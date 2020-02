Škola, která plodí vynálezce a inovátory. Nezapomíná ani na tužku, papír a nářadí

Foto: Zuzana Hronová

Mají tu skvěle vybavené počítačové učebny, ale i řemeslné dílny. Místo tu má i klasická tužka a papír. Zásadně neprobírají teorii odtrženou od praxe. V britském Readingu věří, že každý bude brzy pracovat v technologické firmě. Technologie totiž budou všude. Deník Aktuálně.cz nahlédl do školy, z níž vycházejí pro moderní dobu tolik potřební vynálezci a inovátoři. Jen dívek je mezi nimi stále málo.

"Spolupracujeme s předními univerzitami i s prestižními firmami. Chceme dát našim studentům to nejlepší z obou světů," říká ředitel v Readingu Jonathan Nicholls, který do města ležícího asi 70 kilometrů západně od Londýna přišel rok po otevření školy, v roce 2014. V jejím čele stanul o tři roky později.

Tenhle fanda motosportu a rychlých jízd na závodním okruhu neuvěřitelně rychle mluví, je to velký nadšenec do technologií všeho druhu a jeho oblíbenou výzvou je překonávat velké rozdíly mezi studenty. Jak říká, udělat i z chudé dívky specialistku na techniku.

Jejich hlavní filozofie zní "Měnit životy učením". Protože když tu vychovají pro moderní dobu připraveného a vzdělaného občana, rozšíří mu jeho pracovní příležitosti, zlepší život a přispějí k prosperitě britské společnosti. A tahle rovnice funguje.

Královský plat hned po škole

Škola v Readingu se řadí mezi takzvané UTC - university technical college, tedy univerzitní technicky zaměřené střední školy. Místní začínající experty na moderní technologie a inovace oslovuje řada firem již během jejich studia a drží jim místo ve svých řadách.

"Naše úspěšné absolventy čeká pak navzdory mladému věku královský plat," tvrdí ředitel. Někteří odcházejí rovnou do praxe, jiní míří na prestižní univerzity. A Británie i díky nim bude připravená na dobu, která se bez specialistů na moderní technologie neobejde.

Ostatně systém univerzitních technicky zaměřených středních škol (UTC) zavedli Lord Baker a Lord Dearing v roce 2009 proto, že školský systém neuspokojoval požadavky anglických zaměstnavatelů, kteří potřebovali osmnáctileté absolventy s technickým vzděláním. A také proto, aby sítí těchto škol zacelovali rozdíly mezi regiony.

Robert Bradley vyučuje v Readingu matematiku a informatiku. Žertuje o jídle, o počasí, o fotbale, ale jakmile dojde na seriózní debatu o potřebách současného vzdělávání, zvážní a vyjadřuje se velmi rezolutně: "Pakliže chceme prosperovat, potřebujeme upřednostňovat technické dovednosti na všech úrovních. Ať už jde o továrny, větrné farmy, železniční tratě nebo moderně vybavené nemocnice, vždy budeme potřebovat pracovní sílu, která bude umět vyvíjet nové produkty, zdokonalovat ty stávající, používat při tom existující zdroje a čelit výzvám budoucnosti."

Školy typu UTC reagují na mezery ve vzdělávacím systému. Čísla jsou totiž neúprosná: ročně v Británii vzniká 79 tisíc nových pozic založených na moderních technologiích. A každý rok je poptáváno 124 tisíc inženýrů a techniků zaměřených na strojírenství a výpočetní techniku.

Každé povolání bude technologické

"Každý bude v budoucnosti dělat v technologické firmě. Protože každý bude používat technologické dovednosti. Takže naše učení se zkrátka musí změnit, aby připravilo studenty na tuto zásadní změnu, kterou 21. století přineslo," burcuje pan Bradley.

Aby mohli britskému trhu nabídnout vynálezce a inovátory pro toto překotné 21. století, učí se tu v úzkém propojení nejmodernější výpočetní technika i klasické technické dílny. Najdeme tu "nadupané" počítače i staré dobré ponky a svěráky. Zdejší studenti nemají být jen vzdělaní, ale také zruční a učit se na základě zkušeností. Zásadně neprobírají teorii odtrženou od praxe, nýbrž pracují na reálných problémech existujících firem a v rámci toho načerpávají nové znalosti. V dílnách tu právě zdokonalovali sekačku na trávu, v jedné z učeben zase přemýšleli a vypočítávali, jak zlepšit výkon elektrárny.

Škola pro život

A krom toho mají být plně vybaveni tzv. měkkými dovednostmi, pro dnešní dobu nezbytnými. Musí umět spolupracovat, komunikovat, prezentovat své vize, nacházet řešení a umět si je obhájit, vyjmenovává zdejší ředitel a následně ho učitel matematiky a informatiky doplňuje: "Je také důležité, aby studenti přebírali za své vzdělávání svůj díl odpovědnosti. Protože tak to zkrátka chodí v reálném životě. Mnohé věci tu neučíme a studenti se je musí naučit sami. Neučíme třeba Photoshop a další programy, ale studenti musí přijít na to, že by se jim pro jejich práci hodily, a je na nich, aby si je osvojili."

