budoucnu setkávat, a ne smyšlené úlohy. "Jedna z her například ukazuje problém soužití lidí a slonů v Africe. Lidé ubírají slonům jejich životní prostor a sloni následně napadají vesnice. Velmi podobné problémy se objevují i u nás, například v soužití šelem a lidí na hranicích se Slovenskem," říká Miroslav Dvořák, zástupce ředitele školy pro první stupeň a učitel programování v olomoucké Základní a mateřské škole Nedvědova.

Počáteční nedůvěru pedagogů ve výuku pomocí počítačových her se postupně daří odbourávat. "Dnes už to není tak složité, protože máme spoustu příkladů ze tříd, kde to funguje, že Minecraft nepomáhá jen učit předměty, ale také rozvíjí sociální a emoční dovednosti žáků," říká marketingová manažerka Minecraftu Sara Cornishová.

"Ano, někteří učitelé mohou být zprvu nervózní, že hrají se studenty při hodině počítačovou hru. Jenže brzy zjistí, jak jejich svěřence dokáže hra vtáhnout do studijních úkolů, jak se učí domluvit na společném řešení a předcházet konfliktům," dodává.

Ve virtuálním kostičkovém světě se totiž ocitnou všechny děti v dané učebně, které se do hry přihlásí. Jeden se neobejde bez druhého a je na nich, jak si rozdělí úkoly, aby společně dosáhly cíle.

"Školám se vyčítá, že nutí žáky memorovat velké množství věcí. I na ministerstvu školství se mluví o zeštíhlení osnov. Minecraft není o žádném memorování. Je to svět, kde žáci mohou přicházet s vlastními nápady, testovat je, rozvíjet svoji kreativitu, spolupracovat se spolužáky a zároveň se u toho bavit. Je to o rozvíjení dovedností tak potřebných pro dnešní dobu," přidává svou zkušenost učitel informatiky v budějovickém Gymnáziu Česká Miroslav Kotlas.

Podle něj aplikace navazuje na ideu "škola hrou" a učitel v ní působí spíše v roli průvodce. "Často mě moji mladší žáci překvapí, jak doma ve svém volném čase hledají v Minecraftu řešení různých reálných problémů, s kterými se poté chtějí ve třídě pochlubit," dodává.

Hru objevili i čeští učitelé

Minecraft Education lze získat zdarma v rámci balíčku Microsoft Office pro školy, což je také zřejmě nejčastější způsob, jak k němu přicházejí čeští učitelé. Popřípadě si lze stáhnout zkušební verzi zdarma, která je však omezena počtem vstupů, a pak si zakoupit roční licenci, která stojí pět amerických dolarů na studenta.

Vzdělávací verze hry se již rozšířila do 115 zemí včetně Česka a používá ji 35 milionů učitelů a studentů. Patří mezi ně i brněnská ZŠ Řehořova. Učitelka chemie, přírodopisu a informatiky Kristýna Dostálová říká, že se škola tzv. "gamifikaci výuky", tedy využití herních prvků ve vyučování, nebrání. "Minecraft používáme hlavně k výuce základů programování. Děti se učí v prostředí jim dobře známé hry a nemají problém udržet pozornost při řešení konkrétních úloh," vysvětluje.

Uplatnění podle ní hra najde ve všech předmětech. "Učím chemii a práce ve světě chemie v Minecraftu je výborná na zopakování a upevnění znalostí z klasických hodin. Záleží pouze na učiteli, jak si výuku s touto aplikací upraví," říká.

"Dcera s kamarádkou v páté třídě stavěly v Minecraftu Maják na ostrově Faros, jeden ze sedmi divů světa, a pak učitelku dějepisu ohromovaly znalostmi antických památek," líčí olomoucký učitel Miroslav Dvořák. "Stejně tak hra ukazuje třeba průlet sluneční soustavou nebo na Velkou čínskou zeď. A věřte mi, že Jupiterovy měsíce, které si děti postaví v Minecraftu, si zapamatují mnohem lépe, než když je uvidí na promítacím plátně ve třídě," dodává.