Velký hlas tu má studentská rada, její šéf je pravidelně zván na zasedání vedení školy a má tu svou nezastupitelnou pozici.

Inovativní je nejen cíl studia, ale také jeho prostředky. V Readingu sází na vzájemné propojení mozku, emocí a motivace. "Mozek dokáže neskutečné věci. Díky neurologům víme, jaké sítě si dokáže vytvořit propojováním neuronů. Mozek je schopen naučit se téměř cokoliv, ale pouze tehdy, má-li k tomu motivaci," vysvětluje Robert Bradley. Ve výuce proto dbají na to, aby neustále ukazovali důležitost a dopad nových dovedností a znalostí na budoucí život a praxi. Tím udržují motivovanost studentů a odpadá typická a mnohdy oprávněná otázka českého školáka: "A k čemu mi to bude?"

Nezapomenout na tužku a papír

I v Británii nicméně řeší dva palčivé české problémy. "Změnit se musí nejen styl a náplň výuky a znalosti a dovednosti studentů, ale změnit se musí od základu i učitelé a jejich dovednosti a návyky," říká učitel Bradley a dodává: "I pro ně to znamená obrovskou změnu."

Druhou v Česku dobře známou potíž připojuje ředitel Jonathan Nicholls - nedostatek peněz v britském školství na opravdu kvalitní vzdělávání. "Chcete-li dělat školu jinak, lépe, dokonaleji a věnovat se studentům více a individuálněji, máte stejný rozpočet jako běžné školy. Takže vyjít s penězi není jednoduché." Řešením je spolupráce s průmyslovými partnery. Ti si totiž uvědomují, že investováním do takovýchto škol investují do lepší budoucnosti podniku a ti nejuvědomělejší v tom vidí i lepší budoucnost moderní Británie.

Na škole v Readingu zaujmou nejen skvěle vybavené dílny či počítačové učebny, ale také místnost zvaná kariérní centrum. Zde mají studenti k dispozici hned několik kariérních poradců a bezpočet příruček od "Zajímáš se o chemii?" až po "Umění a design a jak ho propojit s kariérou".

A nezaujmout nemůže ani výjev v jedné z učeben, kde zrovna bádají nad robotizací ve strojírenském průmyslu. Studenti mají před sebou zaklapnuté laptopy a výpočty a nákresy provádějí ručně do sešitů.

"Každý student má svůj laptop a používá ho skoro v každé hodině. Ale i já, byť jsem učitel informatiky, jim často říkám, aby odložili notebooky a dlouze psali rukou. Protože je prokázané, že to zlepšuje myšlení a paměť. A navíc písemné zkoušky budou také skládat ručně, na papír. A vůbec, psaní rukou není zrovna věc, která by měla ve 21. století vymizet," usmívá se Robert Bradley.

Nedaří se přilákat dívky

Ale aby UTC Reading nevypadala jen jako zcela dokonalá a nedostižná škola. I ona má své problémy, které zatím nedokáže řešit. Jeden z nich je minimum dívek v řadách studentů. To je tu zcela zjevné na první pohled. Studentky tvoří pouhých sedm procent. Podle ředitele Nichollse je to tak trochu začarovaný kruh - dívky se sem přijdou podívat s rodiči a vidí třídy plné chlapců, takže si řeknou, že tohle nebude škola pro holky. "Musíme tyto bariéry prolomit a pracujeme na tom," říká.

Spolupracují na tom se společností WISE, jejíž patronkou je princezna Anna, dcera Alžběty II. Ti si vzali jako předsevzetí ukázat každé dívce v zemi a její rodině, že by mohla prožít skvělou budoucnost ve vědě a technice. Ostatně podíváte-li se na jejich stránky, vévodí jim fotka dívek s francouzským klíčem či heverem.

A zdaleka tu nejde jen o ušlechtilé myšlenky studia pro všechny bez rozdílu pohlaví či o rušení stereotypů, co jsou tzv. mužské a tzv. ženské obory, ale najdeme tu i ekonomické hledisko věci. Podle The Royal Society of Edinburgh, což je skotská akademie pro podporu vědy a umění, by mohla stoupající účast žen na pracovním trhu tzv. STEM oborů, tedy přírodních věd, technologií, techniky a matematiky přinést miliardy liber do britské ekonomiky. Žena má jiné nápady a jiné zkušenosti, lépe rozumí ženským zákaznicím, kterých je padesát procent.

"Přilákat dívky do UTC Reading bereme jako náš velký úkol a věřím, že to zvládneme," říká ředitel Jonathan Nicholls. "Myslím, že okolnosti jsou nám nakloněny, protože technika a technologie už nebudou jen otázkou volby oboru či zaměstnání, ale otázkou úspěšné kariéry a úspěšného života," věří zdejší učitel matematiky a informatiky Robert Bradley.