Hru však na olomoucké základce používají i na dlouhodobé projekty. Vloni si deváťáci vybrali jako ročníkový projekt stavbu jejich školy v Minecraftu. "Naše škola nemá plány na papíře, takže děti měřily, zapisovaly a následně tvořily plány školy na papír v měřítku 'půl metru = jedna kostička'. Holky poprvé využívaly pásmo, laserový měřič a hlavně pochopily, že věci jako povrch kvádru mohou v životě potřebovat třeba i z důvodu výstavby stěny," popisuje Dvořák.

Jediným omezením je vaše fantazie

Minecraft podporuje nejen spolupráci ve skupinách, ale také interdisciplinaritu. Třeba při virtuální návštěvě egyptské pyramidy může učitel probrat dějepis a žák se dozví, jak se žilo ve starověkém Egyptě, architekturu, protože si ji může zkusit postavit, fyziku, neboť zjistí, na jakém principu Egypťané s velkými kvádry manipulovali, případně matematiku, protože musí například spočítat, kolik bude potřebovat jakého materiálu.

Ne nadarmo se na stránkách hry píše, že jediným omezením je vaše fantazie. Stejně tak je to s jeho využitím ve výuce. "Minecraft je vhodný skoro do každého předmětu. Ať už vytvořím nějaký příběh, popíšu charakteristiku světa, zapojím elektrické obvody, vytvořím nové sloučeniny chemických prvků nebo spočítám objem nádrže," říká budějovický učitel Miroslav Kotlas.

Učitel matematiky na znojemském gymnáziu v Pontassievské ulici Tomáš Milička na aplikaci oceňuje, že pomocí ní může názorně ukazovat abstraktní pojmy, ať již jde o zlomky, procenta, měřítka nebo matematické posloupnosti. "Když ji vysvětluji, začnu nejprve pracovat s jednoduchými sloupci kostek, později zvyšuji náročnost úvah přechodem na barevné plochy. Mám připravený i přechod do prostorových objektů, které už představují složitější vzorce a je potřeba u nich více přemýšlet a zobecňovat."

Minecraft používá i na hodinách programování, vyhovujeme mu, že tu žáci vidí velmi rychle výsledky své práce. "Neztratí tak trpělivost a utvrdí se v tom, že mohou být úspěšní. Necháváme třeba programovatelného robota, kterému se říká Agent, zúrodnit kus krajiny a zasadit tam obilí. Nebo stavíme stavby na základě programu, který žák navrhne."

Poraďte se s žáky

"Učitelé jsou rádi, že mohou vzdělávat v rámci platformy, kterou studenti milují a kde se cítí dobře. Navíc se tu aktivně zapojují do výuky, nejsou jen pasivními příjemci. Vidí také, jak se zlepšuje sociální inteligence dětí, jak se učí řešit problémy a jak se ve skupinkách rodí lídři," popisuje manažerka. "Výzkumy ukazují, že hra zlepšuje motivaci studentů vzdělávat se, učí se děláním a vše, o čem se učí, mohou hned nejen vidět, ale rovnou si to i vyzkoušet," shrnuje výhody manažerka Sara Cornishová.

Používání aplikace a její zavádění do vyučování si učitelé mohou osvojit v on-line kurzech, prostřednictvím názorných videí či metodických pokynů k výuce. "Případně vždycky říkáme: Můžete požádat své studenty, ať vám pomůžou. To učitelé často nechtějí ani slyšet, ale když to zkusí, zjistí, jak to zlepší vztahy a komunikaci mezi nimi a třídou," radí manažerka tohoto produktu.

"Učitel musí počítat, že bude běžně pár kroků za žáky, ale pokud nebude do třídy vstupovat jako ten, který je nejmoudřejší a který musí vše umět, může pomocí Minecraftu získat srdce svých žáků. Bude jeden z těch, co paří Minecraft, a to je u žáků hodnota," přidává svou zkušenost olomoucký učitel Miroslav Dvořák.

"Uvědomuji si, že jsou věci, které je lepší zpracovávat v reálném světě, a ne virtuálně v počítači. Ale v Minecraftu mohou děti řešit i problémy, které by ve skutečnosti realizovaly jen těžko - třeba model ideální školní zahrady. Navíc to vyžaduje pracovat s nějakou koncepcí a vzájemně komunikovat," doplňuje znojemský středoškolský pedagog Tomáš Milička.

